Выпадение волос у женщин: почему так происходит и как это прекратить

Выпадение волос у женщин: почему так происходит и как это прекратить

Женщины очень переживают, когда видят, что количество волос на голове становится явно меньше: волосы большими лоскутами остаются на расческе, на одежде, на полу. От этого женщины просто отчаиваются. У них портится настроение, занижается самооценка. Им кажется, что все замечают, как ухудшился внешний вид, и эти навязчивые мысли могут привести к депрессии.

Выпадение волос у женщин: почему так происходит и как это прекратить?

Поэтому выпадение волос – это не только физиологическая проблема, но и психологическая. Чтобы установить причину выпадения волос, необходимо обследование сразу у нескольких специалистов: дерматолога, эндокринолога, гинеколога и косметолога. Только такой междисциплинарный подход поможет исправить ситуацию и даст желаемый результат. Подробнее рассказала Валентина Груба — врач-гинеколог, эндокринолог высшей категории житомирской клиники " Частная медицинская практика Русланы Волк ".

Какие типы выпадения волос?

Волосы постоянно обновляются, переживая циклы роста, отдыха, выпадения и повторного роста, поэтому человек обычно теряет от 50 до 100 волос в день. Это совершенно нормально и совсем не заметно. Но бывает, что волосы действительно начинают, как говорится, сыпаться, и тогда нужно найти причину.

Выделяют два типа выпадения волос: очаговые и диффузные.

Очаговое выпадение – когда на голове появляется четко очерченный участок с полным отсутствием волос. Это аутоиммунное заболевание, и его лечат трихологи.

А при диффузном типе волосы выпадают равномерно по всей голове, или в какой-то зоне несколько больше, чем в других участках. Явных признаков облысения нет, пробор на голове не расширяется, мы не видим залысин, но когда девушка завязывает хвост, то он очень тонкий ("мышиный"), при этом волос у кожи головы много. Это потому, что выросли новые короткие волосы, они вытесняют старые длинные волосы, которые отмерли одновременно по всей поверхности головы. Именно в таких случаях люди говорят: волосы сыплются. Волосы становятся ломкими, слабыми, иногда могут выдергиваться при малейшем усилии.

Диффузная алопеция случается тогда, когда организм истощен. Например, у тех, кто долго находится на жесткой диете или принимает некоторые медикаменты или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Обычно речь идет о нескольких причинах одновременно.

Что такое андрогенетическая алопеция?

Отдельно выделяют андрогенетическую алопецию, когда волосы выпадают в зоне лба и пробора, то есть, по центру, при этом на затылке и в других участках головы волосы не выпадают. Андрогенетическое выпадение волос у женщин обусловлено действием мужских половых гормонов на организм. Оно часто встречается при патологии женской половой системы. На выпадение волос влияют как высокие уровни андрогенов в крови, так и повышенная чувствительность рецепторов волосяных фолликулов к андрогенам. То есть, в крови женщины может быть нормальное количество андрогенов, а ее рецепторы очень чувствительны к ним и при этом реагируют так, будто андрогенов очень много.

Постковидное выпадение волос

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Недавно появился такой новый термин – постковидное выпадение волос. В этой ситуации к выпадению волос приводят несколько факторов. Во-первых, уменьшается образование гормонов щитовидной железы. Во-вторых, падает уровень витамина Д. Кроме того, ухудшается микроциркуляция в сосудах, питающих волосяные фолликулы. А при лечении проявлений ковида используют гормон дексаметазон, который повышает уровень тестостерона, что в результате приводит к потере волос.

Выпадение волос в период менопаузы

Нельзя не выделить выпадение волос в период менопаузы, когда уровень эстрогенов значительно уменьшается. При этом волосы будут выпадать диффузно по всей поверхности головы, но больше всего в участке пробора. Это происходит потому, что ухудшается микроциркуляция в сосудах, по которым к волосяному фолликулу подходят питательные вещества. Значительно уменьшается уровень стероидсвязывающего гормона, что приводит к увеличению уровня свободных андрогенов. А при ожирении скапливаются андрогены за счет ухудшения превращения андрогенов в эстроген.

Причины острого выпадения волос

Выпадение волос может быть острым и хроническим. Причины острого выпадения волосы возникают внезапно, протекают бурно и исчезают быстро:

инфекционные болезни, протекающие с высокой температурой и выраженной интоксикацией;

кровотечения, когда значительно уменьшается приток крови с питательными веществами к волосяным фолликулам;

если человек перенес общий наркоз, который длился довольно долго;

после стресса, родов и других ситуациях.

Дело в том, что при любой угрожающей ситуации для жизни человека, то есть при острых процессах в организме, происходит перераспределение всех питательных и энергетических ресурсов в жизненно важные органы – сердце, легкие, головной мозг, почки. Это нужно для того, чтобы выжить. А поскольку волосы не входят в этот перечень, то они при этом страдают и переходят в состояние покоя. Когда острая ситуация проходит, кровоснабжение восстанавливается, и в волосяном фолликуле снова начинают расти новые волосы, а старые волосы при этом выпадают. Этим можно объяснить тот факт, что при угрожающей жизни ситуации процесс выпадения волос происходит не сразу, а через 3 месяца. Новые отрастающие волосы — здоровые и в дополнительном лечении не нуждаются.

Причины хронического выпадения волос

Если выпадение волос продолжается более 6 месяцев – это хроническое выпадение, и оно без лечения не исчезнет. Причин может быть много:

заболевание щитовидной железы. Ведь гормоны щитовидной железы в норме стимулируют образование кератина – основания волос, а также продолжают активный период роста волос. Поэтому при их дефиците волосы становятся ломкими и диффузно выпадают.

хронические заболевания печени и кишечника, при которых нарушается всасывание и обмен питательных веществ из пищи.

белковое голодание, применение безбелковых диет.

дефицит витамина Д, витамина В12, ферритина.

хронический стресс

прием некоторых медикаментов, например, глюкокортикоидов.

В волосяных фолликулах есть так называемые рецепторы, то есть, особенно чувствительные структуры к витамину Д, витамину В12, гормонам щитовидной железы, мужским половым гормонам и многим другим веществам. Чувствительность рецепторов может быть разной у разных женщин. Эта функция генетически обусловлена. При дефиците этих веществ или при изменении чувствительности рецепторов волосяные фолликулы страдают, переходят в состояние покоя, что в дальнейшем проявляется выпадением волос. Эта ситуация, в отличие от острых состояний, сама не пройдет, и ее нужно лечить.

Следует помнить, что волосы на 85 – 90% состоят из белка, который называется кератин. Поэтому, когда в организме есть его недостаток, волосы будут страдать. Человек может недополучить белок с едой или при заболеваниях кишечника.

Чтобы точно установить причину выпадения волос, необходимо провести комплексное обследование состояния организма, которое должно включать общий анализ крови, биохимические обследования и уровня белка в крови. Следует определить уровни витамина Д, витамина В12, ферритина, а также уровни мужских и женских половых гормонов, гормонов щитовидной железы, пролактина, наличие инсулинорезистентности и так далее.

Лечение подбирают только квалифицированные врачи в зависимости от причин выпадения волос, поэтому главное – вовремя обратиться к специалистам.

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