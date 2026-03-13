ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
140
Время на прочтение
3 мин

Витамин C или витамин E — что лучше для зрелой кожи

Упругая и увлажненная кожа — мечта, у которой нет возраста, однако с годами на нее влияют солнце, стресс, загрязнение воздуха и образ жизни. Именно поэтому дерматологи советуют обратить внимание на два ключевых антиоксиданта — витамин C и витамин E.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Витамин C или витамин E / © Credits

Ежедневно наша кожа сталкивается с множеством факторов, которые ускоряют ее старение. Солнечное излучение, загрязнение воздуха, курение, алкоголь и даже недостаток сна повышают уровень оксидативного стресса — процесса, который повреждает клетки, об этом рассказало издание EatingWell. В результате появляются морщины, пигментные пятна, сухость и потеря эластичности.

Именно здесь на помощь приходят антиоксиданты, которые защищают клетки и поддерживают естественные процессы восстановления. Среди самых важных для кожи — витамин C и витамин E.

Витамин С

  • Поддерживает выработку коллагена. Коллаген — это белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи. С возрастом его количество естественно уменьшается. Витамин C помогает организму синтезировать коллаген, благодаря чему кожа имеет более плотный, гладкий и молодой вид.

  • Защищает от солнца и загрязнения. Витамин C является мощным антиоксидантом. Он нейтрализует свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и ускоряют старение. Особенно важно это для кожи, которая регулярно подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, загрязненного воздуха и стресса.

  • Выравнивает тон кожи. Витамин C помогает уменьшить выработку меланина — пигмента, который отвечает за темные пятна. Именно поэтому косметические средства с этим ингредиентом часто используют для осветления кожи, борьбы с пигментацией и выравнивания тона лица.

Витамин Е

  • Защищает клетки кожи. Витамин E — жирорастворимый антиоксидант, который помогает защищать клеточные мембраны от повреждений. В косметике он часто обозначается как токоферол и работает особенно эффективно в сочетании с витамином C.

  • Укрепляет защитный барьер кожи. Этот витамин естественно содержится в кожном себуме — веществе, которое образует защитный слой на поверхности кожи. Благодаря этому он удерживает влагу, предотвращает сухость и делает кожу более эластичной. С возрастом кожа теряет способность удерживать воду, поэтому поддержка барьерной функции становится особенно важной.

  • Успокаивает раздражение. Благодаря противовоспалительным свойствам витамин E помогает уменьшать покраснение, успокаивать раздражение и поддерживать комфорт кожи. Низкий уровень этого витамина часто связан с воспалительными заболеваниями кожи, например, акне или дерматитом.

Что лучше для кожи

Эти два витамина выполняют разные функции, поэтому их не стоит сравнивать как конкурентов.

Витамин C больше подходит для:

  • стимуляции коллагена

  • борьбы с пигментацией

  • осветления кожи

Витамин E лучше работает для:

  • увлажнение

  • защиты барьера кожи

  • уменьшение раздражения

Наилучший эффект достигается, когда они работают вместе и усиливают антиоксидантную защиту кожи.

Питание

Здоровье кожи начинается с вашей тарелки.

Продукты, богатые витамином C (суточная норма — 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин)

  • цитрусовые

  • болгарский перец

  • киви

  • брокколи

  • клубника

  • брюссельская капуста

  • папайя

  • гуава

Продукты с высоким содержанием витамина E (рекомендуемая норма для взрослых — 15 мг в день)

  • миндаль

  • семена подсолнечника

  • фундук

  • арахис

  • растительные масла

  • шпинат

  • брокколи

  • манго

  • помидоры

Эти продукты легко добавить в рацион, например, посыпать орехами салат или йогурт, добавить цитрусовые к завтраку или перекусить болгарским перцем с хумусом.

Если говорить о здоровье кожи, витамин C и витамин E — не соперники, а союзники. Первый помогает стимулировать коллаген и осветлять кожу, второй увлажняет и укрепляет её естественную защиту. Вместе они создают мощный антиоксидантный барьер, который помогает коже дольше оставаться упругой, сияющей и здоровой.

Поэтому лучшая стратегия — включить эти витамины в ежедневное питание и уход за кожей.

Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie