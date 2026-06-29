Бугорок на носу: почему он появляется и когда действительно стоит обратиться к хирургу

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Горбинка на переносице — одна из самых распространенных причин, по которым люди обращаются к пластическому хирургу. По данным Американского общества пластических хирургов, около 80 % всех операций на носу в США в 2023 году были выполнены открытым методом. Именно он чаще всего требуется для полноценной коррекции горбинки.

Мы пообщались с пластическим хирургом и заслуженным врачом Украины Дмитрием Слоссером , который рассказал о причинах появления горбинки и возможных способах борьбы с ней.

Откуда появляется бугорок

Чаще всего причина связана с особенностями роста костной или хрящевой ткани носа, хотя встречаются и комбинированные случаи. Такая особенность чаще встречается у представителей восточных национальностей и реже у славян и европейцев.

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Помимо наследственности, горбинка может появиться в результате травм или неудачных предыдущих пластических операций. В таких случаях она носит вторичный характер.

«Ко мне на консультацию часто приходят пациенты, убежденные, что бугорок можно как-то убрать с помощью массажа или специальных упражнений. К сожалению, это не так. Кость и хрящ не реагируют на физические манипуляции такого рода. Их структуру можно изменить только хирургическим путем. Это не означает, что операция нужна всем. Я всегда смотрю на лицо в целом: иногда небольшой бугорок придает чертам выразительность и характер, и удалять его нет смысла. Решение принимается индивидуально после очного осмотра», — отмечает пластический хирург Дмитрий Слоссер.

Можно ли обойтись без операции

Дыхательная гимнастика и массаж не способны изменить особенности строения костно-хрящевой ткани носа. Никакие домашние методы физически не могут изменить кость или хрящ.

Существует временная альтернатива в виде филлеров. Введение филлеров позволяет сгладить форму носа, но это лишь временная мера: эффект исчезает, как только препарат рассасывается.

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Когда небольшая неровность — не проблема

Бугорок может придать лицу благородный, аристократический вид. Все зависит от того, насколько он гармонирует с другими чертами лица.

Когда следует обратиться к врачу

Помимо эстетических соображений, существует и медицинский аспект. Поводом для ринопластики могут стать затрудненное носовое дыхание или ночной храп, которые иногда сопровождаются выраженным горбом или искривлением носовой перегородки.

Прежде чем соглашаться на какую-либо коррекцию, следует различать эстетическое желание и медицинскую необходимость. Консультироваться лучше только с сертифицированным пластическим хирургом, который честно оценит, нужно ли вмешательство вообще.

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