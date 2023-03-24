Модный продукт: как масло розмарина способствует красоте и здоровью волос

Масло розмарина может способствовать росту волос и предотвратить их выпадение. Но применение слишком большого количества может вызвать побочные эффекты.

Розмарин — кулинарная и целебная трава. Этот древесный многолетник растет в Средиземноморском регионе, где его веками использовали в пищу и в качестве лекарства.

Последнее время мы все чаще слышим о чудодейственных свойствах розмарина. В частности, утверждается, что эфирное масло розмарина очень благотворно действует на волосы. Правда ли это и как именно нужно использовать розмариновое масло, рассказывает Нealthline.

Может ли эфирное масло розмарина лечить выпадение волос

Идея о том, что масло розмарина способствует росту волос, может исходить из основных преимуществ розмарина для здоровья. Говорят, что растение в форме эфирного масла:

обладает противовоспалительными свойствами;

укрепляет и стимулирует деятельность нервной системы;

улучшает кровообращение.

Как и эфирное масло мяты перечной, которое также используется для стимулирования роста волос, эфирное масло розмарина усиливает кровообращение. В результате это может предотвратить недостаток кровоснабжения волосяных фолликулов, а также отмирание и выпадение волос.

Помимо стимуляции роста волос эфирное масло розмарина используется для предотвращения преждевременного поседения и появления перхоти. Оно также может помочь при сухости или зуде кожи головы.

Согласно некоторым научным данным, розмарин может принести пользу нервным тканям. Карнозиновая кислота, активный ингредиент растения, заживлялет ткани и нервные окончания. Эта способность исцелять нервные окончания может также омолаживать нервы в коже головы, что, в свою очередь, возможно, восстанавливает рост волос.

Может ли розмарин стимулировать рост волос

Исследование экстракта листьев розмарина, отличного от эфирного масла, показало, что он стимулирует рост волос. Это произошло, когда выпадение волос было вызвано тестостероном. Однако это исследование было проведено на мышах.

Два отдельных клинических обзора — один из надежных источников 2010 года и один из 2011 года — также подтверждают потенциал розмарина для роста волос. Первый ссылается на исследование успешного восстановления роста волос у людей с алопецией, которые использовали эфирные масла. Одним из таких эфирных масел был розмарин.

Как использовать масло розмарина при выпадении волос

Вот несколько способов попробовать использовать эфирное масло розмарина в качестве средства для восстановления и густоты волос. Для начала попробуйте любой из этих методов лечения один-два раза в неделю. Используйте их чаще, если считаете нужным.

Вмассируйте прямо в кожу головы

Смешайте примерно 5 капель эфирного масла розмарина с чайной ложкой масла-носителя (например, масла жожоба или кокосового масла), равномерно распределите по коже головы после ванны или душа. Смывать масло после этого необязательно — хотя, если вы все же планируете смывать, оставьте масло на коже головы как минимум на 5–10 минут.

Смешайте его с шампунем

Это также можно сделать с кондиционером, лосьоном или кремом. Будьте осторожны и не добавляйте слишком много. Придерживайтесь примерно пяти капель на 30 г продукта. После этого используйте продукт, как обычно. Вы также можете добавить 2-3 капли непосредственно в любой продукт для волос, нанеся его на ладонь перед использованием.

Добавьте его в свой домашний шампунь

В интернете есть много рецептов основы для шампуня. Они могут включать смесь пищевой соды, кокосового масла, эфирного масла и, возможно, других масел. Попробуйте добавить в ваш домашний шампунь эфирное масло розмарина.

Что нужно знать перед использованием масла розмарина

Избегайте попадания эфирного масла в глаза. В случае контакта быстро промойте глаза холодной водой.

Кроме того, будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много масла на кожу головы. Известно, что эфирное масло розмарина раздражает кожу. Это может вызвать дискомфорт, но не представляет опасности для здоровья. Во избежание раздражения кожи перед нанесением разбавьте масло базовым маслом или другим продуктом.

Недостаточно известно о безопасности использования эфирных масел розмарина во время беременности или кормления грудью. Хотя использование эфирного масла при выпадении волос осуществляется только местно, будьте осторожны — его действие в этом отношении до сих пор не изучено.

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