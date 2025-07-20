Врачи предупреждают: DIY-ботокс может привести к параличу и смерти

Ботокс дома может вызвать анафилактический шок и слепоту / © Pixabay

Реклама

За последнее время медики начали серьезно беспокоиться из-за новой тенденции, набирающей обороты в социальных сетях: все больше женщин самостоятельно вводят инъекции ботокса без всякого контроля специалистов.

Об этом пишет Daily Mail

Эксперты предупреждают, что подобная практика несет огромные риски — от тяжелых аллергических реакций до паралича, длительных отеков и даже смертельного исхода.

Реклама

За последние месяцы тысячи видео в TikTok демонстрируют, как женщины делятся советами, как сделать «ботокс в домашних условиях». В одном из таких роликов британка рассказывает своим 15 тысячам подписчиков, как она сама вводит инъекции, а также где покупает этот препарат, отпускаемый только по рецепту.

«У меня нависшие веки, и они меня раздражают. Ботокс помогает их приподнять, и именно это мне нравится», — объясняет она, показывая, как многократно вводит препарат в разные зоны лица. Раньше эту процедуру для нее делали профессионалы, теперь же она делает это сама.

Ботокс — это самая известная торговая марка ботулотоксина, вещества, которое парализует мышцы лица с целью разглаживания морщин. В то же время этот препарат происходит от одного из самых мощных и опасных биологических ядов — токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum и вызывающего смертельное ботулизмовое отравление.

Наборы для самостоятельного введения ботокса в интернете стоят от 50 фунтов стерлингов, в то время как в профессиональных клиниках процедура обойдется примерно в 400 фунтов.

Реклама

Однако врач-косметолог Никита Десай из Harley Street Skin Clinic предупреждает: «Люди рискуют глупо, когда делают инъекции сами. Вы не знаете, что именно вводите, если покупаете эти препараты онлайн, а это может быть смертельно опасный токсин. Ошибка во введении даже на несколько миллиметров может вызвать серьезные проблемы.»

Она добавляет, что побочные эффекты могут включать тошноту, рвоту, потерю зрения и угрожающие жизни реакции.

Соучредитель The Plastic Surgery Group, господин Мо Ахавани, отмечает: «Существует большой риск аллергической реакции, которая может привести к анафилактическому шоку. Если это случится дома, без нужного набора для экстренной помощи последствия могут быть смертельными. Кроме того, инъекции в неправильные места могут вызвать постоянные нервные повреждения и боль. Существуют также косметические риски — чрезмерное введение ботокса может вызвать отечность лица, которая продлится месяцами, или сделать его опущенным, будто у вас случился инсульт.»

История ботокса начинается с создания его как химического оружия — даже незначительная доза может вызвать паралич и смерть за считанные минуты. Обе стороны Второй мировой войны исследовали его применение, но он так и не был использован как оружие.

Реклама

В 1960-х годах офтальмолог начал применять его для лечения косоглазия — болезни, вызывающей неправильное положение глаз. Маленькие дозы токсина парализовали нужные мышцы, исправляя проблему, не влияя на другие части тела. Пациенты также заметили, что морщины вокруг глаз уменьшились.

Со временем ботокс стал широко использоваться в косметологии.

Господин Ахавани подчеркивает: «Стоит помнить, что ботокс — это лекарственный препарат, который должен вводить профессионал в безопасных клинических условиях, а не в гостиной вашего дома.»

Ежегодно в Великобритании специалисты делают более 900 тысяч инъекций ботокса.

Реклама

Однако анализ данных Агентства по регулированию лекарств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) показал, что за последнее время количество осложнений после этих процедур выросло в четыре раза по сравнению с периодом до пандемии.

Самые распространенные осложнения — это потеря зрения, аллергические реакции и паралич.

«С начала пандемии значительно возросло количество косметических процедур „сделай сам“, — предостерегает доктор Десай, — Люди подвергают себя опасности.»

Среди тех, кто самостоятельно покупает ботокс онлайн и делится опытом на TikTok, — 48-летняя Зои Шилтон. Она рассказывает, что «подсела» на процедуру, начав вводить ботокс самостоятельно два года назад.

Реклама

Сейчас она делает инъекции дважды в год — под глазами, на лбу и по бокам рта.

«Я влюблена в результат и то, как это меняет мое самочувствие, — говорит Зои из графства Кент, — Я понимаю риски, но это похоже на любое рискованное дело, например, катание на водной горке — чувствуешь адреналин и кайф.»

Почти десять лет назад Зои проходила курс обучения по введению ботокса, но эксперты отмечают, что это не делает процедуру безопасной.

«Я прошла тренинг, но знаю много женщин, которые делают это без всякой подготовки — и это безумие», — добавляет она.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что какая разница между ботоксом, филлерами и PRP-терапией и как выбрать для себя процедуру.