Блефаропластика: кому нужна и когда делать. Рекомендации эксперта клиники "Эксимер"

С помощью блефаропластики можно надолго или даже навсегда избавиться от жировых грыж (тех самых мешков).
Блефаропластика — пластическая операция по удалению излишков кожи и жировой ткани с верхнего либо нижнего века, или изменение разреза глаз.
Причины, которые ускоряют возрастные изменения
Человеческая мимика, особенно в области глаз – это сочетание неуловимых микродвижений и мышечных сокращений, которые передают гамму чувств и эмоций.
Но, к сожалению, из-за особенностей человеческого строения, кожа вокруг глаз является самой чувствительной, и первой поддается возрастным изменениям. Снижается ее эластичность и тонус, появляются “мешки под глазами”.
Также есть ряд факторов, которые ускоряют визуальные возрастные изменения. Это:
- хронические заболевания
- гормональные и метаболические изменения,
- курение, алкоголь, токсичные препараты,
- психологический стресс, депрессия
-УФ-излучение,
- несбалансированное питание,
- наследственность,
- неправильный уход за областью вокруг глаз.
Какие показания к пластике век
С помощью блефаропластики можно надолго или даже навсегда избавиться от жировых грыж (тех самых мешков), сделать глаза более выразительными, изменить их форму или приподнять уголки.
Также показаниями к проведению окулопластики могут быть:
- птоз, или опущение, верхнего века;
- экзофтальм — выпячивание глазного яблока;
- асимметрия глаз;
- заворот век;
- повреждение кожи век вследствие травмы и врожденные дефекты
Интересно, что в мире на блефаропластику приходится 13-25% оперативных вмешательств в эстетической пластической хирургии..
В каком возрасте можно делать блефаропластику?
Многие пациенты задают этот вопрос. Но точного возрастного периода не существует. У каждого человека своя особенная анатомия лица, мимика, генетика и свои предпочтения в жизни.
Некоторые люди и в 50 лет не чувствуют желания что-то менять во внешности, а другие в 25 при виде первых морщин бегут записываться на операцию.
Поэтому показанием к блефаропластике является не цифра в паспорте, а желание пациента и объективные анатомические особенности, которые требуют коррекции.
Как выбрать клинику для проведения блефаропластики?
Рассказывает Юлия Валентиновна Лейченко, сертифицированный пластический хирург офтальмологической клиники «Эксимер».
Результат выполнения манипуляций при проведении блефаропластики зависит от
- опыта и квалификации врача
- используемого оборудования.
Например, если говорить о клинике «Эксимер», то наш уровень медицинского сервиса соответствует стандартам лучших европейских лечебных учреждений.
- Опытные хирурги клиники проводят операции по пластике верхних и нижних век, пластике нависшего века и жировых грыж, оперируют выворот и заворот век.
- Мы работаем на самом современном оборудовании с использованием лучших офтальмо-хирургических микроскопов известных фирм. Используем ультразвуковой гамма-нож, который позволяет проводить операции бескровно, сохраняя анатомические структуры, и точнее чем скальпелем. Кроме того, воздействие гамма ножа менее травматичное, благодаря чему швы заживают значительно быстрее и результаты лучше и качественнее.
На консультации у врача очень важно рассказать все ваши ожидания, какие раньше проводили косметические процедуры, инъекции и чтобы вы хотели изменить во время операции.
Это позволит хирургу принять решение какая операция показа именно вам, определить объем вмешательства и индивидуальный план для достижения максимального результата.
Самое главное для нас — качество и результат хирургического процесса, а также личный комфорт пациента.