Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Блефаропластика: кому нужна и когда делать. Рекомендации эксперта клиники "Эксимер" Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блефаропластика: кому нужна и когда делать. Рекомендации эксперта клиники "Эксимер"

С помощью блефаропластики можно надолго или даже навсегда избавиться от жировых грыж (тех самых мешков).

Блефаропластика — пластическая операция по удалению излишков кожи и жировой ткани с верхнего либо нижнего века, или изменение разреза глаз. 

Причины, которые ускоряют возрастные изменения

Человеческая мимика, особенно в области глаз – это сочетание неуловимых микродвижений и мышечных сокращений, которые передают гамму чувств и эмоций. 

Но, к сожалению, из-за особенностей человеческого строения, кожа вокруг глаз является самой чувствительной, и первой поддается возрастным изменениям. Снижается ее эластичность и тонус, появляются “мешки под глазами”.

Также есть ряд факторов, которые ускоряют визуальные возрастные изменения. Это:

- хронические заболевания

- гормональные и метаболические изменения,

- курение, алкоголь, токсичные препараты,

- психологический стресс, депрессия

-УФ-излучение,

- несбалансированное питание,

- наследственность, 

- неправильный уход за областью вокруг глаз.

Какие показания к пластике век

С помощью блефаропластики можно надолго или даже навсегда избавиться от жировых грыж (тех самых мешков), сделать глаза более выразительными, изменить их форму или приподнять уголки. 

Также показаниями к проведению окулопластики могут быть:

  • птоз, или опущение, верхнего века;
  • экзофтальм — выпячивание глазного яблока;
  • асимметрия глаз;
  • заворот век;
  • повреждение кожи век вследствие травмы и врожденные дефекты

Интересно, что в мире на блефаропластику приходится 13-25% оперативных вмешательств в эстетической пластической хирургии..

В каком возрасте можно делать блефаропластику?

Многие пациенты задают этот вопрос. Но точного возрастного периода не существует. У каждого человека своя особенная анатомия лица, мимика, генетика и свои предпочтения в жизни. 

Некоторые люди и в 50 лет не чувствуют желания что-то менять во внешности, а другие в 25 при виде первых морщин бегут записываться на операцию.

Поэтому показанием к блефаропластике является не цифра в паспорте, а желание пациента и объективные анатомические особенности, которые требуют коррекции.

Как выбрать клинику для проведения блефаропластики?

Рассказывает Юлия Валентиновна Лейченко, сертифицированный пластический хирург офтальмологической клиники «Эксимер». 

Результат выполнения манипуляций при проведении блефаропластики зависит от 

  • опыта и квалификации врача
  • используемого оборудования. 

Например, если говорить о клинике «Эксимер», то наш уровень медицинского сервиса соответствует стандартам лучших европейских лечебных учреждений. 

  • Опытные хирурги клиники проводят операции по пластике верхних и нижних век, пластике нависшего века и жировых грыж, оперируют выворот и заворот век. 
  • Мы работаем на самом современном оборудовании с использованием лучших офтальмо-хирургических микроскопов известных фирм. Используем ультразвуковой гамма-нож, который позволяет проводить операции бескровно, сохраняя анатомические структуры, и точнее чем скальпелем. Кроме того, воздействие гамма ножа менее травматичное, благодаря чему швы заживают значительно быстрее и результаты лучше и качественнее.

На консультации у врача очень важно рассказать все ваши ожидания, какие раньше проводили косметические процедуры, инъекции и чтобы вы хотели изменить во время операции. 

Это позволит хирургу принять решение какая операция показа именно вам, определить объем вмешательства и индивидуальный план для достижения максимального результата.

Самое главное для нас — качество и результат хирургического процесса, а также личный комфорт пациента. 

Дата публикации
Просмотры
163
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация