Витамин C или витамин E

Ежедневно наша кожа сталкивается с множеством факторов, которые ускоряют ее старение. Солнечное излучение, загрязнение воздуха, курение, алкоголь и даже недостаток сна повышают уровень оксидативного стресса — процесса, который повреждает клетки, об этом рассказало издание EatingWell. В результате появляются морщины, пигментные пятна, сухость и потеря эластичности.

Именно здесь на помощь приходят антиоксиданты, которые защищают клетки и поддерживают естественные процессы восстановления. Среди самых важных для кожи — витамин C и витамин E.

Витамин С

Поддерживает выработку коллагена . Коллаген — это белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи. С возрастом его количество естественно уменьшается. Витамин C помогает организму синтезировать коллаген, благодаря чему кожа имеет более плотный, гладкий и молодой вид.

Защищает от солнца и загрязнения. Витамин C является мощным антиоксидантом. Он нейтрализует свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и ускоряют старение. Особенно важно это для кожи, которая регулярно подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, загрязненного воздуха и стресса.

Выравнивает тон кожи. Витамин C помогает уменьшить выработку меланина — пигмента, который отвечает за темные пятна. Именно поэтому косметические средства с этим ингредиентом часто используют для осветления кожи, борьбы с пигментацией и выравнивания тона лица.

Витамин Е

Защищает клетки кожи. Витамин E — жирорастворимый антиоксидант, который помогает защищать клеточные мембраны от повреждений. В косметике он часто обозначается как токоферол и работает особенно эффективно в сочетании с витамином C.

Укрепляет защитный барьер кожи. Этот витамин естественно содержится в кожном себуме — веществе, которое образует защитный слой на поверхности кожи. Благодаря этому он удерживает влагу, предотвращает сухость и делает кожу более эластичной. С возрастом кожа теряет способность удерживать воду, поэтому поддержка барьерной функции становится особенно важной.

Успокаивает раздражение. Благодаря противовоспалительным свойствам витамин E помогает уменьшать покраснение, успокаивать раздражение и поддерживать комфорт кожи. Низкий уровень этого витамина часто связан с воспалительными заболеваниями кожи, например, акне или дерматитом.

Что лучше для кожи

Эти два витамина выполняют разные функции, поэтому их не стоит сравнивать как конкурентов.

Витамин C больше подходит для:

стимуляции коллагена

борьбы с пигментацией

осветления кожи

Витамин E лучше работает для:

увлажнение

защиты барьера кожи

уменьшение раздражения

Наилучший эффект достигается, когда они работают вместе и усиливают антиоксидантную защиту кожи.

Питание

Здоровье кожи начинается с вашей тарелки.

Продукты, богатые витамином C (суточная норма — 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин)

цитрусовые

болгарский перец

киви

брокколи

клубника

брюссельская капуста

папайя

гуава

Продукты с высоким содержанием витамина E (рекомендуемая норма для взрослых — 15 мг в день)

миндаль

семена подсолнечника

фундук

арахис

растительные масла

шпинат

брокколи

манго

помидоры

Эти продукты легко добавить в рацион, например, посыпать орехами салат или йогурт, добавить цитрусовые к завтраку или перекусить болгарским перцем с хумусом.

Если говорить о здоровье кожи, витамин C и витамин E — не соперники, а союзники. Первый помогает стимулировать коллаген и осветлять кожу, второй увлажняет и укрепляет её естественную защиту. Вместе они создают мощный антиоксидантный барьер, который помогает коже дольше оставаться упругой, сияющей и здоровой.

Поэтому лучшая стратегия — включить эти витамины в ежедневное питание и уход за кожей.