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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Время на прочтение
3 мин

Возможно, вы делаете что-то не так: как правильно умываться

Умывание лица — самая простая и, казалось бы, самая очевидная часть ухода за кожей. Но, как ни странно, многие делают это неправильно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Возможно, вы делаете что-то не так: как правильно умываться

Возможно, вы делаете что-то не так: как правильно умываться / © Credits

Некоторые из нас используют слишком горячую воду, другие — агрессивные средства или слишком часто очищают кожу. На самом деле правильная техника очищения — основа красивой и здоровой кожи. Издание American Academy of Dermatology Association объяснило, что то, как вы умываете лицо, оказывает непосредственное влияние на его внешний вид, тонус и даже состояние пор.

Почему очищение — критически важно

В течение дня на нашей коже скапливаются:

  • избыток кожного сала;

  • пыль и загрязнение;

  • бактерии;

  • остатки макияжа;

  • мертвые клетки эпидермиса.

Если не удалять эти примеси регулярно и правильно, поры забиваются, появляются воспаления, акне, а тон кожи становится тусклым. Однако слишком агрессивная или неправильная очистка может:

  • повредить защитный барьер кожи;

  • вызывать сухость, покраснение и раздражение;

  • нарушить естественный pH-баланс.

Именно поэтому правильная техника умывания — не блажь, а обоснованная рутина.

Как правильно умывать лицо

  • Выберите мягкое очищающее средство

Выбирайте нежное, бесспиртовое средство без абразивных частиц. Избегайте использования мыла, особенно жесткого, ведь оно пересушивает кожу и нарушает ее природную кислотность. Средства на основе сульфатов (например, SLS) могут обезвоживать кожу, особенно зимой или при чувствительности.

Ищите на этикетке: «для чувствительной кожи», «без SLS», «pH-балансированный».

  • Смочите лицо теплой (не горячей!) водой

Горячая вода может вызвать сухость, красноту и даже купероз. Теплая вода идеально подходит для открытия пор и деликатной очистки.

  • Наносите средство только кончиками пальцев

Не используйте мочалки, губки или щетки для ежедневного ухода. Они могут:

  1. травмировать кожу,

  2. способствовать распространению бактерий (особенно если не моются должным образом).

Легкими круговыми движениями массируйте лицо в течение 30–60 секунд.

  • Избегайте агрессивного трения

Забудьте об «энергичном трении для чистоты до скрипа». Это повреждает верхний слой эпидермиса. Трение вызывает микроповреждение, нарушает барьер и стимулирует воспаление.

  • Смойте остатки средства теплой водой

Убедитесь, что вы тщательно смыли средство, особенно у волос и на щеках.

  • Промокните кожу полотенцем, а не вытирайте

  1. Используйте чистое, мягкое полотенце — желательно отдельно только для лица.

  2. Нежно промокните кожу, не трите ее.

  • Нанесите увлажняющий крем сразу после умывания

После очищения кожа теряет часть природной влаги. Чтобы не допустить обезвоживания, наносите крем в течение 1–2 мин после умывания — пока кожа еще слегка влажная. Крем вокруг глаз наносите без растяжения, легкими движениями безымянного пальца.

Как часто нужно умываться

  • 2 раза в день: утром и вечером.

  • также после активного потоотделения — тренировка, жара, сауна и т.д.

Пот, особенно под шлемами или головными уборами, способствует раздражению. Если не умыться, могут появиться высыпания.

Самые распространенные ошибки при умывании

  • Умывание только водой. Вода не снимет кожное сало, загрязнение и SPF.

  • Очень часто очищение (3–4 раза в день). Это высушивает кожу и способствует жирности как защитной реакции.

  • Игнорирование умывания с утра. За ночь кожа тоже выделяет жир и накапливает бактерии — утро не исключение.

  • Совместное полотенце с руками или телом. Это может привести к передаче бактерий и появлению воспалений.

Правильное очищение — это первый шаг к здоровой, озаренной коже. Это не только о снятии макияжа, а о ежедневной гигиене, профилактике воспалений и поддержке кожного барьера. Не пренебрегайте простыми вещами — иногда они дают самый заметный эффект.

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