Утолщенные ногти на ногах: как за ними правильно ухаживать, стричь и когда следует обращаться к врачу / © Getty Images

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Утолщенный ноготь — это состояние, при котором ногтевая пластина становится более плотной и грубой, иногда деформированной или пожелтевшей. Это может касаться одного или нескольких пальцев и сопровождаться другими симптомами: ломкостью, изменением цвета, болью при нажатии или дискомфортом при ношении обуви. Об этом рассказало издание Mayo Clinic.

Причины утолщения ногтей

Утолщение ногтей на ногах чаще всего появляется с возрастом, но это может быть и симптомом заболевания.

Естественное старение . С возрастом рост ногтей замедляется, клетки ногтевой пластины накапливаются и ноготь становится плотнее.

Грибковая инфекция (онихомикоз). Это самая частая медицинская причина утолщения. Ноготь при этом становится желтоватым, ломким, иногда неприятно пахнет.

Травмы и повторные повреждения. Длительное давление или удары (например, через тесную обувь или спорт) могут вызвать микротравмы, влияющие на рост ногтя.

Псориаз . Это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, которое также может поражать ногти — вызвать утолщение, борозды, хрупкость.

Плохое кровообращение или сахарный диабет. Нарушения обмена веществ, в частности при диабете, могут вызвать изменения в структуре ногтей.

Как подготовить утолщенные ногти к обрезке

Правильная подготовка — залог безопасной и комфортной стрижки:

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Смочите ноги в теплой воде на 10–15 мин. Можно добавить морскую соль или мягкое мыло. Это смягчит ногтевую пластину. Хорошо высушите ноги, особенно между пальцами. Влага — идеальная среда для грибков. Продезинфицируйте инструменты. Перед стрижкой кусачки или ножницы следует обработать антисептиком.

Совет: если ноготь очень толстый, можно нанести на него специальный кератолитический крем (с мочевиной или салициловой кислотой), который поможет его размягчить.

Как правильно подстригать утолщенные ногти

Используйте специальные кусачки для толстых ногтей. Они имеют более мощные лезвия и эргономичную ручку. Доступны в аптеках или магазинах медтехники. Начинайте с уголка ногтя. Вместо одного большого среза, делайте несколько маленьких прямолинейных надрезов. Избегайте закругления краев — это может привести к врастанию. Не стригите «под корень». Оставьте 1–2 мм во избежание повреждения мягких тканей.

Сглаживание краев

После обрезки обязательно осторожно подпилите ногти пилой для ногтей или наждачным бруском. Это:

Снимет острые края

Предотвращать зацепление за носки или обувь

Уменьшит риск микротравм и врастания

Когда не стоит обрезать ногти самостоятельно

В некоторых случаях лучше доверить уход за ногтями специалисту:

У вас сахарный диабет или плохое кровообращение

Вы имеете пониженную чувствительность в стопах

Ногти болят, деформируются или гниют

Вы не уверены, что это грибок — нужна диагностика.

Помните, что даже небольшой порез или ранка на стопе у людей с диабетом может привести к серьезным осложнениям.

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Профилактика

Носите комфортную обувь — пальцы не должны сдавливаться

Ежедневно мойте и сушите ноги

Не ходите босиком в общественных местах (души, бассейны, сауны)

Раз в неделю проверяйте состояние ногтей

Не используйте чужие маникюрные инструменты

Когда обращаться к врачу

Ноготь продолжает утолщаться

Появилась боль, отек, покраснение

Ноготь начал отделяться или изменять цвет

Вы подозреваете грибковую инфекцию — врач сможет подтвердить это с помощью анализа

Утолщенные ногти — это не только косметическая проблема, но и сигнал, что организм нуждается во внимании. Правильный уход за стопами — часть заботы о своем здоровье и качестве жизни. И помните: здоровые ноги — это красивая походка, комфортная обувь и уверенность в себе в любое время года.