Всегда с тобой: популярные бьюти-средства, которые можно носить как аксессуары
Бешеный ритм жизни наносит свой отпечаток даже на наши косметички — средства становятся все более мультифункциональными, а их формат — максимально удобным.
Как неожиданное следствие — бьюти-средства переезжают с полок в ванной прямо на брелоки, украшения и даже чехлы для телефонов. Компактный крем для рук, блеск для губ или бальзам в формате «всегда с собой» — это уже не просто уход, а полноценный аксессуар.
В нашей подборке мы собрали самое интересное.
Блеск как стильный аксессуар
Новинка, которую уже успели полюбить — Hold My Honey от LAMEL. Блеск для губ с медовым сиянием в компактном формате, который органично вписывается в любой образ и отлично смотрится на сумочке. А еще классно увлажняет и придает тот самый зеркальный блеск.
Уже знаковый продукт другого бренда — Triptych Nature — бальзам в минималистичном флаконе, который становится настоящим стильным аксессуаром и дополняет любой образ. Натуральный состав, ненавязчивый блеск, ощущение ухоженных губ без лишних усилий.
Крем для рук — теперь на ключах
Sister’s Aroma выпустили мини-кремы для рук в формате брелка с ароматом сахарной ваты. Помещается на руке, вешается на сумку, а пахнет как детство. А также увлажняет, питает, не оставляет жирного следа.
Похожая идея у Crumb — серия мини-кремов-брелков с интересными ароматами. Для тех, кто хочет, чтобы даже крем для рук рассказывал что-то об их вкусе.
Бальзам — прямо на телефоне
Бренд SHI сделал то, о чем, пожалуй, мечтали все: бальзам для губ в формате аксессуара на телефон. Он крепится к чехлу и всегда под рукой — в прямом смысле.
Тренд на beauty-аксессуары — это о том, что забота о себе всегда может быть рядом и радовать глаз.