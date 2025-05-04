Янтарная кислота: как она помогает в борьбе с акне и чем лучше салициловой

Янтарная кислота вместо салициловой в борьбе с акне / © Credits

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Этот ингредиент, известный в мире науки как сукцинат, быстро набирает популярность среди дерматологов, косметологов и почитателей мягкого, но действенного ухода. Что это за кислота, как она работает и почему ее называют более безопасной альтернативой салициловой, рассказало издание Real Simple.

Что такое янтарная кислота

Янтарная кислота — это органическое вещество природного происхождения, которое можно найти в янтаре (отсюда и название), сахаре и клетках животных и растений. В уходе за кожей ценят ее антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства.

В отличие от альфа- и бета-гидроксикислот (AHA и BHA), янтарная имеет сходство со структурой липидов нашей кожи, благодаря чему воспринимается мягко и без раздражения. Она менее агрессивна, чем салициловая, но при этом выполняет много схожих функций.

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Чем она полезна для кожи, склонной к акне

Янтарная кислота оказывает многовекторное действие:

Антимикробное действие: уничтожает бактерии, провоцирующие акне.

Мягкое отшелушение: не травмирует кожу, но помогает убрать ороговевшие клетки и прочистить поры.

Противовоспалительный эффект: уменьшает покраснение и раздражение.

Баланс себума: нормализует выработку кожного сала, не пересушивает кожу.

Антиоксидантная защита: помогает бороться со свободными радикалами, фотостарением и воздействием внешней среды.

Способствует обновлению клеток: ускоряет регенерацию кожи.

Почему янтарная кислота — альтернатива салициловой

Хотя салициловая кислота давно считается «золотым стандартом» в борьбе с акне, она может вызвать раздражение, сухость, шелушение, особенно у людей с чувствительной кожей.

Работает более деликатно, но эффективно.

Может использоваться каждый день, даже на куперозной коже.

Сочетается с другими активами: например, гиалуроновой кислотой, ретиноидами, ниацинамидом или даже салициловой кислотой — без риска «химического конфликта». Это мягкий эксфолиант, идеально подходящий для людей, нуждающихся в нежном, но результативном уходе.

Как использовать янтарную кислоту

Форма выпуска: чаще всего ее можно найти в сыворотках, точечных средствах, кремах или масках.

Частота использования: в зависимости от формулы — 1–2 раза в день или при необходимости на отдельные участки.

Кому подходит: почти всем — даже подросткам, беременным, людям с чувствительной кожей, но необходимо предварительно проконсультироваться с дерматологом.

Сочетание с другими уходовыми средствами

Янтарная кислота хорошо комбинируется с:

Салициловой кислотой (BHA)

Гиалуроновой кислотой

Ниоцинамидами

Ретиноидами (ретинолом)

Цинком

Серой

Но если вы новичок или у вас нежная кожа — добавляйте средства постепенно.

Если вам надоели агрессивные средства или салициловая кислота вызывает раздражение — янтарная кислота может стать вашим новым бьюти-союзником. Она работает деликатно, но системно, помогает бороться с акне без высушивания кожи и не нарушает естественный барьер.

Этот ингредиент не только эффективен, но и хорошо переносится большинством типов кожи.