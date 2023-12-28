Волшебное средство: рецепт состава из трех простых ингредиентов для укрепления и роста ногтей

Отрастить здоровые и крепкие ногти - мечта многих женщин.
Маникюр - мощное средство самовыражения. Красивые ногти с индивидуальным дизайном добавляют нам уверенности в себе и поднимают настроение. Но что делать, если никак не удается отрастить желаемую длину?
Создательница бьюти-контента (@yzbs33) поделилась со своими подписчиками интересным рецептом.
Для создания укрепляющего ногти состава потребовалось всего лишь несколько обычных ингредиентов, которые есть у большинства людей под рукой в любое время. Вот его рецепт:
- оливковое масло - 4 ст. л.
- сок половины лимона
- сахар - 1 ст. л.
Смешайте все ингредиенты до полного растворения сахара.
Окунайте ногти в состав на несколько минут два раза в неделю. Чтобы увидеть результаты, потребуется некоторое время, около двух недель.
Благотворный эффект от этой процедуры, возможно связан с тем, что в составе средства, благодаря лимону, содержится много витамина С. Также в нем есть оливковое масло, которое содержит много полезных веществ и благотворно действует не только не ногти, но и на кутикулу.
@yzbs33 Homemade nails serum The recipe is on the comments--> my friend give me this recipe and the nail she have is insane!! #yzbs33 #nails #foryou #foryoupage #foryourpage #tutorial #homemade #nailtutorial ♬ original sound - user02941480392
Читайте также: