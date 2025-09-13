Зачем наносить гликолевую кислоту на подмышки: рассказывает дерматолог / © Credits

И если раньше мы ассоциировали гликолевую кислоту исключительно с кислотными пилингами для лица, то теперь этот ингредиент уверенно «переехал» и в рутину ухода за подмышками. Почему именно подмышки? Эта область подвержена потемнениям, раздражениям после бритья, вросшим волосам и неровной текстуре кожи. Дерматолог Dr. Geeta Yadav объясняет, гликолевая кислота, которая относится к альфа-гидроксикислотам (AHA), может стать настоящим «спасителем» для этой деликатной зоны, если применять ее правильно.

Какие проблемы решает гликолевая кислота в зоне подмышек

Осветляет кожу. Многие люди сталкиваются с гиперпигментацией в подмышечных впадинах. Это может быть следствием бритья, трения или гормональных изменений. Благодаря способности отшелушивать ороговевшие клетки гликолевая кислота постепенно выравнивает тон и помогает избавиться от темных пятен.

Предотвращает врастание волос. Бритье или депиляция часто заканчиваются неприятными маленькими бугорками. Легкий кислотный пилинг снижает риск закупоривания фолликулов и, соответственно, врастания волос.

Сглаживает текстуру. Регулярное применение гликолевой кислоты делает кожу более мягкой и гладкой, убирает шероховатость.

Уменьшает забитые поры. В зоне подмышек потовые и сальные железы работают интенсивно. Это может приводить к образованию мелких высыпаний. Кислота помогает очищать поры и предотвращает их закупоривание.

Как правильно применять гликолевую кислоту на подмышках

Начинайте постепенно. Раз или два раза в неделю будет достаточно, чтобы понять, как реагирует ваша кожа. Не наносите сразу после бритья. Свежевыбритая кожа очень уязвима, поэтому кислота может вызвать сильное раздражение. Оптимально подождать не менее 24 часов. Всегда используйте увлажнитель. После кислоты кожа нуждается в дополнительном питании и восстановлении барьера. Выбирайте низкие концентрации. Для подмышек подойдут средства с 5-7% гликолевой кислоты. Обращайте внимание на свою кожу. Если появилось жжение, сыпь или чрезмерная сухость, сделайте перерыв или обратитесь к дерматологу.

Советы

Не заменяйте дезодорант кислотой. Гликолевая кислота не блокирует запах пота, но может снизить количество бактерий, которые его вызывают. Поэтому иногда ее даже советуют как «натуральную» альтернативу антиперспирантам, но стоит учитывать индивидуальные особенности.

Обращайте внимание на упаковку , лучше выбирать средства в виде тоников или серумов, а не пилинговых дисков, ведь их легче дозировать.

Комбинируйте с другими уходовыми средствами. Для лучшего результата дерматологи советуют сочетать гликолевую кислоту с ниацинамидом или пантенолом, которые снимают раздражение и дополнительно осветляют кожу.

Гликолевая кислота — безопасный и действенный ингредиент, однако она может быть слишком агрессивной для людей с чувствительной или склонной к аллергии кожей. Также не стоит применять ее во время острых дерматологических проблем, например, экземы, псориаза или раздражений. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом.

Гликолевая кислота перестала быть только «звездой» в уходе за лицом. Теперь она успешно применяется и в зоне подмышек, помогает выровнять тон, сделать кожу мягкой и снизить риск вросших волос. Главное, использовать ее осторожно и всегда заботиться об увлажнении.