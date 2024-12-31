Хирургия "обеденного перерыва": какие пластические операции можно делать вместе

Улучшить внешность комплексно и за раз, например, убрать мешки под глазами, а заодно – второй подбородок, или подкорректировать нависшие веки и одновременно снизить объемы тела, - это удобно и более экономно для организма.

О том, как за одну операцию получить вау-эффект и по каким критериям выбирать клинику, рассказывает хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, член ISAPS, пластический хирург клиники "Оксфорд Медикал" Ольга Гиндич.

Хирургия "обеденного перерыва"

Блефаропластика и липосакция сейчас очень популярны в мире, и в Украине в частности. Их даже называют хирургией "обеденного перерыва".

Этот термин был введен в Америке для обозначения хирургического вмешательства, которое длится до нескольких часов, после чего пациент возвращается к своим привычным делам. Итак, человек во время обеденного перерыва может прийти в клинику и сделать какую-нибудь омолаживающую пластическую операцию – коротенькую, но эффективную. И улучшить при этом не одну зону, а две или три.

Вот почему сейчас существует тренд на сочетание, например, блефаропластика, охватывающая зону глаз, и липосакции, которая делает изящной нижнюю треть лица или уменьшает жировые отложения в определенных частях тела. Если хирургическое вмешательство выполняется под местной анестезией, то уже через полчаса можно идти домой, если под общим обезболиванием – через четыре, главное – не садиться за руль.

Преимущество таковой практики. Поскольку каждая из указанных операций длится недолго, их можно выполнять вместе за один сеанс. Это экономит время и снижает негативное влияние на функции организма, ведь человек меньше находится под наркозом и лучше восстанавливается после хирургического вмешательства. Здесь на первый план выходит безопасность пациента. Кроме того, такое сочетание позволяет подчеркнуть эффект омоложения лица – открытый свежий взгляд и четкая линия подбородка.

Каких трансформаций ждать и сколько будет держаться результат – читайте дальше.

Блефаропластика

Сейчас одна из самых популярных операций, ведь визуально значительно улучшает вид зоны вокруг глаз. Целью оперативного вмешательства является иссечение излишней кожи, а также жировых пакетов верхних и нижних век (простыми словами – мешков). Обычно они появляются с возрастом, но у некоторых такие изменения проявляются уже в 25 лет. Однако делать операцию рекомендуется после тридцати.

Если с годами у человека опустились углы глаз, эту проблему решает блефаропластика. А вот морщинки или гусиные кавычки устраняются другими методами – лазерной шлифовкой или микроигловым лифтингом, то есть косметологическими процедурами.

Каков период реабилитации? Швы снимают на седьмые сутки после операции, и незначительный отек или кровоподтеки после этого у каждого исчезают индивидуально.

Эффект от блефаропластики может длиться до 10 лет. Чтобы поддерживать результат максимально долго, важен качественный уход за зоной глаз у косметолога.

Липосакция

На консультации пластический хирург обязательно объяснит, что липосакции являются методом коррекции фигуры (не похудения!) путем удаления отложений жировой клетчатки под кожей. За исключением некоторых ограничений, где не стоит или рискованно совершать такое вмешательство, аспирацию выполняют практически во всех зонах: спины, боков, передней брюшной стенки, внутренней и наружной поверхностей бедер, колен, рук, подбородка.

В каждом случае хирург решает: нужна ли только липосакция или ее следует объединить с другими методиками. Например, участок передней брюшной стенки требует дополнительного исследования тонуса кожи и мышц, наличия диастаза, потому что в этом случае чисто липосакция не решит проблему – нужно дополнительно делать абдоминопластику. Так же и внутренняя поверхность бедер: если тонус кожи значительно понижен, назначается еще и подтяжка.

Иногда липосакцию сочетают с липофилингом: жировую клетчатку, получаемую в процессе операции, сразу вводят в нужные участки – лицо, ягодицы или грудь – для придания объема или восстановления контуров. Так, за одно хирургическое вмешательство получаются два результата.

Однако следует учитывать, что за раз можно забрать не более 4,5 л всего жирового аспирата. Иначе это будет небезопасно. Хирурги, которые ценят пациента, не будут рисковать его здоровьем.

Каков период реабилитации? В течение месяца придется носить специальное компрессионное белье, а затем прибавлять спортивные нагрузки. Но в среднем какой-то дискомфорт будет ощущаться неделю, еще месяц будут оставаться отечностью или кровоподтеками. Оценить общий результат можно будет через два месяца.

При несоблюдении диеты, снижении физической активности или нарушениях гормонального фона оставшиеся после липосакции жировые клетки могут увеличиться в объеме.

"Если мы делаем одновременно липосакцию тела и блефаропластику, то получаем омоложение лица и при этом более стройную фигуру. За один наркоз выполняются две операции, улучшающие разные участки и таким образом подчеркивающие общие изменения во внешности. Уже через месяц-два после вмешательства вы будете иметь вау-эффект!”

Как выбрать клинику и хирурга

Перед операцией обязательно сдаются анализы, чтобы исследовать общее состояние организма – вы должны быть здоровыми. Удобно, когда это можно сделать прямо в клинике, где проходит консультация пластического хирурга.

Что важно при выборе специалиста:

стаж;

наличие сертификатов, позволяющих работать в этой сфере;

психологический контакт с врачом: если вам комфортно с хирургом, вы чувствуете уверенность, покой, тогда операция будет на пользу;

насколько понятно и подробно специалист объясняет все процессы и отвечает на вопросы;

которые назначают анализы.

Чтобы выбрать клинику, учитывайте следующие моменты:

современное оборудование;

необходимые условия для проведения операции, в том числе автономный свет и вода;

собственная лаборатория, где перед операцией можно сдать анализы и получить результаты.

Преимуществом будут:

стационар, где вы получите консультацию анестезиолога и проведете операцию. А в случае объемной липосакции, в нескольких зонах, останетесь на ночь на попечении медицинского персонала, который обеспечит обезболивание, перевязки и уход;

реанимация с необходимой аппаратурой, позволяющей и вам, и хирургу, и анестезиологу чувствовать себя безопасно;

палата интенсивной терапии с аппаратами слежения, чтобы быть под контролем;

наличие нескольких операционных для проведения одновременно нескольких операций;

КТ, рентген и лаборатория, работающая 24/7;

операционная со всеми полезными опциями, такими как подогрев операционного стола и т.д.

Но самое главное в хирургии военного времени, даже пластической, - это безопасность, которую может предоставить вам клиника.

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