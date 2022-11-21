Витамин С для красоты и молодости: все, что вам нужно знать о его пользе

Витамин С – один из самых популярных косметических ингредиентов. Входит в состав очищающих средств, увлажняющих кремов, восстановительных сывороток, питательных масок.

Какие функции выполняет витамин С и зачем он нужен нашей коже, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Полезные свойства и источники витамина С

Витамин С – антиоксидант, который:

стимулирует синтез коллагена;

контролирует выработку пигмента меланина, поэтому входит в состав средств против пигментации;

способствует заживлению ран;

улучшает микроциркуляцию крови;

оказывает противовоспалительный эффект – устраняет раздражение и воспаление;

обладает антиоксидантным эффектом – нейтрализует свободные радикалы и устраняет последствия хронического стресса;

участвует в синтезе витаминов группы В и аминокислот;

защищает кожу от ультрафиолета.

Наш организм самостоятельно производит витамин С, когда мы потребляем в достаточном количестве укроп, петрушку, красный и зеленый перец, помидоры, брокколи, брюссельскую капусту, репу, облепиху, клубнику, цитрусовые. Но биодоступность и концентрация витамина С в крови зависит от эффективного всасывания веществ в кишечнике и работы почек. Стресс, злоупотребление алкогольными напитками, курение, прием антибиотиков или обезболивающих таблеток снижают биодоступность витамина С.

Витамин С в косметике

Для кожи витамин С – незаменимый компонент. Поэтому он может входить во все ваши уходовые средства, начиная с пенки для умывания и заканчивая солнцезащитным кремом.

Сыворотки используйте курсом, потому что они содержат значительно более высокую концентрацию витамина С, чем крем или тоник. Если в креме концентрация витамина составляет примерно 3-5%, то в сыворотках – от 5 до 30%, в среднем – 10%. Однако исследования показали, что даже минимальная его концентрация (1%) при ежедневном использовании обеспечивает антиоксидантное действие.

Правила использования сыворотки с витамином С: тщательно очищаем кожу, тонизируем, наносим сыворотку, увлажняющий крем, солнцезащитный крем из SPF 30 или выше.

В составе косметики витамин С и их формы обозначаются как:

аскорбиновая кислота (Ascorbic Acid или L-Ascorbic Acid);

аскорбилфосфат магния (Magnesium Ascorbyl Phosphate);

аскорбилфосфат натрия (Sodium Ascorbyl Phosphate);

аскорбилпальмитат (Ascorbyl Palmitate);

3-O этиласкорбиновая кислота (3-O Ethyl Ascorbic Acid);

тетрагексилдециласкорбат (Tetrahexyldecyl Аscorbate, Ascorbic Tetra-isopalmitate).

В то же время витамин С хорошо сочетается с различными ингредиентами косметики, включая фруктовые кислоты, ретинол, ниацинамид, керамиды, другие антиоксиданты и витамины. Поэтому вы можете спокойно вводить одно средство с витамином С, например, сыворотку, в ежедневный уход. Незначительное раздражение (пощипывание, покалывание) в начале применения является нормальным, если в состав средства входит высокая концентрация витамина. Через несколько недель кожа адаптируется. Но средства с высоким содержанием витамина С в идеале должен назначать косметолог.

Также, покупая новое средство, обращайте внимание на упаковку. При контакте с кислородом и ультрафиолетом стабильные формы витамина С разрушаются. А это значит, что с течением времени эффективность средства существенно снижается. Выбирайте непрозрачные флаконы с дозатором, храните крем или сыворотку в темном прохладном месте, например, в холодильнике для хранения косметики.

Берегите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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