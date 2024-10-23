Уход и макияж: топ-5 полифункциональных косметических продуктов от украинских производителей

Наблюдая за современной индустрией красоты, можно быстро сделать вывод, что сейчас в мире царит тенденция к минимализму во всем. Эта философия называется less is more и означает, что качественные продукты в меньшем количестве дают гораздо более приятный результат.

Опираясь на этот принцип, мы подготовили подборку украинских уходовых и косметических средств, которые должны быть в вашей косметичке.

Мультитаскер от Unico

Это средство многофункционально, ведь используется сразу как помада, румяна, тени и лайнер. Выбрать можно среди шести оттенков, регулируя их интенсивность объемом наносимого продукта: от едва заметных тонов до насыщенных цветов. Плотность мультитаскера имитирует структуру кожного себума, поэтому средство хорошо держится на лице в течение дня и защищает кожу от обезвоживания.

Скраб Scrubby от Aweskin

Полировочный скраб для лица от Aweskin является отличным эксфолиантом. Его формула выравнивает рельеф и полирует поверхность кожи, уменьшает проявление рубцов постакне и придает лицу здоровое сияние. Бакучиол в составе является природной альтернативой ретинолу и восстанавливает эластичные свойства кожи, а масло чайного дерева защищает ее гидролипидный барьер и оказывает антиоксидантное действие.

Lipper-блеск от Lipss

Липперы украинского бренда Lipss являются одновременно уходовыми и косметическими продуктами. В составе они обладают комплексом с миметическим пептидом, который активирует увеличение объема губ и обладает накопительным действием, делая их мягкими и увлажненными. Культовыми являются блески с ароматом киевского торта и соленой карамели, а линейка содержит десять разных липперов.

Маска для лица Pumpkin Sleeper от Moon&Rune

Ферментированная маска с маслом тыквы, которая дарит свежий цвет лица, улучшает тонус и рельеф кожи, регулирует себум и сужает поры. Pumpkin Sleeper обладает приятным ароматом душистой выпечки и демонстрирует эффект уже после первого нанесения. Эта маска подходит всем типам кожи, а 98% ингридиентов в составе имеют натуральное происхождение.

Гель для бровей от Hedonic Beauty

Этот прозрачный гель фиксирует вложенные брови на день, не склеивая волоски. Благодаря пушистому аппликатору он не растекается по коже, а продукт на щеточке остается в умеренном количестве, невзирая на ее большой размер. В составе гель содержит аргановое масло, которое предотвращает пересушиванию волосков, и позволяет средству хорошо держаться, не осыпаясь.

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