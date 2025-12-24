5 фактов о пластике носовой перегородки

© Credits

Что нужно знать, если вам рекомендована пластика с выравниванием носовой перегородки, рассказывает владелец и основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебых.

«В большинстве случаев септопластика — а именно так называется операция по выравниванию носовой перегородки для улучшения дыхания пациента — сочетается с ринопластикой, — рассказывает врач. — То есть мы одновременно делаем чисто функциональную операцию, которая лишает человека врожденных недостатков или дефектов вызванных травмами, и операцию эстетическую, целью которой является улучшение формы носа. Объединение двух операций называется риносептопластикой».

Факт 1. Септопластика проводится по медицинским показаниям

Септопластика — это не косметическая процедура, поэтому одного желания пациента сделать эту операцию недостаточно. Обязательно нужны медицинские показания.

Врач отмечает, что решение о необходимости в септопластике всегда принимает отоларинголог, предварительно сделав пациенту риноскопию и компьютерную томографию носовых пазух. Бывают такие искривления, которые практически не мешают дыханию, поэтому септопластика просто не нужна. Если же человек не может нормально дышать через одну или обе ноздри, мешают жить гаймориты и синуситы, регулярно бывают кровотечения, потому что при искривленной перегородке слизистая с одной стороны пересушивается и трескается — без септопластики не обойтись. Довольно часто в этой операции нуждаются люди, получившие травму: дыхание осложняется после ушибов и переломов носа. Храп и апное тоже могут быть признаком искривленной перегородки. В любом случае, прежде чем обращаться к пластическому хирургу, следует проконсультироваться с отоларингологом.

Факт 2. Подготовка к операции начинается за 2 недели

Перед операцией необходимо пройти полноценное медицинское обследование не только у отоларинголога, но и у анастезиолога и психотерапевта. Сделать электрокардиограмму и коагулограмму (комплексный лабораторный анализ, оценивающий свертывающую систему крови). Все это нужно для того, чтобы избежать осложнений.

За две недели до операции пациенту запрещается курить и употреблять алкоголь, потому что никотин и спирт повышают риск кровотечения и замедляют заживление. Разжижать кровь и вызвать кровотечение могут и различные медицинские препараты, поэтому пациент должен рассказать хирургу обо всем, что он принимает. В черном списке ибупрофен и аспирин, ряд витаминов и гормональных препаратов. За несколько дней до операции нельзя пользоваться косметическими средствами: жирными кремами, масками. Не делать макияж. Нельзя есть 8 часов до операции. Это нужно для того, чтобы не возникло проблем во время наркоза.

Факт 3. Операция проводится под общим наркозом

Процесс выпрямления носовой перегородки у опытного хирурга занимает примерно 60-90 минут. Но если операция комбинированная, она длится в среднем 2-3 часа и проводится под общим наркозом. Также может применяться метод местного обезболивания, при котором анестетик вводят непосредственно в ткани вокруг операционного поля.

Есть два вида риносептопластики: закрытая и открытая. Когда не нужно существенно менять форму носа, делают закрытую операцию. Все разрезы делаются внутри ноздрей: хирург работает через слизистую оболочку и практически не оставляет внешних шрамов. Когда же ситуация сложная — нужна открытая операция. Для этого делается небольшой разрез на колумели — это узенькая полоска кожи между ноздрями — и открывается структура носа. Так хирург может работать более качественно. После этого врач закрывает разрезы рассасывающимися швами, вставляет силиконовые сплинты, чтобы пациент мог нормально дышать, и на 5-7 дней накладывает термопластическую лангету, которая держит новую форму носа.

Факт 4. Реабилитация длится от 3 до 6 месяцев

Несколько дней после процедуры пациенту лучше оставаться в клинике, где ему гарантированно обеспечат комфорт и покой. Затем начинается домашняя реабилитация, которая длится от 3 до 6 месяцев и предусматривает регулярные осмотры у хирурга.

«Пациенты переносят операцию по-разному, — рассказывает Александр Бебих. — Некоторые испытывают боль и дискомфорт после небольшого вмешательства, а кто-то чувствует себя прекрасно даже после сложной комбинированной операции. То есть это очень индивидуальная история. Но во всех случаях после риносептопластики лучше на несколько дней остаться в клинике, потому что в этот период возможны различные осложнения. В моей практике был случай, когда пациентка на второй день после операции приняла решение ехать домой, а вечером снова вернулась в палату. Дома девушка по привычке начала убирать квартиру, наклонилась, чтобы достать игрушку из-под дивана и у нее возникло кровотечение. Вообще, чтобы ускорить заживление, существует список ограничений. Пациенту в течение 1-2 месяцев запрещено сморкаться, касаться носа руками, спать на боку, или лицом к подушке, принимать горячие ванны, употреблять алкоголь или кофе, заниматься спортом, загорать. Все это провоцирует дополнительный отек».

Факт 5. Впервые вы увидите свой нос через 2 недели

Впервые пациент может оценить результаты работы хирурга через 2 недели после операции. За это время отек уменьшается и фиксирующую лангету нужно снять, чтобы заменить на новую. Ее надо носить не снимая еще неделю, а затем использовать только во время сна.

Чем ответственнее пациент относится к рекомендациям врача — тем быстрее идет процесс заживления. 60% отека исчезнут примерно за месяц. А через 6 месяцев, у большинства пациентов, от отека не останется и следа. Впрочем, окончательный результат риносептопластики проявится только через 12 месяцев, когда все костные структуры стабилизируются. Врач добавляет, что работа хирурга после операции не завершается: он должен регулярно встречаться с пациентом, чтобы контролировать процесс заживления. Должен следить как формируется спинка носа. Наблюдать, чтобы не восстановилась горбинка. По словам врача, большинство пациентов настроены на хороший результат, поэтому относятся к реабилитации очень ответственно.