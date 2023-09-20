5 изменений тела после родов, которые не нравятся женщинам: пластический хирург рассказал, что можно сделать

У рожениц часто появляются проблемы, которые не только приносят дискомфорт, но и угнетают их моральное состояние.

Пластический хирург клиники CALM Артем Ефремов рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины после родов и как их можно решить с помощью пластической хирургии.

Когда в семье появляется младенец, это всегда праздник, это важное событие в жизни родителей. Все очень переживают, беспокоятся о ребенке, реагируют на любые его движения или звуки. А мама и ее организм в это время испытывают, возможно, самые большие нагрузки за всю жизнь.

Тело женщины меняется для комфортного развития малыша. Но после родов и грудного вскармливания не все изменения возвращаются в предыдущий вид. И это нормально. В древности тела женщин после родов называли более женственными и зрелыми, и только с годами, из-за насаждения в масс-медиа, стали популярны более девичьи и "девственные" тела.

Каждый имеет право выглядеть так, как он хочет. Каждая женщина имеет право решать, как выглядит ее тело после родов.

Однако некоторые послеродовые изменения женского тела могут приносить не только эстетический, но и физический дискомфорт. Некоторые состояния вообще влияют на здоровье роженицы.

Поэтому разберем 5 наиболее частых и существенных изменений, с которыми сталкиваются женщины после родов.

1. Птоз молочных желез

Грудь может изменять свой объем и форму и без беременности. Иногда достаточно похудеть и форма уже теряется. А после грудного вскармливания, когда молочные железы "стухают", остается растянутая кожа и грудь может значительно опуститься. Птозированная грудь может выглядеть привлекательно и не приносить какого-либо дискомфорта. Однако, если грудь опустилась и летом под ней приет, натирает белье и часто образуется раздражение, то почему бы не избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Эту проблему можно решить с помощью подтяжки груди и, по желанию, установки имплантов. Эта операция вернет форму и объем молочных желез. Устранит ненужные комплексы или дискомфортные ощущения.

2 и 3. Фартук живота и диастаз прямых мышц

У всех беременных – разные животы. У кого-то большой, у кого-то маленький. И так же по-разному они возвращаются в норму после родов. Часто живот становится свисающим, теряется упругость и остаются растяжки. Почти у 90% женщин после родов есть различие прямых мышц живота (диастаз). У половины из них он может самостоятельно пройти, а у других так и остается. Диастаз – недостаточная поддержка внутренних органов и риск образования грыжи передней брюшной стенки. Чтобы устранить эти риски, существует абдоминопластика. Эта операция помогает убрать лишнюю кожу, диастаз прямых мышц и грыжи (если таковые уже имеются).

4. Избыточные жировые отложения

В послеродовом периоде не всем женщинам удается вернуться к предыдущему весу. И даже с правильным питанием и физическими нагрузками некоторые зоны никак не поддаются и не худеют. Это связано с гормональной перестройкой организма женщины и так называемыми "жировыми ловушками", это зоны из которых не исчезает жир от упражнений и диет (например, подбородок, наружные "ушки" на бедрах, низ живота). В таких случаях только липосакция может дать хороший и стабильный результат, рекомендуемый поддерживать регулярной физической активностью и правильным питанием.

Артем Ефремов

5. Изменение наружных половых органов

Я имею в виду большие и малые половые губы. После родов они могут значительно растягиваться, терять объем или очень пигментироваться. Помимо эстетического дискомфорта, женщин может беспокоить и физический. Малые половые губы могут значительно выступать за большие, неудобно закручиваться в белье, приносить боли во время половых отношений и занятий спортом. Небольшая коррекция с помощью лабиопластики навсегда устранит эту проблему и восстановит комфорт и уверенность пациентки.

Читайте также: