Через 20 лет вы захотите вернуть то, что сейчас предпочитаете убрать / © Credits

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Мода в индустрии красоты меняется быстрее, чем кажется. То, что ещё несколько лет назад считалось эталоном привлекательности, сегодня всё чаще становится причиной разочарования.

Именно так произошло с удалением жировых мешочков на щеках (комков Биша) — операцией, которая обещала сделать лицо более рельефным и подчеркнуть скулы. Издание NewBeauty пообщалось с пластическим хирургом Горетти Хо Тагхва, которая признает, что в свое время также выполняла эту процедуру, но сегодня почти никогда её не рекомендует. Ведь, по её словам, пациенты, которых ей удалось отговорить от операции, спустя годы часто возвращаются с благодарностью.

Пухлые щечки — не недостаток, а признак молодости

Многие молодые люди стремятся избавиться от округлости лица, поскольку считают её лишним объёмом. Однако с возрастом именно этот естественный объём начинает постепенно исчезать.

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Хирург объясняет, что старение лица происходит не только из-за потери упругости кожи. На самом деле меняется сама его архитектура, поскольку жировые отложения постепенно атрофируются, из-за чего появляются впадины, тени и изможденный вид. Именно этот утраченный объем пластические хирурги впоследствии пытаются восстановить с помощью различных процедур.

Поэтому она считает, что добровольное удаление жировой ткани в молодом возрасте — это решение, о котором многие сожалеют спустя десятилетия.

Социальные сети сделали эту операцию модной

Пик популярности удаления комков Биша пришелся на 2021–2022 годы. Социальные сети буквально заполонили видео с результатами операции, а соответствующий хэштег набрал сотни миллионов просмотров. Процедура стала восприниматься как быстрый и простой способ сделать скулы более выразительными. На консультации приходили как женщины, так и мужчины.

Женщины стремились сделать щеки более впалыми, а мужчины — добиться более четкого контура нижней челюсти. Несмотря на разные эстетические цели, последствия операции для всех оказались одинаковыми.

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Что изменилось спустя несколько лет

Сегодня количество желающих сделать эту операцию значительно сократилось. Зато в кабинеты пластических хирургов всё чаще приходят люди, которые прошли эту процедуру несколько лет назад и теперь недовольны своей внешностью.

В возрасте около 40 лет они начинают замечать, что лицо стало слишком худым, уставшим и утратило естественную гармонию. Причина проста, жировой пакет щеки — это не просто лишний жир. Он выполняет важную структурную функцию, поддерживая среднюю и нижнюю части лица. В отличие от обычного жира, он почти не реагирует на диеты или физические нагрузки и относится к отдельному анатомическому слою.

После удаления эта ткань уже не восстанавливается естественным путем. Да, современная пластическая хирургия может частично компенсировать утраченный объем с помощью пересадки собственного жира, но, по словам врача, полностью восстановить естественную анатомию практически невозможно.

Красота не должна зависеть от трендов

Специалист обеспокоена не только самой операцией, но и общей тенденцией в современной эстетической медицине. Все больше процедур предлагается под влиянием моды из социальных сетей, хотя их результаты остаются на всю жизнь.

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Она вспоминает моду на чрезмерное увеличение губ, увлечение большим количеством филлеров, агрессивное моделирование контуров лица и операции, во время которых удаляют здоровые ткани ради нескольких миллиметров более четкой линии челюсти. Также врач скептически относится к так называемым «профилактическим» подтяжкам лица, которые стали предлагать людям ещё до появления возрастных изменений.

По её мнению, пластическая операция не может служить профилактикой старения, а раннее вмешательство лишь повышает вероятность повторных, более сложных операций в будущем.

Лицо меняется после популярных косметических процедур

Хирург обращает внимание ещё на одну тенденцию, что лица, которые в обществе часто называют «неудачными», нередко становятся таковыми из-за сочетания нескольких факторов, а именно: резкое похудение без сохранения объёма лица, удаление жировых отложений на щеках, чрезмерное использование филлеров и ботулотоксина, а также проведение инъекций людьми без достаточной квалификации.

По её мнению, именно избыток процедур зачастую придаёт лицу неестественный вид и значительно затрудняет последующую коррекцию.

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Полезные советы

По словам хирурга, желание сделать лицо более выразительным далеко не всегда требует удаления тканей. Иногда причина округлости кроется в особенностях строения мышц, пропорциях лица или просто в генетике.

Во многих случаях более гармоничного результата можно добиться, если подчеркивать естественную архитектуру лица, а не убирать его объем. Ведь именно средняя часть лица поддерживает форму щек и обеспечивает молодой вид.

Мода приходит и уходит, но последствия пластических операций остаются на десятилетия.

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