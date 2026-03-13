- Дата публикации
-
- Категория
- Косметология
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 3 мин
Витамин C или витамин E — что лучше для зрелой кожи
Упругая и увлажненная кожа — мечта, у которой нет возраста, однако с годами на нее влияют солнце, стресс, загрязнение воздуха и образ жизни. Именно поэтому дерматологи советуют обратить внимание на два ключевых антиоксиданта — витамин C и витамин E.
Ежедневно наша кожа сталкивается с множеством факторов, которые ускоряют ее старение. Солнечное излучение, загрязнение воздуха, курение, алкоголь и даже недостаток сна повышают уровень оксидативного стресса — процесса, который повреждает клетки, об этом рассказало издание EatingWell. В результате появляются морщины, пигментные пятна, сухость и потеря эластичности.
Именно здесь на помощь приходят антиоксиданты, которые защищают клетки и поддерживают естественные процессы восстановления. Среди самых важных для кожи — витамин C и витамин E.
Витамин С
Поддерживает выработку коллагена. Коллаген — это белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи. С возрастом его количество естественно уменьшается. Витамин C помогает организму синтезировать коллаген, благодаря чему кожа имеет более плотный, гладкий и молодой вид.
Защищает от солнца и загрязнения. Витамин C является мощным антиоксидантом. Он нейтрализует свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и ускоряют старение. Особенно важно это для кожи, которая регулярно подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, загрязненного воздуха и стресса.
Выравнивает тон кожи. Витамин C помогает уменьшить выработку меланина — пигмента, который отвечает за темные пятна. Именно поэтому косметические средства с этим ингредиентом часто используют для осветления кожи, борьбы с пигментацией и выравнивания тона лица.
Витамин Е
Защищает клетки кожи. Витамин E — жирорастворимый антиоксидант, который помогает защищать клеточные мембраны от повреждений. В косметике он часто обозначается как токоферол и работает особенно эффективно в сочетании с витамином C.
Укрепляет защитный барьер кожи. Этот витамин естественно содержится в кожном себуме — веществе, которое образует защитный слой на поверхности кожи. Благодаря этому он удерживает влагу, предотвращает сухость и делает кожу более эластичной. С возрастом кожа теряет способность удерживать воду, поэтому поддержка барьерной функции становится особенно важной.
Успокаивает раздражение. Благодаря противовоспалительным свойствам витамин E помогает уменьшать покраснение, успокаивать раздражение и поддерживать комфорт кожи. Низкий уровень этого витамина часто связан с воспалительными заболеваниями кожи, например, акне или дерматитом.
Что лучше для кожи
Эти два витамина выполняют разные функции, поэтому их не стоит сравнивать как конкурентов.
Витамин C больше подходит для:
стимуляции коллагена
борьбы с пигментацией
осветления кожи
Витамин E лучше работает для:
увлажнение
защиты барьера кожи
уменьшение раздражения
Наилучший эффект достигается, когда они работают вместе и усиливают антиоксидантную защиту кожи.
Питание
Здоровье кожи начинается с вашей тарелки.
Продукты, богатые витамином C (суточная норма — 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин)
цитрусовые
болгарский перец
киви
брокколи
клубника
брюссельская капуста
папайя
гуава
Продукты с высоким содержанием витамина E (рекомендуемая норма для взрослых — 15 мг в день)
миндаль
семена подсолнечника
фундук
арахис
растительные масла
шпинат
брокколи
манго
помидоры
Эти продукты легко добавить в рацион, например, посыпать орехами салат или йогурт, добавить цитрусовые к завтраку или перекусить болгарским перцем с хумусом.
Если говорить о здоровье кожи, витамин C и витамин E — не соперники, а союзники. Первый помогает стимулировать коллаген и осветлять кожу, второй увлажняет и укрепляет её естественную защиту. Вместе они создают мощный антиоксидантный барьер, который помогает коже дольше оставаться упругой, сияющей и здоровой.
Поэтому лучшая стратегия — включить эти витамины в ежедневное питание и уход за кожей.