«Зомби-филлеры»: донорский жир трупов набирает популярность, а врачи бьют тревогу

«Зомби-филлеры»: донорский жир из трупов набирает популярность, а врачи бьют тревогу / © Credits

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Кажется, современная индустрия красоты уже испробовала всё, от инъекций с плазмой до процедур с компонентами спермы лосося. Однако новый тренд, распространяющийся со скоростью света, способен удивить даже опытных врачей, об этом сообщило издание The Guardian.

Речь идет о так называемых «зомби филлерах» — косметической процедуре с использованием донорской жировой ткани. Пластические хирурги отмечают, что технология существует, но её долгосрочная безопасность пока недостаточно изучена.

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Что такое «зомби филлер»

Пересадка собственного жира, или липофилинг, уже давно применяется в эстетической медицине. У пациента берут жировую ткань из одной области тела и вводят её в другую, например, в лицо, чтобы придать объём и скорректировать морщины.

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Новинка заключается в том, что вместо собственного жира используется донорская жировая ткань, что позволяет избежать забора жира из тела пациента и потенциально сократить срок восстановления. В настоящее время такие продукты доступны лишь в ограниченном числе клиник в США.

«Жир мертвецов»

Формулировка звучит пугающе, но на самом деле технология несколько сложнее. Донорскую ткань специально обрабатывают, в случае одного из продуктов клетки очищают от ДНК и оставляют белковый каркас. После введения организм пациента постепенно может заполнять эту структуру собственными жировыми клетками.

Именно поэтому врачи считают название «зомби филлер» скорее сенсационным. В то же время ткань действительно донорского происхождения, а значит, процедура сопряжена со специфическими рисками.

Насколько это безопасно

Главная проблема — нехватка долгосрочных данных. Эта процедура стала доступна относительно недавно, поэтому пока нет достаточного количества крупных исследований, которые показали бы, как организм реагирует на такой материал спустя годы.

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Среди потенциальных рисков специалисты называют:

отторжение ткани

инфекции

проблемы с интеграцией трансплантата

передачу инфекционных заболеваний.

Именно поэтому врачи призывают не путать популярность процедуры в социальных сетях с доказанной эффективностью и безопасностью. На данный момент более проверенным вариантом остается использование собственной жировой ткани пациента, если для этого имеются медицинские показания.

Этический аспект вопроса

Есть и другой вопрос — не медицинский, а моральный. Донорские ткани уже давно используются в хирургии, в частности при реконструктивных операциях. Однако применение человеческой ткани именно для косметического омоложения вызывает дискуссии о том, осознавали ли доноры или их семьи, для чего может быть использована эта ткань.

Не менее важно и влияние социальных сетей. Постоянный поток идеализированных изображений и рекламы косметических процедур может усиливать недовольство собственной внешностью, тревогу по поводу возраста и тела и подталкивать людей к процедурам, риски которых они не успевают оценить.

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«Зомби филлеры» — звучит как название фильма ужасов, но за ним стоит настоящая медицинская технология, которая пока находится на ранней стадии изучения. И главный вывод здесь прост, новое не всегда означает лучшее, а популярность в соцсетях не заменяет доказательств безопасности.

Итак, прежде чем соглашаться на любую модную инъекционную процедуру, стоит узнать, насколько она изучена, зарегистрирован ли препарат в вашей стране и какие риски подтверждены научными данными.

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