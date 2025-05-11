Возможно, вы делаете что-то не так: как правильно умываться / © Credits

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Некоторые из нас используют слишком горячую воду, другие — агрессивные средства или слишком часто очищают кожу. На самом деле правильная техника очищения — основа красивой и здоровой кожи. Издание American Academy of Dermatology Association объяснило, что то, как вы умываете лицо, оказывает непосредственное влияние на его внешний вид, тонус и даже состояние пор.

Почему очищение — критически важно

В течение дня на нашей коже скапливаются:

избыток кожного сала;

пыль и загрязнение;

бактерии;

остатки макияжа;

мертвые клетки эпидермиса.

Если не удалять эти примеси регулярно и правильно, поры забиваются, появляются воспаления, акне, а тон кожи становится тусклым. Однако слишком агрессивная или неправильная очистка может:

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повредить защитный барьер кожи;

вызывать сухость, покраснение и раздражение;

нарушить естественный pH-баланс.

Именно поэтому правильная техника умывания — не блажь, а обоснованная рутина.

Как правильно умывать лицо

Выберите мягкое очищающее средство

Выбирайте нежное, бесспиртовое средство без абразивных частиц. Избегайте использования мыла, особенно жесткого, ведь оно пересушивает кожу и нарушает ее природную кислотность. Средства на основе сульфатов (например, SLS) могут обезвоживать кожу, особенно зимой или при чувствительности.

Ищите на этикетке: «для чувствительной кожи», «без SLS», «pH-балансированный».

Смочите лицо теплой (не горячей!) водой

Горячая вода может вызвать сухость, красноту и даже купероз. Теплая вода идеально подходит для открытия пор и деликатной очистки.

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Наносите средство только кончиками пальцев

Не используйте мочалки, губки или щетки для ежедневного ухода. Они могут:

травмировать кожу, способствовать распространению бактерий (особенно если не моются должным образом).

Легкими круговыми движениями массируйте лицо в течение 30–60 секунд.

Избегайте агрессивного трения

Забудьте об «энергичном трении для чистоты до скрипа». Это повреждает верхний слой эпидермиса. Трение вызывает микроповреждение, нарушает барьер и стимулирует воспаление.

Смойте остатки средства теплой водой

Убедитесь, что вы тщательно смыли средство, особенно у волос и на щеках.

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Промокните кожу полотенцем, а не вытирайте

Используйте чистое, мягкое полотенце — желательно отдельно только для лица. Нежно промокните кожу, не трите ее.

Нанесите увлажняющий крем сразу после умывания

После очищения кожа теряет часть природной влаги. Чтобы не допустить обезвоживания, наносите крем в течение 1–2 мин после умывания — пока кожа еще слегка влажная. Крем вокруг глаз наносите без растяжения, легкими движениями безымянного пальца.

Как часто нужно умываться

2 раза в день: утром и вечером.

также после активного потоотделения — тренировка, жара, сауна и т.д.

Пот, особенно под шлемами или головными уборами, способствует раздражению. Если не умыться, могут появиться высыпания.

Самые распространенные ошибки при умывании

Умывание только водой. Вода не снимет кожное сало, загрязнение и SPF.

Очень часто очищение (3–4 раза в день). Это высушивает кожу и способствует жирности как защитной реакции.

Игнорирование умывания с утра. За ночь кожа тоже выделяет жир и накапливает бактерии — утро не исключение.

Совместное полотенце с руками или телом. Это может привести к передаче бактерий и появлению воспалений.

Правильное очищение — это первый шаг к здоровой, озаренной коже. Это не только о снятии макияжа, а о ежедневной гигиене, профилактике воспалений и поддержке кожного барьера. Не пренебрегайте простыми вещами — иногда они дают самый заметный эффект.