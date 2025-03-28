"Воскресный душ": как правильно ухаживать за собой

"Воскресный душ" / © Credits

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Однако важно знать, как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже и извлечь максимальную пользу, об этом рассказало издание Real Simple .

В последнее время в TikTok набрал популярность тренд "воскресный душ" (#everythingshower) — уход за телом, который длится от одного до четырех часов. Его используют для домашних спа-процедур, подготовки к важным событиям или просто для того, чтобы уделить себе больше внимания.

Чтобы сделать процедуру максимально комфортной важно создать правильную атмосферу: зажечь свечи, включить приятную музыку и подготовить все необходимые средства.

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Перед душем

Очищение кожи лица. Прежде чем пойти в душ, важно очистить кожу лица от макияжа и загрязнений. Очищающие масла и мицеллярная вода помогут растворить остатки косметики и кожного сала.

Маска для волос. Если у вас сухие или поврежденные волосы, нанесите маску или масло на кончики за 15-20 мин до мытья.

Сухая щетка. Использование сухой щетки перед душем помогает улучшить кровообращение, стимулирует лимфодренаж и делает кожу гладкой.

Атмосфера. Сделайте душ приятным обрядом: включите любимую музыку, используйте ароматические свечи или эфирные масла для релаксации.

Во время душа

Скраб для тела. Раз в неделю используйте скраб, чтобы удалить ороговевшие клетки кожи и улучшить ее текстуру.

Правильный шампунь. Для ухода за волосами важно использовать шампунь, соответствующий вашему типу волос и кожи головы. Раз в несколько недель можно использовать глубокоочистительный шампунь.

Кондиционер или маска для волос. Выбор зависит от состояния ваших волос. Маски лучше подходят для сухих и поврежденных волос, а легкие кондиционеры – для тонких волос.

Второй этап очищения лица. Используйте гелевые или пеночные средства для умывания, которые не пересушивают кожу.

Маска для лица. Если у вас есть время, нанесите питательную или глиняную маску во время душа, чтобы пара помогла активным компонентам лучше проникнуть в кожу.

Бритье. Чтобы избежать раздражений, используйте качественную бритву и крем для бритья, а также брейте кожу после горячей воды, когда она становится более мягкой.

Очистка тела. Используйте гель для душа или мыла с увлажняющими компонентами, чтобы предотвратить сухость кожи.

После душа

Увлажнение кожи. Сразу после выхода из душа нанесите на влажную кожу крем или растительное масло, чтобы сохранить влагу.

Уход за волосами. Используйте несмываемые средства для ухода, например, сыворотки или спреи для легкого расчесывания.

Увлажнение лица. После душа нанесите сыворотку или крем для лица, чтобы предотвратить сухость и поддержать кожный барьер.

Расслабление. Заварите травяной чай, почитайте книгу или просто насладитесь моментом покоя.

Советы:

Не принимайте слишком горячий душ – это может пересушить кожу.

Оптимальная продолжительность душа - 10-15 мин, если речь не идет о "воскресном душе".

Используйте средства без агрессивных компонентов, которые могут нарушить естественный баланс кожи.

Меняйте полотенца как минимум раз в неделю.

Раз в несколько недель производите глубокое очищение кожи и волос.

Душ может быть не просто гигиенической процедурой, а подлинным ритуалом заботы о себе. Главное – находить баланс между очищением, уходом и релаксацией.