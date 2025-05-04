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- Косметология
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Янтарная кислота: как она помогает в борьбе с акне и чем лучше салициловой
В мире ухода за кожей появляется все больше инновационных ингредиентов, обещающих эффективное и одновременно деликатное очищение кожи. И если вы годами полагались на салициловую кислоту для борьбы с акне, пора обратить внимание на нового конкурента в уходе за проблемной кожей — янтарную кислоту.
Этот ингредиент, известный в мире науки как сукцинат, быстро набирает популярность среди дерматологов, косметологов и почитателей мягкого, но действенного ухода. Что это за кислота, как она работает и почему ее называют более безопасной альтернативой салициловой, рассказало издание Real Simple.
Что такое янтарная кислота
Янтарная кислота — это органическое вещество природного происхождения, которое можно найти в янтаре (отсюда и название), сахаре и клетках животных и растений. В уходе за кожей ценят ее антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства.
В отличие от альфа- и бета-гидроксикислот (AHA и BHA), янтарная имеет сходство со структурой липидов нашей кожи, благодаря чему воспринимается мягко и без раздражения. Она менее агрессивна, чем салициловая, но при этом выполняет много схожих функций.
Чем она полезна для кожи, склонной к акне
Янтарная кислота оказывает многовекторное действие:
Антимикробное действие: уничтожает бактерии, провоцирующие акне.
Мягкое отшелушение: не травмирует кожу, но помогает убрать ороговевшие клетки и прочистить поры.
Противовоспалительный эффект: уменьшает покраснение и раздражение.
Баланс себума: нормализует выработку кожного сала, не пересушивает кожу.
Антиоксидантная защита: помогает бороться со свободными радикалами, фотостарением и воздействием внешней среды.
Способствует обновлению клеток: ускоряет регенерацию кожи.
Почему янтарная кислота — альтернатива салициловой
Хотя салициловая кислота давно считается «золотым стандартом» в борьбе с акне, она может вызвать раздражение, сухость, шелушение, особенно у людей с чувствительной кожей.
Работает более деликатно, но эффективно.
Может использоваться каждый день, даже на куперозной коже.
Сочетается с другими активами: например, гиалуроновой кислотой, ретиноидами, ниацинамидом или даже салициловой кислотой — без риска «химического конфликта». Это мягкий эксфолиант, идеально подходящий для людей, нуждающихся в нежном, но результативном уходе.
Как использовать янтарную кислоту
Форма выпуска: чаще всего ее можно найти в сыворотках, точечных средствах, кремах или масках.
Частота использования: в зависимости от формулы — 1–2 раза в день или при необходимости на отдельные участки.
Кому подходит: почти всем — даже подросткам, беременным, людям с чувствительной кожей, но необходимо предварительно проконсультироваться с дерматологом.
Сочетание с другими уходовыми средствами
Янтарная кислота хорошо комбинируется с:
Салициловой кислотой (BHA)
Гиалуроновой кислотой
Ниоцинамидами
Ретиноидами (ретинолом)
Цинком
Серой
Но если вы новичок или у вас нежная кожа — добавляйте средства постепенно.
Если вам надоели агрессивные средства или салициловая кислота вызывает раздражение — янтарная кислота может стать вашим новым бьюти-союзником. Она работает деликатно, но системно, помогает бороться с акне без высушивания кожи и не нарушает естественный барьер.
Этот ингредиент не только эффективен, но и хорошо переносится большинством типов кожи.