Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук

Существует довольно много мифов, связанных с тем, вредны ли лампы для маникюра, поэтому врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук решила их развеять.

УФ-лампы используются в Украине уже более 10 лет, однако на Западе они стали использоваться гораздо раньше: за это время был проведен ряд исследований по поводу воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу рук. Первое из исследований было проведено в светотехническом центре Аризоны. Было установлено, что большинство современных УФ-ламп не несут опасности для человека, поскольку работают в диапазоне от 350 до 400 нанометров, а в LED лампах - от 365 до 410 нанометров, а вредным для человеческой кожи считается излучение с длиной волны короче 295. Чем длиннее волны, тем они безопаснее для человека.

Большие дозы ультрафиолета ускоряют старение кожи. Однако излучение за одну полную процедуру покрытия не превышает 0.5 – 2.2% от месячной нормы. К слову, кожа рук устойчивее к УФ-лучам в 4 раза, чем кожа лица.

В недавних исследованиях американская ассоциация по борьбе с раком кожи пришла к выводу, что маникюрные лампы безопасны, а какие-либо риски или вред в случае правильного использования отсутствуют. Кроме того, лампы более безопасны, чем прямое солнечное излучение.

Итак, если у вас были какие-то сомнения во вредности ламп для маникюра, можете быть уверены, причин для беспокойства нет.

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