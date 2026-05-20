Загар, который старит: что на самом деле происходит с кожей под солнцем

Еще совсем недавно масло для загара было обязательным атрибутом пляжной косметички, а сегодня новое поколение буквально одержимо УФ-индексом, соляриями и «правильным» загаром, об этом рассказало издание Women’s Health. В соцсетях возвращается эстетика бронзовой кожи, а легкий карамельный тон снова называют признаком гламурной жизни.

Но врачи смотрят на этот тренд совсем иначе. Как объясняет дерматолог, косметический и лазерный хирург Николь Ли, загар — это не признак здоровья, а сигнал стресса для кожи. И хотя визуально он может иметь «привлекательный» вид, биологически это реакция организма на повреждение ультрафиолетом.

Издание попыталось разобраться, что именно происходит с кожей во время загара, почему даже «легкий бронзовый тон» не является безопасным и как ультрафиолет влияет на старение и риск рака кожи.

Что такое загар

Солнце излучает три типа ультрафиолетовых лучей:

UVA — отвечают за загар и одновременно и за преждевременное старение кожи

UVB — вызывают ожоги и существенно повышают риск развития рака кожи

UVC — к счастью, не проходят сквозь атмосферу Земли

Когда мы находимся на солнце, даже просто гуляем или тренируемся на улице, кожа автоматически подвергается воздействию UVA и UVB-излучения.

Солярии работают преимущественно на искусственных UVA-лучах. Именно поэтому кожа темнеет быстрее и без сильного покраснения. Однако это не делает процесс безопасным, риски для кожи все равно остаются очень высокими.

Реакция на повреждение ДНК

Самое важное, что подчеркивают дерматологи, что потемнение кожи — это защитная реакция организма. Когда ультрафиолет проникает в кожу, он вызывает мутации в ДНК клеток. В ответ организм начинает вырабатывать больше меланина — пигмента, который частично защищает ткани, поглощает и рассеивает солнечное излучение.

Именно поэтому кожа становится темнее, но проблема в том, что хроническое повреждение ДНК может запускать аномальный рост клеток и повышать риск базальноклеточной карциномы, плоскоклеточного рака и меланомы — одной из самых агрессивных форм рака кожи.

Ультрафиолетовое излучение, и естественное, и искусственное, классифицируется как канцероген первой группы. То есть существует самый высокий уровень доказательств его канцерогенности для человека.

После загара кожа быстрее стареет после загара

Последствия солнечного воздействия накапливаются годами. По словам дерматолога Анны Чакон, десятилетия активного загара разрушают коллаген, который отвечает за упругость кожи. В результате кожа теряет эластичность, появляются морщины, ухудшается текстура, а контуры лица становятся менее четкими. И это лишь часть изменений.

Дерматолог Николь Ли также предупреждает о риске развития Poikiloderma of Civatte — сложного хронического состояния, которое вызывает красно-коричневую пигментацию на шее и верхней части груди. Со временем кожа в этих зонах может становиться грубой и «кожистой».

Солнце усугубляет проблемы с кожей

В краткосрочной перспективе ультрафиолет тоже работает не на пользу коже. По словам дерматолога Майи Тосани, солнечное излучение ослабляет защитный барьер кожи, из-за чего появляется сильная сухость, повышается чувствительность, возникают воспаления и раздражения.

УФ-лучи также стимулируют меланоциты — клетки, которые вырабатывают меланин. Из-за этого ухудшаются пигментные нарушения, в частности мелазма и розацеа. Мелазма проявляется коричневыми или серо-голубыми пятнами на лице из-за избыточной выработки пигмента, а розацеа — это хроническое покраснение, приливы и видимые сосуды.

Дерматологи отмечают, что УФ-повреждения начинаются почти сразу, даже после 15 мин пребывания на солнце без защиты. И здесь важен еще один момент, ведь солнечное воздействие накапливается. Это означает, что каждый загар добавляет новый уровень повреждения, даже если ожога не было. Именно поэтому врачи повторяют, уже привычную идею, что безопасного загара не существует.

Как защитить кожу от ультрафиолета

Несмотря на все риски, полностью избегать солнца не нужно, важно правильно защищать кожу.

Избегайте пикового солнца. Самое агрессивное излучение — между 10:00 и 16:00. Именно в это время дерматологи советуют минимизировать пребывание на солнце без защиты. Идеальный вариант для прогулок или спорта — утро или поздний день, когда УФ-интенсивность ниже.

SPF. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF 30 или выше ежедневно, даже в пасмурную погоду. SPF 30 блокирует примерно 97% UVB-лучей. Более высокие факторы дают чуть более сильную защиту, но ни одно средство не блокирует ультрафиолет на 100%. И главное, SPF нужно наносить правильно: для лица — примерно две полоски крема на длину двух пальцев, для тела — объём примерно с шот стопку. Также солнцезащиту нужно обновлять каждые два часа, особенно после плавания или активного потоотделения.

Культ загара

Парадоксально, но загар до сих пор продается как символ здоровья, хотя медицина давно доказала обратное. Причина этого проста, бронзовая кожа создает иллюзию «отдохнувшего» вида, скрывает неровности тона и визуально делает тело рельефнее. Но с точки зрения дерматологии это не сияние, а реакция выживания.

Загар — не признак того, что кожа сияет, а ее способ сказать, что она защищается от повреждения. И, возможно, главный летний тренд сегодня — уже не карамельный оттенок после солнца, а здоровая, ухоженная кожа, которую не приходится спасать после каждого сезона.

