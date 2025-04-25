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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Как часто нужно менять наволочку, чтобы у вас была здоровая кожа

Даже самый изысканный крем не спасет кожу лица, если ежедневно она касается грязной наволочки. Мягкая на ощупь, ароматная после стирки ткань — это не только элемент уюта, но и настоящий блюститель красоты и здоровья.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как часто нужно менять наволочку, чтобы у вас была здоровая кожа

Как часто нужно менять наволочку, чтобы у вас была здоровая кожа / © Getty Images

Однако наволочка способна стать и врагом номер один — если пренебрегать ее гигиеной. Почему систематическая замена этой детали постельного белья так важна — рассказало издание Real Simple.

Наволочка: скрытая среда для микробов

Во время сна на ткани скапливаются дольки кожи, остатки кожного сала, пот, пыль, бактерии и даже остатки косметики, если вы не смыли макияж перед отдыхом. Звучит неприятно? Да еще хуже — это может стать причиной высыпаний, воспалений, раздражений кожи, а в некоторых случаях даже обострение акне.

Большинство людей даже не догадываются, сколько микробов и грязи оседает на обычной наволочке. И все это каждый день вступает в контакт с нашей кожей. Особенно актуально это для тех, кто имеет жирную или проблемную кожу, а также для тех, кто потеет много ночью.

Как часто менять наволочку

Оптимальная частота замены — по меньшей мере раз в неделю. Однако есть ситуации, когда это следует делать чаще:

  • Если у вас жирная или проблемная кожа — меняйте наволочку каждые 2–3 дня.

  • Если вы пользуетесь маслами или несмываемыми средствами для волос — они могут оставлять жирные пятна, приводящие к укупорке пор.

  • После болезни — простуды, гриппа или аллергических обострений — также следует освежить наволочку.

  • При появлении пятен или неприятного запаха — не ждите конца недели: это сигналы для срочной стирки.

Какие признаки свидетельствуют, что время на смену

  • Появился затхлый или жирный запах от наволочки;

  • Видимые пятна или изменение цвета ткани;

  • Ухудшение состояния кожи — частые высыпания, раздражение, зуд.

Советы по правильной стирке

Чтобы наволочка выглядела не только чисто, но и не теряла своих качеств, следует придерживаться определенных правил:

  • Перед стиркой выворачивайте ее наизнанку — это помогает лучше очистить внутренние загрязнения.

  • Используйте мягкое моющее средство без ароматизаторов и красителей, особенно если у вас чувствительная кожа.

  • Стирать следует в теплой воде — она лучше уничтожает бактерии.

  • Для деликатных тканей (шелк, бамбук) — выбирайте ручную стирку или специальные мешки для стирки.

  • Избегайте смягчителей ткани, ведь они могут оставлять пленку, раздражающую кожу.

  • Сушите наволочки на воздухе или деликатном режиме — это сохраняет качество волокон.

Не забудьте: подушки также нуждаются в регулярной очистке. Их советуют стирать как минимум дважды в год.

Чрезмерная жирность наволочки может быть не только следствием кожного себума, но и результатом неправильного ухода. Если вы просыпаетесь с ощущением липкой кожи, возможно, стоит заменить свой крем на более легкую формулу, особенно в теплое время года. Кроме того, когда вы регулярно меняете наволочку, вы не только заботитесь о лице, но и улучшаете общее качество сна — приятное, свежепахучее белье успокаивает, снижает уровень стресса и дарит комфорт.

Наволочка — это не просто аксессуар для сна. Это немаловажный элемент ежедневного ухода за кожей. Когда вы регулярно обновляете ее, вы делаете еще один шаг к здоровой и чистой коже.

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