Здоровье кожи: 6 распространенных ошибок в борьбе с акне, которые следует избегать / © Credits

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Когда мы действуем по ложным советам или неправильно используем косметику, прыщей может появиться еще больше. Издание Real Simple рассказало о шести типичных ошибках, которые следует избегать и что делать вместо этого, чтобы поддержать здоровье кожи.

Не давите прыщи

Инстинктивное желание выдавить новый прыщ может показаться привлекательным, но на самом деле это только усугубляет состояние кожи. Выдавливание прыщей приводит к усиленному воспалению, заносу бактерий и риску образования шрамов или пигментных пятен.

Что делать: наклейте гидроколоидный пластырь. Он не только защищает от механического воздействия и загрязнений, но и впитывает навоз и способствует заживлению.

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Не злоупотребляйте отшелушиванием

Желание очистить кожу до скрипа может привести к ее пересушиванию и раздражению. Чрезмерное использование салициловой кислоты или бензоилпероксида разрушает естественный барьер кожи.

Что делать: отшелушивайте лицо не чаще 2–3 раз в неделю. Выбирайте мягкие формулы и не трите кожу. Для локальных высыпаний выбирайте точечные средства вместо нанесения на все лицо.

Не умывайте лицо слишком часто

Если хочется умыться после каждого взгляда в зеркало, остановитесь. Частое умывание разрушает защитный липидный слой кожи, который приводит к обезвоживанию и усилению выработки кожного сала.

Что делать: мойте лицо дважды в день или после сильного потоотделения. Выбирайте нежные чистящие средства без спирта и ароматизаторов.

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Не забывайте об увлажняющем креме

Многие считают, что жирная кожа не нуждается в увлажнении. На самом деле, недостаток влаги стимулирует еще большую секрецию себума.

Что делать: используйте легкий увлажняющий крем на водной основе с успокаивающими компонентами: алоэ, гиалуроновая кислота, пептиды. Наносите его после каждого умывания.

Не лечите кистозное акне самостоятельно

Кистозное акне не реагирует на стандартные местные средства. Наружное лечение салициловой кислотой или бензоилпероксидом в этом случае будет недостаточно эффективным.

Что делать: обратитесь к дерматологу. Специалист может назначить инъекции кортизона или системное лечение (ретиноиды, антибиотики или гормональные средства), которые влияют на глубокие слои кожи.

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Не вините себя

Появление акне — это не ваша вина. Причины могут быть многообразны: гормональные колебания, генетика, стресс, питание, окружающая среда. Самообвинение только усугубляет эмоциональное состояние.

Что делать: помните, что почти каждая женщина сталкивается с акне. Ухаживайте за собой с заботой. Обратитесь к дерматологу, который не только назначит лечение, но будет поддержкой. Кроме того, сосредоточьтесь на том, что вам по силам: здоровый сон, уменьшение стресса, правильное питание, чистое постельное белье и регулярный уход.

Здоровье кожи начинается с мягкого, системного подхода и уважения к своему телу. Акне — это лишь одна из временных фаз, которую можно преодолеть с заботой, терпением и правильным сопровождением.