Яблочный уксус для кожи и волос: его польза, риски и правильное применение

Яблочный уксус для кожи и волос / © Credits

Реклама

Благодаря своим антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, это натуральное средство стало популярным компонентом домашнего ухода за кожей и волосами. Однако действительно ли он настолько эффективен и безопасно ли им пользоваться рассказало издание Real Simple.

Яблочный уксус (ACV) содержит органические кислоты, в частности уксусную, яблочную и лимонную, а также полифенольные антиоксиданты. Именно благодаря такому составу он может помогать:

уменьшать воспаление,

нормализовать pH кожи,

бороться с бактериями и грибками,

уменьшать акне и сыпь,

освещать пигментные пятна,

устранять перхоть и очищать кожу головы от избытка кожного сала.

Яблочный уксус обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами, которые помогают при таких состояниях кожи, как акне, экзема, себорейный дерматит и перхоть.

Реклама

Польза яблочного уксуса для кожи

Очистка и тонизация Яблочный уксус можно использовать как натуральный тоник, особенно для жирной и проблемной кожи.

Эксфолиация Благодаря содержанию альфа-гидроксикислот (AHA), в частности лимонной кислоты, ACV мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи, выравнивает текстуру и улучшает тон кожи.

Борьба с пигментацией Некоторые компоненты яблочного уксуса помогают освещать пигментные пятна и шрамы постакне. Но этот эффект обычно накапливается при длительном осторожном использовании.

Добавление яблочного уксуса в ванну может помочь уменьшить зуд и воспаление при атопическом дерматите, благодаря восстановлению кислотности кожи.

Польза яблочного уксуса для волос

Очистка волос. ACV отлично удаляет остатки стайлинговых средств, жира и грязи из волос, не повреждает его структуру. Это обеспечивает блеск и лёгкость прически.

Борьба с перхотью. Антибактериальные свойства ACV помогают бороться с грибками и бактериями, вызывающими перхоть.

Восстановление pH кожи головы. Регулярные процедуры с яблочным уксусом помогают нормализовать pH кожи головы, что способствует уменьшению раздражений и зуда.

Как правильно применять уксус яблочный

Несмотря на многие преимущества, важно правильно использовать яблочный уксус, чтобы не навредить коже.

Для тонизации лица

1 ст. л яблочного уксуса растворить в 2 стаканах воды.

После очищения нанести смесь ватным диском.

Начинать с 2-3 раз в неделю.

Перед первым применением обязательно проведите тест на небольшом участке кожи.

Для очищения лица

Развести 1 ст. л ACV в ¼–½ стакана теплой воды.

Нанести на лицо ватным диском, затем смыть водой.

Для точечной обработки акне

С помощью ватной палочки нанести небольшое количество неразбавленного уксуса только на воспаление.

Никогда не наноситье концентрат на всю поверхность лица.

Для ополаскивания волос

Смешать 3-4 ст. л уксуса с 2 стаканами воды.

После мытья нанести на волосы от корней к кончикам.

Оставить на 5–10 мин, затем тщательно смыть.

Использовать не чаще 1-2 раз в неделю.

Против перхоти

Смешайте ACV и воду в пропорции 1:1.

После мытья нанести на кожу головы, оставить на 15 мин.

Смыть прохладной водой.

Для уменьшения зуда из-за псориаза кожи головы

Применять ACV 2-3 раза в неделю.

При раздражении развести с водой 1:1.

Для ванн за экземой

Добавить 1 стакан уксуса в тёплую ванну.

Принимать ванну 15–20 мин, после чего увлажнить кожу кремом.

Потенциальные риски и противопоказания

Несмотря на все преимущества, ACV должен быть использован осторожно:

Может вызвать раздражение, сухость или ожоги из-за неправильной дозировки.

Не применяйте на открытых ранах или потрескавшейся коже.

Людям с чувствительной, сухой или поврежденной кожей следует проконсультироваться с дерматологом.

При заболеваниях кожи (псориаз, экзема, розацеа) самолечение может усугубить состояние.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать яблочный уксус для лица каждый день? Не рекомендуется — лучше начать с 2-3 раз в неделю.

Можно ли наносить яблочный уксус в чистом виде? Только точечно и очень осторожно. Для ухода за лицом и волосами всегда следует разводить.

Есть ли научные доказательства эффективности? В настоящее время большие клинические исследования эффективности ACV в уходе за кожей отсутствуют. Преимущественно это опыт пользователей и традиционная медицина.

Яблочный уксус — это интересный и натуральный инструмент по уходу за кожей и волосами. Однако его следует использовать осторожно, соблюдая пропорции и после консультации с дерматологом. В сочетании с правильным уходом, здоровым питанием и внимательным отношением к своему организму он может стать удачным дополнением вашей бьюти-рутины.