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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
157
Время на прочтение
3 мин

"Воскресный душ": как правильно ухаживать за собой

Принятие душа — это не только ежедневная гигиеническая процедура, но и возможность ухода за собой, расслабление и даже медитация.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
"Воскресный душ"

"Воскресный душ" / © Credits

Однако важно знать, как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже и извлечь максимальную пользу, об этом рассказало издание Real Simple .

В последнее время в TikTok набрал популярность тренд "воскресный душ" (#everythingshower) — уход за телом, который длится от одного до четырех часов. Его используют для домашних спа-процедур, подготовки к важным событиям или просто для того, чтобы уделить себе больше внимания.

Чтобы сделать процедуру максимально комфортной важно создать правильную атмосферу: зажечь свечи, включить приятную музыку и подготовить все необходимые средства.

Перед душем

  • Очищение кожи лица. Прежде чем пойти в душ, важно очистить кожу лица от макияжа и загрязнений. Очищающие масла и мицеллярная вода помогут растворить остатки косметики и кожного сала.

  • Маска для волос. Если у вас сухие или поврежденные волосы, нанесите маску или масло на кончики за 15-20 мин до мытья.

  • Сухая щетка. Использование сухой щетки перед душем помогает улучшить кровообращение, стимулирует лимфодренаж и делает кожу гладкой.

  • Атмосфера. Сделайте душ приятным обрядом: включите любимую музыку, используйте ароматические свечи или эфирные масла для релаксации.

Во время душа

  • Скраб для тела. Раз в неделю используйте скраб, чтобы удалить ороговевшие клетки кожи и улучшить ее текстуру.

  • Правильный шампунь. Для ухода за волосами важно использовать шампунь, соответствующий вашему типу волос и кожи головы. Раз в несколько недель можно использовать глубокоочистительный шампунь.

  • Кондиционер или маска для волос. Выбор зависит от состояния ваших волос. Маски лучше подходят для сухих и поврежденных волос, а легкие кондиционеры – для тонких волос.

  • Второй этап очищения лица. Используйте гелевые или пеночные средства для умывания, которые не пересушивают кожу.

  • Маска для лица. Если у вас есть время, нанесите питательную или глиняную маску во время душа, чтобы пара помогла активным компонентам лучше проникнуть в кожу.

  • Бритье. Чтобы избежать раздражений, используйте качественную бритву и крем для бритья, а также брейте кожу после горячей воды, когда она становится более мягкой.

  • Очистка тела. Используйте гель для душа или мыла с увлажняющими компонентами, чтобы предотвратить сухость кожи.

После душа

  • Увлажнение кожи. Сразу после выхода из душа нанесите на влажную кожу крем или растительное масло, чтобы сохранить влагу.

  • Уход за волосами. Используйте несмываемые средства для ухода, например, сыворотки или спреи для легкого расчесывания.

  • Увлажнение лица. После душа нанесите сыворотку или крем для лица, чтобы предотвратить сухость и поддержать кожный барьер.

  • Расслабление. Заварите травяной чай, почитайте книгу или просто насладитесь моментом покоя.

Советы:

  • Не принимайте слишком горячий душ – это может пересушить кожу.

  • Оптимальная продолжительность душа - 10-15 мин, если речь не идет о "воскресном душе".

  • Используйте средства без агрессивных компонентов, которые могут нарушить естественный баланс кожи.

  • Меняйте полотенца как минимум раз в неделю.

  • Раз в несколько недель производите глубокое очищение кожи и волос.

Душ может быть не просто гигиенической процедурой, а подлинным ритуалом заботы о себе. Главное – находить баланс между очищением, уходом и релаксацией.

Дата публикации
Количество просмотров
157
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