Зачем наносить масло для тела и в чем его польза / © www.credits

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Мы тратим немало средств на уход за лицом: сыворотки, маски, кремы. Но тело — это 90% нашей кожи. И, к сожалению, именно о нем мы вспоминаем в последнюю очередь. Если вы пользуетесь легким лосьоном и пренебрегаете более глубоким увлажнением, возможно, самое время обратить внимание на кремы и масла для тела. В частности, масло для тела — настоящая необходимость в уходе, об этом рассказало издание Real Simple.

Масло для тела — это густое, концентрированное увлажняющее средство, в составе которого преобладают жирные компоненты (натуральные или косметические масла, жиры, воски). Чаще всего в состав входят:

масло ши (карите)

масло какао

кокосовое, миндальное, аргановое масла

жожоба, авокадо, оливковое масло

Эти ингредиенты обладают способностью восстанавливать гидролипидный барьер кожи, то есть удерживать влагу и защищать от внешних раздражителей.

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Масло, лосьон или крем — в чем разница

Главное отличие между этими средствами — в соотношении воды и жира:

Лосьоны — легкие, быстро впитываются, имеют высокое содержание воды и подходят для ежедневного использования.

Кремы — более густые, в их составе больше масел, питают и могут создавать пленку на коже.

Масла для тела — самые концентрированные, не содержат воды (минимальное количество), идеальные для глубокого увлажнения и питания сухой кожи.

Если ваша кожа сильно обезвожена, шелушится или теряет упругость — выберите именно масло или крем для тела, а не лосьон.

Польза масла для тела

Глубокое увлажнение. Масло проникают в верхние слои кожи, удерживают влагу и не дают ей испаряться. Они особенно полезны после ванны или душа, когда поры открыты, а кожа нуждается в увлажнении.

Смягчение и упругость. Регулярное применение масел делает кожу более мягкой, нежной и упругой. Это актуально не только зимой — после загара или бассейна также следует насытить кожу жирами.

Защита и восстановление. Масло создает защитный барьер против холода, ветра, сухого воздуха, загрязнения. Они также помогают заживлению микротрещин, возникающих из-за сухости.

Минимум консервантов. В отличие от лосьонов, многие масла производятся без воды, а следовательно, не нуждаются в большом количестве консервантов — идеальный вариант для чувствительной кожи.

Релакс и ароматерапия. Растительные масла часто имеют натуральные ароматы лаванды, ванили, апельсина, которые помогают расслабиться. Ее нанесение может стать частью вечернего ритуала в уходе за собой.

Как правильно использовать масло для тела

Когда наносить:

Сразу после душа или ванны, когда кожа еще немного влажная. Это позволяет «запечатать» влагу внутри.

Перед сном — для интенсивного ночного питания, особенно в холодный сезон.

В течение дня — на локальные сухие участки: локти, колени, ступни, руки.

Как наносить:

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Разогрейте небольшое количество растительного масла в ладонях.

Нанесите легкими массирующими движениями на кожу — начните с шеи и декольте, двигайтесь вниз.

Для ночного ухода нанесите более толстый слой на стопы, колени, кисти. Можно надеть хлопчатобумажные носки или перчатки, чтобы усилить эффект.

Советы

▪ Выбирайте натуральные формулы без искусственных ароматизаторов, если у вас чувствительная кожа.

▪ Если вы подвержены акне, избегайте комедогенных масел (например, кокосового). Выберите более легкие — жожоба, виноградная косточка, сквалан.

▪ Летом отдавайте предпочтение более легким маслам, которые быстро впитываются и не оставляют жирной пленки.

▪ Не наносите масло на сильно обгоревшую кожу после загара — лучше дайте ему успокоиться с помощью геля из алоэ или легкого лосьона.

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Итак, действительно ли масло для тела нужно? Да. Особенно если вы хотите не просто увлажненную, а ухоженную, здоровую кожу. Масло для тела — это больше, чем косметика. Это ритуал, это прикосновение заботы.