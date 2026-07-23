Дряблый живот после родов: как вернуть эстетичную форму

© Credits

Реклама

А что делать, если занятия в спортзале не приносят результата? Ответ знает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

Бодипозитив vs. бодинегатива

Результаты опроса, проведенного британской организацией Mental Health Foundation, показывают: после родов лишь 12 % женщин продолжают положительно воспринимать свое тело. В то же время 41 % женщин начинают относиться к своей фигуре более негативно.

Хирург Александр Бебих убежден, что во время беременности тело женщины меняется в течение девяти месяцев, поэтому не стоит ожидать от него мгновенного восстановления. Также не доверяйте блогершам в Instagram, которые хвастаются плоским животом уже на второй день после родов. Чтобы вернуть оптимальную форму, телу нужно полгода, а то и больше. Восстановиться помогают спорт, правильное питание, такие неинвазивные методы, как RF-лифтинг или ультразвук. Конечно, если у женщины нет анатомических проблем в области живота, которые часто возникают после родов. О них можно рассказать подробнее.

Реклама

Диастаз и эффект «беременного» живота

Как выглядит: живот округлый и создает впечатление, будто женщина находится на пятом месяце беременности. Это особенно заметно вечером или после еды.

Почему это происходит: прямые мышцы живота соединены между собой так называемой белой линией — тонкой сухожильной мембраной белого цвета. Под давлением матки она растягивается, и мышцы расходятся в стороны. Перерастянутая ткань теряет упругость и не может удерживать внутренние органы, поэтому они выпячиваются.

Дряблость и избыток кожи

Как выглядит: кожа становится тонкой и напоминает пергаментную бумагу. Над лобком и вокруг пупка может образоваться «фартук» — провисающая складка.

Почему это происходит: во время беременности кожа живота растягивается почти вдвое. Если этот процесс происходил быстро, белковые волокна соединительной ткани разрываются и теряют способность сокращаться.

Реклама

Стрии (растяжки)

Как выглядят: вертикальные или радиальные полосы на коже живота, которые сначала имеют яркий розовый, красный или фиолетовый цвет, а затем бледнеют.

Почему они появляются: растяжки — это глубокие микроразрывы внутреннего слоя кожи, возникающие из-за сильного растяжения. Высокий уровень гормона кортизола, вырабатываемого во время беременности, снижает эластичность кожи и делает ее слабой. Организм «заделывает» эти микроразрывы соединительной тканью, которая по сути является рубцом.

Деформация пупка

Как выглядит: пупок меняет свою форму и может стать плоским и вывернутым наружу, либо провисать вниз (эффект «плачущего пупка»).

Почему это происходит: когда мышцы живота расходятся из-за диастаза, а кожа вокруг пупочного кольца растягивается, его фиксация к внутренним тканям ослабевает.

Реклама

Рубцы и «нависание» после кесарева сечения

Как выглядит: над горизонтальным шрамом образуется кожно-жировой валик, создающий эффект «разделенного пополам» живота.

Почему они возникают: после кесарева сечения ткани сшиваются послойно. Поскольку шрам не обладает эластичностью, любая свободная кожа или жир над ним просто нависают под действием силы тяжести и образуют складку.

Врач уверяет, что ни одна из этих проблем, кроме обычного подкожного жира, не решается с помощью диет. Если разорванные волокна кожи или растянутая белая линия живота в течение года сами не вернулись к норме, фитнес здесь бессилен. Да, тренировки развивают мышечные волокна, но они не способны уменьшить площадь лишней кожи или «сшить» разорванные мышцы. Кроме того, при диастазе упражнения на пресс вообще могут навредить, поэтому их лучше не делать. Решить все перечисленные проблемы может только пластика живота.

Абдоминопластика, или пластика живота, — это операция в области талии, во время которой хирург делает разрез на передней брюшной стенке и работает преимущественно с кожей и подкожной жировой клетчаткой.

Реклама

Придайте упругости

Пластика живота бывает полной или минимальной. Полная абдоминопластика — классический вариант, при котором хирург удаляет избыток кожи и лишнюю жировую ткань, подшивает мышцы и перемещает пупок в анатомически правильное место. Мини-абдоминопластика выполняется исключительно в нижней части живота, когда лишней кожи немного. Это лучший вариант, если у женщины дряблый живот или имеется нависание кожи над рубцом после кесарева сечения.

Вся дряблая и растянутая кожа, свисавшая ниже пупка и покрытая растяжками, полностью иссекается и удаляется. Пластические хирурги просто удаляют то, что природа уже не способна восстановить самостоятельно. Кожа, расположенная выше пупка, обычно менее повреждена и сохраняет лучшую эластичность. Живот снова становится ровным и упругим, а все мелкие морщинки разглаживаются. Вместо дряблых складок, которые образовывались при малейшем наклоне, женщина получает абсолютно плоский, подтянутый живот и гладкую кожу.

Статистика говорит

6 из 10 женщин после родов сталкиваются с диастазом мышц живота. Такие статистические данные приводит Cleveland Clinic— один из самых авторитетных медицинских центров мира. Исследователи также установили, что в 33,1% случаев у пациенток диастаз наблюдался уже на 21-й неделе беременности, а у 60% женщин проблема возникла через шесть недель после родов.

Меньше объема

Когда пациенту необходимо сделать плоский живот, а также уменьшить его объем, сформировав талию и убрав жировые отложения по бокам, хирург сочетает абдоминопластику с липосакцией. Эта операция по удалению лишнего жира проводится перед абдоминопластикой. И на то есть свои причины. Во-первых, липосакция уменьшает объем жира, что позволяет хирургу легче работать с кожей и тканями. Во-вторых, после липосакции лучше формируется контур живота, поскольку хирург может точнее оценить, сколько кожи нужно удалить.

Реклама

Александр Бебих

Большинство пациентов, приходящих на полную абдоминопластику, проводят ее одновременно с липосакцией. То есть почти двое из трех пациентов выбирают комбинированную операцию. По данным Plastic and Reconstructive Surgery — ежемесячного научно-медицинского журнала, посвященного пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, — более 90% опрошенных пациентов довольны результатом. И это понятно, ведь такой подход позволяет не просто устранить эстетические недостатки, а кардинально изменить контуры тела, сформировав тонкую талию и плоский живот за одно хирургическое вмешательство.

Новости партнеров