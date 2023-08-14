Увлажняет, заживляет, лечит: как приготовить и использовать воду из лепестков роз

Роза, несомненно, является одним из самых красивых цветов в природе. А из ее лепестков можно приготовить действительно чудодейственное средство, которое выводит из организма лишнюю воду и снимает раздражение. Кроме того, розовую воду очень легко приготовить в домашних условиях.

Cделать свою собственную розовую воду дома, используя свежие лепестки и немного дистиллированной воды, совсем не сложно, но при помощи этого средства можно оздоровить и омолодить кожу, и даже снять отеки.

О целебных свойствах розовой воды рассказывает Womans World.

Что такое розовая вода

Розовая вода – это жидкость, полученная путем перегонки с паром лепестков органических роз. Он обладает прекрасным цветочным ароматом и содержит мощные противовоспалительные свойства, которые делают ее идеальным тоником для успокоения раздражения кожи. Богатая питательными веществами вода веками использовалась для борьбы со старением кожи и волос. На самом деле Клеопатра, как известно, купалась в розовой воде, чтобы ее кожа оставалась влажной, эластичной и сияющей и пахла, как розы.

Антивозрастные свойства розовой воды

Розовая вода содержит антисептические и антибактериальные вещества, которые мягко очищают кожу, удаляя засоряющие поры бактерии и кожный жир, а также выравнивают уровень pH кожи, благодаря чему цвет лица остается безупречным. Кроме того, она обладает мочегонными свойствами, устраняет застой жидкости, которая скапливается на руках, ногах, под глазами и на лице.

Кроме того, розовая вода может использоваться в качестве естественной альтернативы резким духам для тех, кто чувствителен к синтетическим ароматам. Дополнительный бонус от сладкого аромата воды – он снимает стресс и тревогу, быстро вызывая чувство спокойствия.

Как приготовить воду из лепестков роз / Фото: Credits

Как сделать розовую воду в домашних условиях

Если вам посчастливилось иметь в своем распоряжении органические розы, не содержащие пестицидов (с местного фермерского рынка или от дружелюбного соседа), приготовление собственной розовой воды несложное. Для этого нужно всего два ингредиента и 30 минут времени.

Рецепт

Промойте половину стакана свежих лепестков органических роз с фермерского рынка или вашего собственного сада, которые не содержат пестицидов.

Нагрейте 1 стакан дистиллированной воды в кастрюле до 80 градусов, затем добавьте лепестки. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 30 минут.

Процедите лепестки, дайте воде остыть и перелейте в банку или бутылку с распылителем. Свежеприготовленная розовая вода хранится около недели в холодильнике.

Как использовать розовую воду

Когда волосы выглядят и ощущаются как солома, восстановить и укрепить поврежденные пряди можно с помощью розовой воды. Увлажняющие соединения и антиоксиданты в воде проникают в стержень волоса, устраняя ломкость, восстанавливая пряди изнутри.

Рецепт

В миске смешайте 1 стакан воды и по 2 ст. л розовой воды, геля алоэ вера и глицерина, затем налейте в бутылку с распылителем. Распылите на чистые влажные волосы и дайте впитаться. Используйте один раз в день; храните остатки в холодильнике в течение одной недели.

Если у вас чувствительная кожа, розацеа или просто случайная сыпь на лице, розовая вода может помочь. Ее противовоспалительные свойства уменьшают покраснение, увлажняющие масла дополнительно успокаивают и ускоряют заживление, а антиоксиданты помогают укрепить внешний слой кожи, чтобы предотвратить появление сыпи в будущем и образование обострений розацеа.

Окуните ватный диск в розовую воду и проведите им по чистому, сухому лицу (или по участкам тела с сыпью) два раза в день, чтобы через неделю увидеть кожу без сыпи.

Увлажняющие свойства розовой воды

Если ваша кожа склонна к сухости, розовая вода станет новым лучшим помощником для вашего лица. Жирные кислоты розовой воды удерживают влагу и глубоко проникают во многие слои кожи, сохраняя ее увлажненной.

Чтобы усилить увлажняющие свойства, советуют смешивать розовую воду с витамином Е, так как богатый антиоксидантами увлажнитель глубоко проникает в кожу, повышая уровень увлажнения и защищая от свободных радикалов, сохраняя молодость.

Рецепт

В пульверизаторе смешайте 1/2 стакана розовой воды и гель из одной капсулы витамина Е, охладите. Распыляйте на чистое лицо утром и в течение дня для быстрого освежения.

Как ванна с розовой водой уменьшает отечность

Противовоспалительные соединения в цветочной воде облегчают отеки, а ее мочегонные свойства усиливают кровообращение, выталкивая застоявшуюся жидкость, которая скапливается в лодыжках. Используйте холодную розовую воду, чтобы сузить расширенные кровеносные сосуды на ступнях и лодыжках, что поможет быстрее избавиться от отечности. Наполните тазик охлажденной розовой водой и погрузите ступни и лодыжки на 5 минут, затем промойте кожу и вытрите насухо. Вы также можете замочить руки в охлажденной воде, чтобы уменьшить отек, или смочить мочалку холодной жидкостью и положить на лицо на 5 минут, чтобы избавиться от отечности под глазами.

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