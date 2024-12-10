Уход за телом: must have средства зимнего сезона

Уход за телом – это must have часть заботы о себе, особенно в современном ритме жизни.

Как говорят в beauty-мире: "Хороший уход – это инвестиция, а не роскошь". Актуальный уход предполагает не только увлажнение, но и использование средств, учитывающих сезонные потребности кожи. Мы собрали трендовые средства, достойные вашего внимания, чтобы вы могли почувствовать максимальный комфорт и уверенность в своей коже зимнего сезона.

Гель для душа Opulence Rouge от Poetry Home

Гель для душа с нежными и увлажняющими свойствами, мягко и деликатно очищает кожу, превращая привычные водные процедуры в удовольствие. А после роскошного душа или ванной на коже остается элегантный шлейф аромата Opulence Rouge.

Антиоксидантный гель для душа с ароматом сандалового дерева и ветивера SALT & STONE

Освежающий гель для душа SALT & STONE идеально очищает и восстанавливает кожу, которая испытала негативное влияние окружающей среды. Благодаря антиоксидантам и ниацинамиду он укрепляет кожный барьер и увлажняет кожу, оставляя ее шелковистой и гладкой.

Terrake HTP-3 Blast Hydrating Body Lotion

Этот нежный лосьон обогащен маслами авокадо, сладкого миндаля, зародышей пшеницы и маслом ши. Благодаря запатентованному комплексу HTP-3®, лосьон активно стимулирует восстановление кожного покрова, даря коже тонус и сияние.

AweSkin Souffle Body Cream Shea Oil and Vanilla

Крем-суфле для тела с нежной текстурой мгновенно тает на коже, увлажняя и питая ее. Аромат ванили придает легкую сладость, а активные компоненты повышают упругость и возвращают природное сияние.

Молочко для тела L'Occitane Almond Milk Veil

Этот крем – это глоток нежности для вашей кожи. Благодаря молочным протеинам и меду средство обеспечивает глубокое питание, смягчает даже очень сухую кожу и дарит ей шелковистость. Нежный аромат меда создает атмосферу домашнего SPA, оставляя на коже легкий шлейф.

Масло для тела Tobacco & Vanilla от DOTT

Парфюмерный батер для тела с маслами оливки, миндаля, масла ши и экстрактом ромашки обеспечивает интенсивное увлажнение и активную регенерацию. Его аромат сочетает теплые ноты табака и ванили.

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream

Укрепляющий и разглаживающий крем для тела Sol de Janeiro с маслом купуаса и экстрактом гуараны улучшает упругость кожи, а его опьяняющий аромат дарит ощущение экзотики.

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