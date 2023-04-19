Блефаропластика: кому нужна и когда делать. Рекомендации эксперта клиники "Эксимер"

С помощью блефаропластики можно надолго или даже навсегда избавиться от жировых грыж (тех самых мешков).

Блефаропластика — пластическая операция по удалению излишков кожи и жировой ткани с верхнего либо нижнего века, или изменение разреза глаз.

Причины, которые ускоряют возрастные изменения

Человеческая мимика, особенно в области глаз – это сочетание неуловимых микродвижений и мышечных сокращений, которые передают гамму чувств и эмоций.

Но, к сожалению, из-за особенностей человеческого строения, кожа вокруг глаз является самой чувствительной, и первой поддается возрастным изменениям. Снижается ее эластичность и тонус, появляются “мешки под глазами”.

Также есть ряд факторов, которые ускоряют визуальные возрастные изменения. Это:

- хронические заболевания

- гормональные и метаболические изменения,

- курение, алкоголь, токсичные препараты,

- психологический стресс, депрессия

-УФ-излучение,

- несбалансированное питание,

- наследственность,

- неправильный уход за областью вокруг глаз.

Какие показания к пластике век

С помощью блефаропластики можно надолго или даже навсегда избавиться от жировых грыж (тех самых мешков), сделать глаза более выразительными, изменить их форму или приподнять уголки.

Также показаниями к проведению окулопластики могут быть:

птоз, или опущение, верхнего века;

экзофтальм — выпячивание глазного яблока;

асимметрия глаз;

заворот век;

повреждение кожи век вследствие травмы и врожденные дефекты

Интересно, что в мире на блефаропластику приходится 13-25% оперативных вмешательств в эстетической пластической хирургии..

В каком возрасте можно делать блефаропластику?

Многие пациенты задают этот вопрос. Но точного возрастного периода не существует. У каждого человека своя особенная анатомия лица, мимика, генетика и свои предпочтения в жизни.

Некоторые люди и в 50 лет не чувствуют желания что-то менять во внешности, а другие в 25 при виде первых морщин бегут записываться на операцию.

Поэтому показанием к блефаропластике является не цифра в паспорте, а желание пациента и объективные анатомические особенности, которые требуют коррекции.

Как выбрать клинику для проведения блефаропластики?

Рассказывает Юлия Валентиновна Лейченко, сертифицированный пластический хирург офтальмологической клиники «Эксимер».

Результат выполнения манипуляций при проведении блефаропластики зависит от

опыта и квалификации врача

используемого оборудования.

Например, если говорить о клинике «Эксимер», то наш уровень медицинского сервиса соответствует стандартам лучших европейских лечебных учреждений.

Опытные хирурги клиники проводят операции по пластике верхних и нижних век, пластике нависшего века и жировых грыж, оперируют выворот и заворот век.

Мы работаем на самом современном оборудовании с использованием лучших офтальмо-хирургических микроскопов известных фирм. Используем ультразвуковой гамма-нож, который позволяет проводить операции бескровно, сохраняя анатомические структуры, и точнее чем скальпелем. Кроме того, воздействие гамма ножа менее травматичное, благодаря чему швы заживают значительно быстрее и результаты лучше и качественнее.

На консультации у врача очень важно рассказать все ваши ожидания, какие раньше проводили косметические процедуры, инъекции и чтобы вы хотели изменить во время операции.

Это позволит хирургу принять решение какая операция показа именно вам, определить объем вмешательства и индивидуальный план для достижения максимального результата.

Самое главное для нас — качество и результат хирургического процесса, а также личный комфорт пациента.