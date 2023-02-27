Защитный барьер: как не испортить кожу во время домашнего ухода

Повышенная чувствительность, подкожные прыщи, покраснение, сухость могут являться признаками частичного нарушения защитного барьера кожи. Иногда это происходит на фоне развития кожных заболеваний, а иногда за этим стоит неправильный уход за роговым слоем эпидермиса.

Защитный барьер поддерживает в норме кислотно-щелочной баланс, сохраняет в коже воду. Не позволяет вредным микроорганизмам приживаться и размножаться, проникать в глубокие слои эпидермиса. Когда защитный барьер разрушается, кожа теряет защиту и возможность быстро обновляться. К чему это может привести и почему очень важно заботиться о защитном барьере, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Строение защитного барьера кожи

Защитный, или эпидермальный, барьер кожи – это тонкая, невидимая для человеческого глаза пленка, плотно покрывающая роговой слой эпидермиса. Эпидермальный барьер состоит из ороговевших чешуек (неработоспособных кератиноцитов), молекул воды, липидов, кожного сала. И имеет два слоя:

гидролипидную мантию;

и липидо-эпидермальный барьер.

Эпидермальный барьер защищает кожу от потенциальных аллергенов, вредных микроорганизмов, потери воды, ультрафиолета.

К примеру, с вредными микроорганизмами имеет дело гидролипидная мантия. Она создает и поддерживает на поверхности эпидермиса кислотную среду, в которой они погибают и теряют способность размножаться. А еще кислая среда поддерживает жизнеспособность полезных микробов, формирующих наш микробиом.

Уровень влаги в эпидермисе контролирует липидоэпидермальный барьер. Наша кожа состоит из трех этажей. Первый, или верхний, – это эпидермис, второй, или средний, – дерма, третий, или нижний, – гиподерма. Увлажнение эпидермиса происходит снизу вверх – из гиподермы и дермы молекулы воды поступают в эпидермис. Липиды, они же жиры, являющиеся частью липидо-эпидермального барьера, удерживают воду на поверхности рогового слоя эпидермиса как можно дольше.

Последствия нарушения целостности защитного барьера

Когда нарушается целостность гидролипидной мантии, кислотная среда становится щелочной. Вредные микроорганизмы, попадающие на поверхность эпидермиса, приживаются и размножаются. Полезные гибнут. Нарушение целостности липидо-эпидермального барьера прежде всего приводит к обезвоживанию кожи. Шелушение, шершавость, повышенная чувствительность эпидермиса, подкожные "прыщи", локальные покраснения – это признаки нарушения защитного барьера.

В норме и гидролипидная мантия и липидо-эпидермальный барьер самовосстанавливаются. К примеру, если утром вы очистили кожу горячей хлорированной водой из-под крана, то кислотно-щелочной баланс (pH) эпидермиса сдвинулся в сторону щелочного. Внешне это проявляется в виде стянутости и сухости. Как и вам, коже это состояние не нравится, поэтому она посылает сальным железам команду выработать как можно больше кожного сала. В течение нескольких часов в эпидермисе появится ненавистный сальный блеск, а pH нормализуется.

Ежедневное вмешательство в работу защитного барьера приводит к замедлению процесса самовосстановления, а защитная функция кожа ослабляется.

Причины нарушения защитного барьера

Ухаживать за кожей нужно с учетом ее типа и потребностей. Базовый уход подразумевает использование очистительного молочка или пенки, тоника и увлажняющего крема. Если вы очищаете кожу водой, она должна быть комнатной температуры и желательно предварительно кипяченой.

Любое умывание, будь то правильное или неправильное, на некоторое время нарушает pH, это нормально, поскольку мы вмешиваемся в работу барьерного слоя. Тоник ускоряет процесс восстановления pH, подготавливая кожу к увлажнению.

Увлажняющий крем в свою очередь усиливает работу липидо-эпидермального барьера. То есть замедляет испарение воды, поступающей в эпидермис из дермы и гиподермы. И дополнительно увлажняет эпидермис.

Что помогает нам разрушить защитный барьер?

скрабы с большими абразивными частицами;

чрезмерное очищение (спойлер: избавиться от кожного сала полностью и навсегда невозможно);

косметика, содержащая высокую концентрацию спирта, искусственных ароматизаторов и красителей;

просроченная косметика;

многоэтапность, например, десятиэтапный корейский уход;

использование косметики для чужого типа кожи – у вас комбинированный эпидермис, но вы пользуетесь кремом для жирного эпидермиса или для всех видов;

горячая вода, душистое мыло, гель для душа, используемые в качестве очистных средств;

ультрафиолет.

Чтобы ухаживать за кожей, не нарушая целостность защитного барьера, замените скраб на пилинг. Утром и вечером используйте гель для умывания, тоник, увлажняющий крем по типу кожи или по проблеме. Для восстановления, максимального увлажнения, осветления – сыворотку. Для дополнительного ухода, экспресс-увлажнения и успокоения эпидермиса – тканевые дневные/ночные маски. Также ежедневно советую пользоваться солнцезащитным кремом, особенно если часто бываете на улице или любите загорать.

Серьезное нарушение целостности защитного барьера способствует развитию розацеа, акне, экземы. Поэтому при появлении шелушения, покраснения, жжения, высыпаний на фоне использования привычной косметики я советую обратиться к дерматологу. Ибо от состояния защитного барьера зависит красота и здоровье кожи.

Любите себя и заботьтесь о защитном барьере своей кожи!

Читайте также: