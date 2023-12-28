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Волшебное средство: рецепт состава из трех простых ингредиентов для укрепления и роста ногтей

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Волшебное средство: рецепт состава из трех простых ингредиентов для укрепления и роста ногтей

Рецепт состава из трех простых ингредиентов для укрепления и роста ногтей / Фото: Credits

Отрастить здоровые и крепкие ногти - мечта многих женщин.

Маникюр - мощное средство самовыражения. Красивые ногти с индивидуальным дизайном добавляют нам уверенности в себе и поднимают настроение. Но что делать, если никак не удается отрастить желаемую длину?

Создательница бьюти-контента (@yzbs33) поделилась со своими подписчиками интересным рецептом.

Для создания укрепляющего ногти состава потребовалось всего лишь несколько обычных ингредиентов, которые есть у большинства людей под рукой в любое время. Вот его рецепт:

  • оливковое масло - 4 ст. л. 
  • сок половины лимона
  • сахар - 1 ст. л. 

Смешайте все ингредиенты до полного растворения сахара. 

Окунайте ногти в состав на несколько минут два раза в неделю. Чтобы увидеть результаты, потребуется некоторое время, около двух недель.

Благотворный эффект от этой процедуры, возможно связан с тем, что в составе средства, благодаря лимону, содержится много витамина С. Также в нем есть оливковое масло, которое содержит много полезных веществ и благотворно действует не только не ногти, но и на кутикулу. 

@yzbs33 Homemade nails serum The recipe is on the comments--> my friend give me this recipe and the nail she have is insane!! #yzbs33 #nails #foryou #foryoupage #foryourpage #tutorial #homemade #nailtutorial ♬ original sound - user02941480392

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Дата публикации
Просмотры
216
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