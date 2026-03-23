Джим Керри заметно изменился: пластический хирург объяснил, что могло произойти с лицом актера

Джим Керри

После недавнего появления Джима Керри на публике фанаты обратили внимание, что его лицо выглядит иначе, чем раньше — изменился взгляд, контуры лица и мимика.

Некоторые даже начали создавать конспирологические теории, мол, на публике мог появиться «двойник» актера. Однако специалисты объясняют, что такие изменения вполне могут быть результатом омолаживающих процедур или пластических операций.

Джим Керри в 2018 году / © Associated Press

Известный украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер отметил, что по фото сложно утверждать на сто процентов, делал ли актер операции, однако характерные изменения могут указывать на комплекс омоложения лица.

Джим Керри в 2026 году / © Associated Press

По словам врача, вероятно речь идет о нескольких процедурах одновременно. Среди возможных вмешательств он называет подтяжку бровей, верхнюю блефаропластику, подтяжку лица и шеи, а также липофилинг средней части лица — когда собственный жир используют для восстановления объема тканей.

Врач объяснил, что такие операции могут кардинально изменить выражение глаз и общую геометрию лица. Именно поэтому актера не сразу можно узнать.

В то же время пластический хирург отмечает, что для актеров подобные вмешательства всегда являются деликатным вопросом. Чрезмерное использование ботокса или агрессивные процедуры могут ограничить мимику, которая является ключевым инструментом в профессии.

Джим Керри в 2026 году / © Associated Press

Что касается периода восстановления, то после комплексной операции по подтяжке лица реабилитация обычно длится не менее месяца. Именно поэтому резкое появление с новой внешностью часто означает, что человек взял паузу в публичной жизни, сделал процедуры и вернулся уже после восстановления.

Впрочем, хирург подчеркивает, без официальных заявлений самого актера это лишь профессиональные предположения на основе внешних признаков. Но сомнений в том, что на фото именно Джим Керри, у специалиста нет. По его словам, у каждого человека есть индивидуальные черты — в частности выражение глаз — которые практически невозможно изменить настолько, чтобы его можно было спутать с другим человеком.

Джим Керри в 2018 году / © Associated Press

Джим Керри в 2022 году / © Associated Press

Джим Керри в 2024 году / © Associated Press

Джим Керри в 2025 году / © Associated Press