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С наступлением холодов наша кожа сталкивается с новыми вызовами. Низкие температуры, холодный ветер, сухой воздух в отапливаемых помещениях и резкие перепады температур могут вызывать сухость, шелушение, покраснение и ощущение стянутости.

Именно поэтому привычная beauty-рутина, которая отлично работала летом, зимой может потребовать изменений. Рассказываем, как правильно адаптировать уход к холодному сезону, на какие компоненты обратить внимание и какие косметические средства могут стать полезным дополнением к ежедневным ритуалам красоты.

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Деликатное очищение — залог здоровой кожи

В холодное время года стоит, прежде всего, пересмотреть подход к уходу за кожей. Агрессивные средства, которые оставляют ощущение чистоты «до скрипа», могут усугублять сухость и раздражение.

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Вместо этого лучше выбирать мягкие средства, которые эффективно удаляют загрязнения, но не нарушают естественный защитный барьер кожи.

Например, CeraVe Hydrating Cleanser — увлажняющая очищающая эмульсия для нормальной и сухой кожи. В ее составе три вида церамидов и гиалуроновая кислота, которые помогают поддерживать естественный защитный барьер и сохранять влагу.

Также следует избегать умывания слишком горячей водой, которая может еще больше пересушивать кожу.

Увлажнение — главный приоритет холодного сезона

Зимой кожа быстрее теряет влагу под воздействием внешних факторов. Поэтому легкого летнего флюида иногда может оказаться недостаточно, особенно если появляются сухость или ощущение стянутости.

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В этот период стоит обратить внимание на средства с глицерином, церамидами, гиалуроновой кислотой и компонентами, которые помогают поддерживать защитный барьер.

Среди средств для сухой и чувствительной кожи — La Roche-Posay Toleriane Sensitive Riche. Благодаря насыщенной текстуре и компонентам, среди которых глицерин, ниацинамид и масло ши, крем помогает уменьшить ощущение сухости и поддерживать комфорт кожи.

Важно помнить, что увлажнение необходимо не только сухой, но и комбинированной или жирной коже. Главное — правильно подобрать текстуру в соответствии с ее потребностями.

Уход за кожей вокруг глаз

Если в отапливаемых помещениях кожа вокруг глаз становится сухой или появляется ощущение стянутости, в ежедневный уход можно включить увлажняющее средство с легкой текстурой.

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Один из вариантов — GeneXC Firming Eye Gel от iS Clinical — инновационный гель для комплексного ухода за нежной кожей вокруг глаз, который бренд представил в 2026 году. Его формула сочетает в себе две формы витамина С, пептиды, гиалуроновую кислоту и запатентованную технологию Extremozyme®. Средство направлено на интенсивное увлажнение, поддержание упругости кожи, уменьшение видимости мелких морщин, темных кругов и следов усталости.

Особенностью геля является металлический аппликатор с охлаждающим эффектом, который дарит приятное ощущение свежести и помогает уменьшить утреннюю припухлость. Легкая текстура быстро впитывается, делая ежедневный уход комфортным.

Уход за губами: небольшая деталь, о которой часто забывают

В холодное время года губы требуют особого внимания. Они быстро реагируют на ветер, мороз и сухой воздух, что может вызывать шелушение, стянутость и появление трещин. Поэтому уход за ними стоит сделать частью ежедневной beauty-рутины.

Для комплексного ухода за губами можно использовать средства LIPS ID — бренда функциональной косметики, унисекс-линейка которого включает все основные этапы ухода: от деликатного отшелушивания до интенсивного увлажнения и питания.

Например, Peel Balm — пилинг-бальзам с ферментами, AHA-кислотами и экстрактами водорослей, который помогает бережно обновлять поверхность губ без механического трения и делает их более гладкими.

Для ежедневного использования подойдет CBD Soothing Balm — успокаивающий бальзам с каннабидиолом (CBD), витамином Е, натуральными маслами и пептидным комплексом. Он помогает смягчать губы, поддерживать их увлажненными и уменьшать ощущение сухости и стянутости. Особенно полезно иметь бальзам под рукой в течение дня и регулярно наносить его перед выходом на холодный воздух.

Восстановление защитного барьера кожи

Защитный барьер кожи помогает удерживать влагу и снижает воздействие внешних раздражителей. Когда его функция нарушается, кожа может становиться более чувствительной, сухой и склонной к покраснению.

Именно поэтому в холодное время года особенно актуальны средства с керамидами, пантенолом и другими компонентами, направленными на поддержание барьерных функций.

Например, увлажняющий крем Dr. Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream содержит комплекс из пяти церамидов и пантенол. Его формула разработана для интенсивного увлажнения и поддержания защитного барьера, что особенно актуально для сухой кожи.

Такой крем может стать частью утреннего или вечернего ухода, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Не забывайте о коже тела и рук

Холод влияет не только на кожу лица. Кожа рук и тела также может становиться более сухой, особенно из-за частого мытья, горячего душа и контакта с холодным воздухом.

В этом случае стоит обратить внимание на более питательные кремы, которые помогают удерживать влагу.

Например, Bioderma Atoderm Crème Ultra — увлажняющий крем для лица и тела, разработанный для нормальной и сухой кожи. Его формула направлена на питание и поддержание кожного барьера. Наносить увлажняющие средства лучше всего после душа, когда кожа еще слегка влажная.

Ночной уход: дополнительное питание и комфорт

Вечер — прекрасная возможность уделить коже немного больше внимания. В холодное время года в привычную рутину можно добавить более насыщенный ночной крем, если в этом нуждается кожа.

Например, ELEMIS Superfood Midnight Facial — ночной питательный крем, в формуле которого сочетаются масло какао, экстракты каму-каму и цветов банана. Средство разработано для увлажнения и питания кожи, что может быть особенно актуально в период сухого воздуха и низких температур.

При этом важно помнить, что даже самый комплексный уход не обязательно должен включать большое количество средств. Иногда достаточно качественного очищения, увлажнения и регулярности.

SPF остается актуальным даже зимой

Одно из самых распространенных заблуждений в уходе — отказ от солнцезащитного крема с наступлением холодов. Однако ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу в течение всего года, даже в пасмурную погоду. Поэтому средство с широким спектром защиты с SPF 30 или выше стоит оставить частью ежедневной рутины.

Например, Smart Color Defense SPF50 от Bruno Vassari — солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты SPF 50 и инкапсулированными пигментами, который сочетает в себе защиту от солнца и легкий тонирующий эффект.

Особенностью средства является технология Color Reveal: при нанесении пигментные капсулы раскрываются, а цвет адаптируется к естественному тону лица, создавая эффект «второй кожи». Крем помогает визуально выравнивать тон, маскировать мелкие несовершенства и придавать лицу более свежий вид.

Формула также содержит компонент Photobiome™, предназначенный для поддержания баланса кожи под воздействием солнечного излучения.

Средство можно использовать в качестве основы под макияж или вместо тонального крема для естественного покрытия. Наносить его рекомендуется утром на заключительном этапе ухода, а при длительном пребывании на солнце — регулярно обновлять.

Также важно поддерживать комфортный уровень влажности в доме, избегать слишком горячего душа и не перегружать кожу агрессивными активными компонентами, если она стала более чувствительной.

Главный секрет ухоженной кожи зимой — не количество косметики, а правильно подобранные средства и регулярность их использования.

Мягкое очищение, достаточное увлажнение, поддержание защитного барьера и уход за губами и кожей вокруг глаз помогут сохранить комфорт кожи в холодные дни.

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