Уход за волосами летом: на отдыхе и в мегаполисе

Уход за волосами летом: на отдыхе и в мегаполисе

Ультрафиолет, соленая морская вода и высокая температура воздуха пересушивают волосы и делают их ломкими.

О том, как правильно ухаживать за волосами летом, чтобы они не превратились с солому, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Правила ухода за волосами в мегаполисе

Главные враги волос в летнем городе – это ультрафиолет и грязь, оседающая на волосах на протяжении дня.

Для того чтобы локоны были ухоженными и здоровыми:

1. Мойте голову не по графику, а по надобности водой комнатной температуры. Раз в неделю используйте шампуни для глубокого очищения. Раз в 10-14 дней – шампунь-пилинг или мягкий пилинг на основе кислот. Пилинг очистит кожу головы от пыли и ороговевших чешуек, которые, смешиваясь с кожным салом и потом, застывают, нарушая процесс клеточного дыхания и обновления клеток;

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2. Пользуйтесь бальзамами или кондиционерами после каждого мытья головы. Наносите средство на кончики и по всей длине волос, отступая примерно 5 см от корней. Перед нанесением выжмите из волос воду и промокните полотенцем – бальзам лучше впитается;

3. Споласкивайте бальзам или кондиционер слегка прохладной водой, чтобы закрыть чешуйки волос;

4. Не носите на голове полотенце дольше 2-3 минут – возникает парниковый эффект, и сальные железы начинают активно вырабатывать кожное сало. Из-за этого волосы быстро загрязняются;

5. Не трите волосы полотенцем – мокрые волосы легко ломаются. Аккуратно промокните остатки воды по направлению сверху вниз, не растирая волосы.

6. Не сушите волосы горячим воздухом. Если вам необходимо быстро высушить волосы или сделать укладку, выбирайте режим с холодным воздухом и пользуйтесь термозащитой, чтобы предотвратить сечение и разрушение белка кератина;

7. 1-2 раза в неделю используйте увлажняющую маску на основе кератина, чтобы "подкормить" волосяные луковицы питательными веществами, предотвратить пересыхание и ломкость волос;

8. Носите головные уборы – обычная панамка защитит волосы от выгорания и сухости, поскольку солнце разрушает аминокислоты, в которых содержится белок кератин. Кератин делает волосы гладкими, мягкими и послушными, придает им здоровое сияние.

Правила ухода за волосами на отдыхе

На отдыхе волосы повреждают ультрафиолетовые лучи, соленая морская вода и хлорированная вода из бассейна.

Из уходовых средств я советую брать с собой в отпуск:

глубоко очищающий шампунь;

несмываемый спрей или масло-спрей для защиты от солнца;

кондиционер;

восстанавливающую маску с витаминным комплексом.

Чтобы ваши волосы пережили отпуск, я советую:

1. После каждого купания в море или бассейне ополаскивать волосы чистой прохладной пресной водой, чтобы смыть соль и хлорку. Волосы, покрытые тонкой пленкой соли, пушатся, секутся и после высыхания становятся жесткими, как солома;

2. Вечером, после возвращения с пляжа, мыть волосы водой комнатной температуры, используя очищающий шампунь на основе кератина. Глубоко очищающий шампунь, в отличие от обыкновенного, качественно смывает с волос микрочастички соли и хлорку;

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3. После применения шампуня наносить на волосы кондиционер, чтобы смягчить волосы и облегчить расчесывание сухих волос;

4. Раз в 2-3 дня делать восстанавливающую, интенсивно питающую маску с кератином, серином, д-пантенолом, протеинами пшеницы в составе;

5. Не связывать мокрые волосы резинками – можно пользоваться шелковой резинкой, она не выдирает и не сечет волосы;

6. Перед выходом на пляж использовать несмываемый защитный спрей от УФ-лучей, потому что солнце разрушает пигмент волос, который отвечает за цвет, и волосы выгорают;

7. Не наносить на волосы перед походом на пляж натуральные масла – при контакте с солнцем масло нагревает волосы, работая по принципу лупы. При желании, маску с использованием масла можно сделать вечером, раз в 2-3 дня, для питания и восстановления волос;

8. Носить головной убор и не трогать волосы на протяжении дня руками;

9. Для дополнительного увлажнения волос можете смешать кондиционер с чистой водой в пропорции 1 (кондиционер) к 6 (вода). Полученную жидкость поместите в бутылку с распылителем, и наносите на волосы 2-3 раза в день. Например, на тщательно промытые пресной водой волосы после купания в море или бассейне.

Летом старайтесь пользоваться шампунями, масками и кондиционерами, в составе которых не присутствуют силиконы, сульфаты, спирт и масла.

И пусть ваши волосы будут здоровыми и красивыми!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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