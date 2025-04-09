Увлажняет, заживляет, снимает воспаление: чем полезен мед ля кожи и как его использовать

Мед / © Associated Press

Реклама

Иногда лучшее место для поиска средства для кожи — это ваша кухня. От оливкового масла , пищевой соды и от меда пользы может быть даже больше, чем от дорогой магазинной косметики. Эти натуральные недорогие ингредиенты могут творить чудеса, успокаивая воспаление, увлажняя кожу и многое другое.

Сайт Woman`sWorld спросил экспертов, действительно ли мед полезен для кожи, и многие из них сказали, что да.

Полезен ли мед для вашей кожи

Мед может быть фантастическим полностью натуральным ингредиентом для ухода за кожей. Мед — мощный ингредиент для ухода за кожей, известный своими целебными, успокаивающими и питательными свойствами, утверждает Марго Коупленд , косметолог.

Реклама

Мед успокаивает воспаленную кожу

Независимо от того, имеете ли вы дело с воспалением из-за погоды или просто со случайным обострением, мед может помочь успокоить кожу. Мед полон противовоспалительных веществ, включая антиоксиданты, витамины и минералы, которые способствуют заживлению, говорит Коупленд.

Мед может помочь в лечении акне

Натуральные антибактериальные свойства меда делают его эффективным средством для лечения акне, объясняет Коупленд. Он делает вашу кожу сияющей. Если вы хотите воспользоваться антибактериальными свойствами меда, вам нужно убедиться, что вы покупаете мед с маркировкой «сырой мед».

Мед / © Associated Press

Мед успокаивает обветренную и обожженную солнцем кожу

Обветренная и сгоревшая на солнце кожа может быть очень болезненной. К счастью, ее можно легко вылечить с помощью компресса из молока и меда. Мед обладает противовоспалительным действием, а также увлажняет, поэтому он помогает заживлять и увлажнять обветренные щеки, говорит Марианна Блюмин-Карасик , доктор медицины, сертифицированный холистический дерматолог. А молочный белок восстанавливает и укрепляет кожный барьер. Кроме того, теплый компресс помогает ингредиентам проникать в кожу, ускоряя заживление.

Чтобы вылечить обветренную кожу, просто добавьте четверть стакана молока и 1 ст. л. меда в миску, устойчивую к нагреванию, и разогрейте в микроволновой печи. Затем смочите мочалку этой смесью и приложите к обветренной коже на 5 минут; снимите и смойте. Для лечения солнечного ожога смешайте 2 ст. л. теплого молока и 1 ч. л. меда в миске, пока мед не растворится, затем вылейте смесь в формочку для кубиков льда. После заморозки аккуратно потрите одним кубиком обветренную кожу в течение 5 минут, чтобы получить мгновенное облегчение (холод дополнительно снимает воспаление). Повторяйте дважды в день по мере необходимости.

Мед увлажняет кожу

С возрастом наша кожа часто становится суше и тоньше, что затрудняет поиск средств, которые восстанавливают увлажнение. Натуральные масла, которые когда-то поддерживали нашу кожу увлажненной, с возрастом истощаются, оставляя нас с сухой, зудящей кожей, особенно на теле. Что может помочь: крем с медом манука. Мед манука является увлажнителем, то есть он впитывает влагу в кожу, чтобы повысить и восстановить уровень увлажнения, говорит Эрика Мари Гатт , косметолог. Кроме того, мед содержит ферменты и альфа-гидроксикислоты, которые мягко отшелушивают, чтобы удалить мертвые, сухие клетки кожи, которые делают кожу более грубой.

Лучший способ использования — нанести медовый лосьон в течение 3 минут после выхода из душа. Это происходит потому, что кожа смягчается, позволяя увлажняющим ингредиентам лучше впитаться и устранить сухость.

Медовая маска для лица питает кожу лица

Использование меда в маске для лица может очень эффективно, и это так просто и недорого. Если у вас сухая кожа, Коупленд рекомендует приготовить маску с медом и питательным для кожи оливковым маслом холодного отжима или кунжутным маслом. Как сделать: смешайте 2 ч. л. оливкового масла холодного отжима или кунжутного масла и 1 ст. л. меда манука. Для жирной кожи она рекомендует просто наносить мед прямо на лицо без дополнительных ингредиентов. Нанесите на чистое лицо и смойте через 15 минут, затем нанесите свои обычные средства по уходу за кожей.

Мед лечит потрескавшиеся губы

Смягчите губы с помощью меда, говорит Джошуа Зейхнер , доктор медицины, сертифицированный дерматолог, который предлагает смешать мед и крупный сахар, чтобы создать свой собственный скраб для губ. «Мед обладает успокаивающим эффектом, а также антимикробными свойствами, в то время как сахар обеспечивает мягкое отшелушивание. Смешайте 1 ч. л. меда с 2 ч. л. крупного сахара. Нанесите количество размером с горошину на пальцы, затем круговыми движениями втирайте смесь в губы в течение 2–3 минут. Храните остатки в контейнере с крышкой или используйте излишки, чтобы смягчить огрубевшую кожу локтей.

Мед заживляет трещины на пятках

Мед и оливковое масло прекрасно работают в тандеме для лечения определенных проблем с кожей. Высокое содержание олеиновой кислоты в оливковом масле увлажняет и восстанавливает сухие, ороговевшие слои кожи, которые скапливаются на пятках, а противовоспалительные и антибактериальные вещества меда успокаивают и лечат любые болезненные трещины на пятках. Для этого смешайте четверть стакана оливкового масла и 1 ст. л. меда и подогрейте смесь в микроволновке в течение 30 секунд (тепло помогает смягчить огрубевшую кожу). Нанесите на пятки, затем накройте полиэтиленовой пленкой. Оставьте на 10 минут, затем снимите и смойте.

Кому не следует использовать мед для кожи

Как и любой ингредиент, он подойдет не всем. Существуют некоторые недостатки, которые следует учитывать, предупреждает Коупленд. Если у вас аллергия на мед или пыльцу, их использование может привести к раздражению или аллергическим реакциям.

Кроме того, хотя мед может помочь при высыпаниях, у некоторых он также может потенциально ухудшить состояние акне. Людям с жирной или склонной к акне кожей следует использовать его с осторожностью, так как он может закупорить поры, советует Коупленд. Кроме того, людям с чувствительными кожными заболеваниями, такими как экзема или розацеа, следует проконсультироваться с дерматологом перед использованием.

Читайте также: