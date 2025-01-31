В Украине создали первый бренд косметики с пробиотиками для защиты микробиома кожи

Украинские ученые представили уникальную разработку – первый в Украине бренд косметики с пробиотиками AREDERMA, созданный для восстановления и защиты микробиома кожи.

Продукция AREDERMA разрабатывается на основе научных исследований украинских ученых в Днепре и производится из высококачественного европейского сырья на современных производственных мощностях в Харькове и Полтаве.

Ассортимент AREDERMA включает более 20 пробиотических средств для ежедневного ухода, поддерживающих баланс микробиома, а также специализированные антисептики для лечения дерматологических проблем. Среди самых популярных среди украинцев – серия Atopic для ухода за сухой и чувствительной кожей, ACNE Free – крем и гель для умывания для проблемной кожи, а также пробиотический шампунь против перхоти.

AREDERMA – это косметика европейского уровня, произведенная в Украине исключительно с использованием сертифицированных ингредиентов из Германии, Франции и Нидерландов. Бренд уже прошел сертификацию в ЕС и в ближайшем будущем планирует выход на европейский рынок. В Украине продукцию AREDERMA можно приобрести в официальном интернет-магазине бренда, а также в аптечных сетях «Аптека Низьких Цін» и «Подорожник».

Справка об AREDERMA

Первый продукт AREDERMA появился на полках аптек в 2018 году. Бренд стал пионером в использовании пробиотиков в косметике для восстановления и защиты микробиома кожи в Украине. Вся продукция разрабатывается на основе научных исследований украинских ученых в Днепре и производится из высококачественного европейского сырья на современных производственных мощностях в Харькове и Полтаве.

Справка о Sirion LLC

С 2017 года Sirion LLC занимается созданием и разработкой инновационных и экологически чистых продуктов, используя высококачественные пробиотические штаммы с научно доказанной эффективностью. Вся продукция разрабатывается на собственной научной базе в Днепре и производится с использованием европейского сырья на мощностях в Харькове и Полтаве.

Мы поддерживаем здоровую микрофлору у людей, животных, в домах, офисах, окружающей среде, почве, на фермах и в сельском хозяйстве. Мы верим, что природа обладает мощными ресурсами для сохранения здоровья и красоты, а пробиотики – один из ее величайших даров!

Подробнее о нас: https://sirion-pro.com/