Ваджейшл: что это и почему это то, что нужно вашей зоне бикини

Среди волны революционных открытий в уходе за собой появилась новая категория в области вагинального ухода, которую часто сравнивают с уходом за лицом – ваджейшл.

Хотя лечение не является обязательным для достижения оптимального вагинального здоровья, уход за этой зоной приобретает все большую популярность. Как бы глупо ни звучало это слово и какими бы лишними ни казались процедуры, на первый взгляд, стоит дать им шанс, ведь они могут значительно улучшить состояние кожи и ваше самочувствие, об этом рассказало издание RealSimple.

Что такое Ваджейшл

Если вы уже знакомы с понятием ухода за лицом, то ваджейшл можно представить как подобную процедуру, но для вашей вульвы – наружной части половых органов.

Есть несколько способов достичь ваджейшиала, но в конечном счете он помогает очистить, отшелушить, успокоить и увлажнить раздражение и гиперпигментацию кожи. Маска является одним из ключевых шагов по процедуре.

Поскольку ваше влагалище естественно имеет слегка кислую среду (pH примерно от 3,8 до 4,5), а вульва расположена очень близко к ней, очень важно использовать продукты, специально разработанные для этой области, которые помогают сохранять баланс и поддерживать оптимальное состояние кожи.

Преимущества ваджейшиала

Ваджейшл приносит многочисленные преимущества как для физического, так и для психического здоровья:

Вагинальный уход и осведомленность: эта процедура не только помогает ухаживать за кожей вульвы, но и способствует повышению осведомленности об интимном здоровье.

эта процедура не только помогает ухаживать за кожей вульвы, но и способствует повышению осведомленности об интимном здоровье. Физические преимущества : ваджейшл помогает очистить и отшелушивать кожу, удалить мертвые клетки и загрязнения, что способствует увлажнению, гидратации и успокоению раздражений. Такой уход также может предотвращать врастание волос, улучшить внешний вид и состояние кожи.

: ваджейшл помогает очистить и отшелушивать кожу, удалить мертвые клетки и загрязнения, что способствует увлажнению, гидратации и успокоению раздражений. Такой уход также может предотвращать врастание волос, улучшить внешний вид и состояние кожи. Психологическая польза: кроме физических преимуществ, регулярный уход за интимной зоной помогает повысить самооценку и уверенность. Чистая, ухоженная интимная зона может предотвратить возникновение неприятного запаха и снизить риск появления инфекций, это оказывает положительное влияние на интимные отношения.

кроме физических преимуществ, регулярный уход за интимной зоной помогает повысить самооценку и уверенность. Чистая, ухоженная интимная зона может предотвратить возникновение неприятного запаха и снизить риск появления инфекций, это оказывает положительное влияние на интимные отношения. Социальный аспект: открытость к обсуждению интимного здоровья помогает уменьшить стигму и увеличивает грамотность понимания собственного тела, позволяет женщинам чувствовать себя уверенными в собственном теле.

Ваджейшл дома

Ваджейшл можно сделать как профессионально в салоне, так и самостоятельно дома. У двух вариантов есть свои преимущества.

Профессиональный ваджейшл включает глубокую очистку, пилинг (или даже процедуру по технологии бразильского воска), лечебные маски и использование увлажняющих кремов. В салонах используются клинически проверенные продукты с медицинскими ингредиентами, подобранные для каждого типа кожи.

Домашний ваджейшл позволяет сочетать основные процедуры с дополнительными терапевтическими методами, такими как распаривание, подтягивание и микроиглы, это обеспечивает комплексный уход за интимной зоной.

Как сделать домашний ваджейшл

Если вы хотите порадовать себя процедурами интимного ухода на дому, вот что нужно делать:

Очистка: тщательно вымойте вульву нежным моющим средством, одобренным для женской гигиены. Эпиляция: уход за вульвой может отличаться: кто-то предпочитает полную или частичную эпиляцию. Выберите метод, подходящий именно вам. Сделайте пилинг: используйте отшелушивающие средства, начиная от физических скрабов и заканчивая отшелушивающими спонжами. Будьте осторожны, чтобы не превысить требуемую меру пилинга – чрезмерный пилинг может раздражать кожу. Проверьте вульву: с помощью зеркала тщательно осмотрите кожу вокруг влагалища. Обратите внимание на вросшие волосы, поражения, сыпь или пятна, которые могут требовать внимания врача. Увлажнение и успокоение: завершите процедуру нанесением увлажняющего крема, бальзама, маски или масла, чтобы обеспечить коже необходимую гидратацию и успокоение.

Как часто можно делать ваджейшл

Большинство студий и салонов рекомендуют проводить процедуру, по крайней мере, раз в месяц, хотя некоторые могут делать ее каждые две недели. Однако после эпиляции воском необходимо подождать минимум неделю, чтобы дать коже время на заживление. В общем, для большинства людей визит к специалисту проходит каждые 4–6 недель.

Что вы чувствуете во время ваджейшл

Во время процедуры могут возникать незначительные неприятные ощущения, например во время удаления вросших волос или депиляции воском. Однако общий эффект должен быть успокаивающим и омолаживающим, вы можете чувствовать чистоту и комфорт.

Сколько времени занимает ваджейшл

В большинстве салонов процедура длится от 30 до 50 мин, включая этапы очистки, отшелушивания, удаления вросших волос и нанесения увлажняющих средств.

Ваджейшл – инновационная процедура по уходу за интимной зоной, которая имеет свои преимущества. Обсуждение влагалищного здоровья и регулярный уход за интимной зоной помогают уменьшить стигму и способствуют грамотности и осведомленности о собственном теле. Независимо от того, выбираете ли вы профессиональный ваджейшл, или делаете процедуру самостоятельно дома, главное – это комфорт, улучшение здоровья и внешнего вида.

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