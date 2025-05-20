До или после беременности: пластический хирург рассказал, когда лучше делать грудь

Когда лучше делать маммопластику

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Следует ли женщинам делать пластику груди до родов и повредит ли эта операция грудному вскармливанию? Ответы на эти вопросы знает и разъясняет тему известный пластический хирург Александр Бебых.

До сих пор многие ошибочно считают, что делать маммопластику — так называются все операции по коррекции формы и размера молочных желез — можно только тогда, когда женщина родила и вскормила ребенка. Конечно, в 1960-х годах, когда американские пластические хирурги только начали проводить первые операции по установке силиконовых имплантатов, влияние этой операции на грудное вскармливание еще не было изучено. Кстати, первой женщиной, которой в 1962 году установили силиконовые имплантаты, стала 30-летняя мать шести детей Тимми Джин Линдси. По сути это событие стало точкой отсчета в истории маммопластики. За это время силиконовые имплантаты очень изменились: стали крепкими и безопасными для организма. Сегодня делать пластику груди до беременности вам никто не запретит. Хотя в некоторых случаях пластический хирург посоветует отложить операцию и сперва стать мамой. Если вам захочется сделать пластику груди во время беременности — ни один хирург на эту авантюру не согласится. Наиболее популярны операции на молочных железах: аугментация, мастопексия и редукционная маммопластика. Все они могут быть сделаны до беременности.

Увеличение груди

Аугментация – это хирургическое увеличение груди с помощью имплантатов или пересадки собственного жира (липофиллинг). Операция длится 1-2 часа.

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Хирург Александр Бебих объясняет, что обычно успех операции зависит от опыта и мастерства пластического хирурга. Как следствие, у пациентки возникнет лактостаз (застой молока), чтобы избежать подобных осложнений, нужно выбрать оптимальный доступ для установки имплантата. показывают, что уровень силикона в грудном молоке у женщин с имплантатами такой же, как у тех, кто их не имеет.

Подтяжка груди

Мастопексия – это пластическая операция, целью которой является подтяжка груди и коррекция их формы. Эту процедуру часто совмещают с установкой имплантатов для увеличения размера груди. Операция длится 1,5-3 часа.

Наибольшие риски, которые несет мастопексия для грудного вскармливания, — опять-таки проблемы с выделением грудного молока. Неопытный хирург, выполняющий разрезы по краю ареолы (пигментированные участки кожи, окружающие соски) может повредить нервы или молочные протоки, отвечающие за стимуляцию лактации. О том, что в процессе операции возникли проблемы становится ясно уже после рождения ребенка, когда у женщины появляется мастит или лактостаз. В этом случае от естественного грудного вскармливания лучше отказаться. Впрочем, по словам хирурга, если операция выполнялась через подгрудный доступ, влияние на молочные протоки пациентки будет минимальным. Итак, если вы планируете беременеть, всегда выбирайте наименее инвазивные методы подтяжки, которые сохранят способность к лактации. Впрочем, даже имея нарушения, женщины могут производить грудное молоко, но в меньшем количестве. Относительно чувствительности сосков. Да, некоторые женщины могут испытывать снижение чувствительности, но это не будет влиять на процесс кормления.

Александр Бебых

Уменьшение груди

Редукционная маммопластика или редукция груди – это хирургическая операция, направленная на уменьшение размера груди. Хирург удаляет избыток жировой, железистой и кожной ткани. Операция длится 2-4 часа.

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Самый опасный момент операции, представляющий угрозу для грудного вскармливания – удаление части молочных желез. Если его проделать неправильно, можно нарушить нормальный путь молока от желез до сосков. Также во время операции могут быть повреждены нервы сосков, что повлияет на их чувствительность. К счастью, при правильной технике выполнения операции хирург полностью минимизируем риски. Подобные моменты следует всегда озвучивать пациенту во время консультации. Особенно если маммопластику хочет сделать девушка. Опытный врач всегда спросит, планирует ли пациентка беременность в течение ближайшего года. Если да — предлагает сначала родить ребенка и только потом подумать о пластике груди. Дело в том, что во время беременности форма груди меняется: сначала она увеличивается в размерах, а после вскармливания может потерять упругость вследствие растяжения кожи. Это касается и груди с имплантатами – после родов они нуждаются в дополнительной коррекции. Так что гораздо логичнее делать пластику груди после беременности. Поэтому пластический хирург Александр Бебых рекомендует: если вы планируете сделать пластику сразу после рождения ребенка – не торопитесь. Отложите операцию до завершения лактации. Это будет лучшее время для операции.