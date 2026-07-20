Честно о брахиопластике: почему подтяжка рук популярна только среди женщин

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Как проходит эта популярная операция и каков ее результат, рассказывает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

Врач отмечает, что пациенты, приходящие на подтяжку рук, часто жалуются: «Я соблюдаю диету, хожу в спортзал, а руки стыдно показать — кожа обвисает». Когда кожа на внутренней поверхности плеча теряет эластичность — а это может произойти из-за резкого похудения или возрастных изменений — никакие гантели или диеты ее не подтянут.

Что показывает статистика?

95 % пациентов, которые делают брахиопластику, — женщины. Такие статистические данные приводит Американское общество пластических хирургов. Почему мужчины делают эту операцию крайне редко? На это есть три причины:

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Анатомические и гормональные особенности. У женщин генетически более выраженное отложение подкожного жира в области трицепса. Кроме того, женская кожа тоньше и быстрее теряет эластичность с возрастом или из-за колебаний веса.

Различный эффект тренировок. Благодаря более высокому уровню тестостерона мужчинам легче заполнить пустоту под кожей мышцами после похудения. У женщин потенциал гипертрофии мышц меньше, поэтому лишняя кожа чаще свисает.

Одежда и социальное давление. В женском гардеробе много вещей без рукавов, которые максимально обнажают зону плеч. Это дополнительный дискомфорт для женщин с обвисшей кожей рук. Мужчины редко обращают внимание на контур именно этой зоны. Да и одежду носят более закрытую.

Не путайте с липосакцией

Довольно часто брахиопластику путают с липосакцией рук. И хотя обе операции направлены на улучшение внешнего вида рук, они имеют разные цели, показания и технику выполнения. Задача липосакции — удалить локальные жировые отложения. Цель брахиопластики — удалить обвисшую кожу. Разумеется, если в зоне операции у пациента имеется избыток жировой ткани, перед брахиопластикой хирург всегда проводит липосакцию.

Врач подчеркивает, что подтяжку рук можно сочетать с другими операциями и проводить в рамках одного наркоза. Например, она прекрасно сочетается с абдоминопластикой (коррекция формы живота — прим.) или маммопластикой (изменение размера, формы или положения молочных желез — прим.). Такой подход, известный в мире как Body Contouring или комплексное моделирование контуров тела, и является настоящим спасением для пациентов после экстремального похудения. Объединение нескольких зон в один этап избавляет человека от необходимости дважды проходить через операционную.

Алкоголь — табу!

Подготовка к операции длится две недели. В этот период пациенту запрещено курить, поскольку никотин вызывает спазм сосудов, что резко нарушает микроциркуляцию крови. В списке запрещенных средств также находятся лекарства, разжижающие кровь. Это аспирин, ибупрофен, некоторые оральные контрацептивы и витамин E. За 2–3 дня до операции нельзя употреблять алкоголь: он влияет на работу печени и действие наркоза. Кроме того, пациенту необходимо сдать полный пакет анализов (кровь, моча, коагулограмма, ВИЧ, гепатиты), сделать ЭКГ и флюорографию, получить разрешение терапевта и анестезиолога на операцию.

Брахиопластику проводят на заключительном этапе похудения. Поэтому, если вы планируете сбросить еще 10 килограммов после операции, делать ее сейчас нет смысла — кожа снова обвиснет.

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7 этапов операции

Если брахиопластика не сочетается с другими операциями, она длится от 1,5 до 3 часов. Все зависит от уровня сложности и объема вмешательства.

Предоперационная разметка. Хирург специальным маркером наносит разметку будущего разреза на руки пациента. Ему важно определить, сколько тканей нужно удалить для натяжения, и сколько оставить, чтобы после операции пациент мог свободно двигать руками, а швы не разошлись.

Анестезия. Брахиопластика проводится под общим наркозом. На протяжении всей операции сердцебиение, давление и дыхание контролирует анестезиолог. Пациент засыпает и не чувствует боли.

Липосакция. В большинстве случаев подтяжка рук начинается с липосакции — откачки излишков жира через микропроколы. Хирург делает это для того, чтобы уменьшить толщину подкожного слоя. Тогда ткани становятся более эластичными, а будущий контур руки получается максимально плавным.

Разрез и иссечение тканей. В зависимости от объема обвисшей кожи разрез может выполняться по двум методикам. При традиционной брахиопластике разрез проходит от подмышечной впадины вдоль всей внутренней стороны плеча до локтя. При мини-брахиопластике разрез делается в форме полумесяца и полностью скрывается внутри подмышечной впадины. Через эти доступа хирург полностью удаляет весь намеченный кожно-жировой лоскут.

Моделирование и внутренняя подтяжка. Чтобы результат оставался стабильным на долгие годы и не поддавался гравитации, хирург подтягивает и фиксирует глубокие структуры — подкожные фасции (соединительные ткани). Это создает прочный внутренний «корсет», который будет удерживать новую форму рук.

Наложение косметических швов. Хирург аккуратно сопоставляет края кожи и накладывает внутренние косметические швы нитками, которые впоследствии самостоятельно рассасываются. Его задача — минимизировать натяжение кожи в зоне шва, поскольку от этого зависит, насколько тонким и незаметным станет будущий рубец. В рану могут установить тонкие дренажные трубочки для оттока застойной жидкости (через день-два их удалят).

Завершение операции. Швы обрабатываются антисептиками и закрываются стерильными повязками. На операционном столе, пока пациент ещё спит, на его руки осторожно надевают специальный компрессионный трикотаж (рукава). Они надежно фиксируют ткани, уменьшают будущие отеки и поддерживают правильный лимфодренаж. После этого пациента переводят в палату интенсивной терапии, где он комфортно просыпается от наркоза под наблюдением медицинского персонала.

Правила восстановления

Реабилитация после брахиопластики — это период, когда пациенту нужно набраться терпения, ведь наши руки задействованы в каждом процессе. Первые 2–3 дня будет ощущаться сильное натяжение и ноющая боль, которую можно контролировать с помощью обезболивающих. Впрочем, самое главное в этот период — отеки. Они обязательно появятся и могут опускаться даже на кисти. Это абсолютно нормально.

Александр Бебих

По мнению врача, главное правило: первые четыре недели нужно постоянно носить специальные компрессионные рукава. Их нельзя снимать ни днем, ни ночью, так как они поддерживают новую форму рук и способствуют оттоку лимфы. Также нельзя поднимать тяжести и делать резкие движения руками, чтобы не растянуть швы. К офисной работе можно вернуться через неделю-две, поэтому лучше возьмите отпуск на некоторое время после операции. Что касается шрамов. Сначала они будут яркими, розовыми, но пугаться не стоит. Через шесть месяцев ткани полностью стабилизируются, и тонкий белый рубчик станет единственным напоминанием об операции. Кстати, некоторые пациентки маскируют его татуировкой.

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