Вы все делаете неправильно: дерматолог рассказал, что за чем нужно делать, когда принимаешь душ

У каждого из нас есть свой ритуал принятия душа. Как правило, мы делаем все в определенной последовательности, и эти привычки выработаны годами. Но, как оказалось, многие из нас совершают при этом серьезные ошибки, которые могут стоить нам красоты и здоровья.

По словам косметолога Линдси Зубрицки, ключом к сияющей коже и роскошным локонам является строгое соблюдение последовательности ваших действий в душе.

Возможно, для кого-то настало время поменять свои ритуалы.

Начинаем с головы

Начинать мыться нужно с головы. И это подразумевает весь цикл мытья головы. Если вы ждете окончания всех процедур, чтобы наконец смыть кондиционер - это ошибка. Кондиционер для волос может остаться на вашей коже, закупорить поры и привести к прыщам на спине и груди.

Отшелушивание

После того как ваши волосы полностью вымыты и прополосканы, пора переходить к отшелушиванию. Важно сделать этот шаг перед бритьем, чтобы уменьшить риск раздражения от бритвы.

Бритье

Как только вы закончили с отшелушиванием, вы можете переходить к бритью, пока ваша кожа еще влажная. Используйте крем или гель для бритья.

Мытье

Затем приходит время вымыть тело. Кстати, профессионалы рекомендуют не использовать мочалку.

Очищение лица

В самом конце процедуры займитесь очищением лица. Сделайте это дважды.

Первое очищение избавит вас от дневного макияжа и грязи, а второе сделает ваше лицо абсолютно чистым.

Вытирание

После того как вы выйдете из душа, используйте полотенце из микрофибры для волос, они менее жесткие и, как считается, меньше повреждают ваши локоны.

Увлажнение

Завершите процедуру принятия душа увлажнением, пока кожа еще не высохла полностью.

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