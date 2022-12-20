Как выбрать парфюм для себя или в подарок: три важных совета от эксперта

Мир ароматов огромен, и найти подходящий вариант в рамках вашего бюджета может быть непросто. И сейчас в преддверии новогодних праздников, которые предполагают покупку подарков себе и семье, проблема выбора аромата становится особенно актуальной.

Ароматерапевт Линда Кларк рассказала Womans world, как выбрать достойные духи для себя или в качестве подарка близкому человеку.

Какие существуют виды парфюмерии

Духи бывают разных типов, каждый со своими уникальными характеристиками и дизайном. Знание того, какие духи вы ищете, может помочь сузить выбор и упростить процесс выбора.

Первый тип духов – Eau de Parfum (EDP) – парфюмированная вода. Как правило, она имеет самую высокую концентрацию аромамасел, поэтому характеризуются сильным и продолжительным ароматом. Этот тип аромата обычно держится около шести часов, прежде чем его нужно будет нанести повторно.

Второй тип – Eau de Toilette (EDT) – туалетная вода. Этот вид парфюмерии содержит менее концентрированные масла, чем EDP, но все же имеет заметный стойкий запах. EDT обычно держатся до четырех часов, прежде чем запах нужно будет снова освежить.

Третий тип – Eau de Cologne (EDC) - одеколон. Это самый легкий и слабый вид парфюмерии. EDC содержит наименьшее количество масел и, следовательно, обеспечивает наименьшее количество запаха. Этот тип продержится в течение двух или трех часов, прежде чем потребуется применить его повторно.

Все эти ароматы будут отличаться по цене из-за разницы в концентрации масла в них. Более высокий процент концентрированных масел увеличит цену. Таким образом, EDT и EDC дешевле, чем EDP – возможно, поэтому некоторые люди предпочитают покупать именно их.

На что следует обратить внимание при покупке парфюма

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Когда дело доходит до покупки духов, необходимо учитывать несколько ключевых моментов. Во-первых, вы всегда должны протестировать парфюм, прежде чем покупать.

Если возможно, попробуйте достать образцы ароматов в магазинах, прежде чем покупать полноразмерный флакон. Это позволит вам получить представление о том, понравится ли вам носить этот аромат с течением времени и соответствует ли его стойкость вашим ожиданиям.

Некоторые ароматы могут сохраняться всего несколько часов, тогда как другие могут сохраняться до восьми часов и более. Многие магазины предлагают небольшие полоски бумаги, на которые можно распылить ароматизатор и почувствовать его запах. Распыление на бумагу поможет вам получить первое впечатление от аромата.

Если аромат вам понравился после первого знакомства, распылите его на кожу, но только если до этого на вашу кожу не был нанесен какой-либо парфюмированый продукт, например, крем. Обязательно снимите металлические украшения или часы, которые также могут повлиять на запах духов.

Что делает парфюм качественным

Качественный аромат должен сохраняется в течение нескольких часов после первого использования. Хорошие духи также будут содержать натуральные ингредиенты самого высокого качества. Ищите эфирные масла премиум-класса, такие как жасмин, розовое дерево, бергамот и пачули, а также натуральные фиксаторы, такие как серая амбра или янтарная смола.

Также важно обращать внимание на уровень концентрации духов — опять же, чем выше концентрация, тем более интенсивным и стойким будет ваш аромат. Туалетная вода обычно содержит от 8 до 12 процентов ароматизаторов, а парфюмированная вода — от 15 до 20 процентов. Более высокие концентрации, такие как Extrait de parfum, обычно составляют от 20 до 30 процентов, что означает, что они сохраняются дольше и придают больше глубины выбранному вами аромату.

Как я узнаю, что духи сильные и стойкие

Понимание силы вашего аромата позволит вам избежать ошибок при его нанесении. Но как узнать, сильные ли духи, которыми вы пользуетесь?

Первым шагом в определении силы аромата является оценка его шлейфа. Если кто-то входит в комнату после того, как вы уже ушли, и все еще чувствует запах вашего аромата, то считается, что он имеет хороший шлейф. Хотя приятно оставить неизгладимое впечатление, не переусердствуйте с ароматом, так как он может ошеломить любого, кто окажется рядом с вами. Второе, на что нужно обращать внимание при оценке силы аромата, — это стойкость, которая означает, как долго аромат держится на вашей коже, прежде чем исчезнуть. Ароматы Eau de Parfum (EDP) имеют самую высокую концентрацию масел и самый стойкий аромат.

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