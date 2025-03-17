В чем разница между BB и CC кремом, оттеночной и тональной основами

Выбор идеальной основы для макияжа может стать настоящим вызовом, ведь с каждым годом ассортимент расширяется.
Тональные кремы всегда оставались базой для создания равномерного цвета лица, однако сегодня все чаще используются кремы BB и CC, а также оттеночные увлажнители. В чем их отличия и как выбрать лучший вариант, рассказало издание Real Simple.
BB-крем
BB-крем ("beauty balm" – "косметический бальзам" или "blemish balm" – "средство против неровностей") создан для сочетания нескольких этапов ухода в одном продукте. Он обладает легким покрытием, выравнивает тон кожи, увлажняет и часто содержит SPF. Это идеальный выбор для тех, кто стремится к естественному виду кожи с легким эффектом тонировки. BB-кремы подходят для нормальной и сухой кожи, придают ей увлажнение и сияние.
CC-крем
CC-крем ("color correcting" — "цветокоррекция") имеет схожую текстуру с BB-кремом, но его главная задача – коррекция цвета лица. Он содержит специальные пигменты, которые нейтрализуют красноту, темные пятна и неровности тона. Часто CC-кремы содержат успокаивающие компоненты и антиоксиданты, которые ухаживают за кожей. Это отличный выбор для обладательниц жирной или комбинированной кожи, ведь средство имеет более матовый эффект по сравнению с BB-кремами.
Оттеночный флюид
Оттеночный увлажняющий флюид сочетает легкую тонировочную основу с уходящими компонентами. Он обладает нежной текстурой, обеспечивает минимальное покрытие и идеально подходит для тех, кто не любит плотный макияж. Оттеночный увлажнитель отлично подойдет для обладательниц сухой кожи, ведь дарит ощущение свежести и природного увлажнения.
Тональный крем
Тональный крем – это самое плотное средство из всех четырех вариантов. Он обеспечивает устойчивое покрытие и может корректировать отчетливые недостатки кожи. Существует множество вариантов тональных оснований с разным уровнем покрытия – от легкого до полного. Это идеальный выбор для особых случаев, фотосессий или вечернего макияжа.
Как выбрать правильный продукт
Чтобы определиться с выбором, следует учитывать тип кожи и желаемое покрытие:
- Нормальная и сухая кожа – BB-крем или оттеночный увлажнитель для естественного эффекта.
- Жирная и комбинированная кожа – CC крем для матовости и выравнивания цвета.
- Проблемная кожа – тональный крем с высоким уровнем покрытия.
- Для ежедневного использования – легкие BB или CC-кремы с SPF-защитой.
Часто задаваемые вопросы
- Можно ли каждый день использовать BB и CC-крем?
Да, эти кремы разработаны для ежедневного использования. Они имеют легкую текстуру и ухаживают за кожей. Важно смывать макияж перед сном, чтобы кожа оставалась чистой.
- Как лучше наносить BB и CC-крем?
Лучший способ – спонж для макияжа или пальцы. Спонж обеспечивает равномерное нанесение, а пальцы помогают разогреть продукт, это способствует его лучшему слиянию с кожей.
- Могут ли BB и CC-кремы закупоривать поры?
Некоторые формулы могут содержать комедогенные компоненты. Для проблемной кожи лучше выбирать легкие, некомедогенные формулы на водной основе.
Выберите идеальное средство в соответствии с вашими потребностями и ежедневно наслаждайтесь безупречным видом кожи.
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