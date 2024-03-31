Как избавиться от дряблости кожи после похудения: советы от пластического хирурга

Современная медицина и косметология предлагает достаточно много разных способов улучшения внешнего вида тела после значительного похудения. Среди них – неинвазивные процедуры и хирургические операции по коррекции контуров тела – именно они дают хорошие и длительные результаты.

Пластический хирург и заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал об основных причинах дряблости кожи после похудения и вариантах эффективного решения этой проблемы.

Что вызывает дряблость кожи после похудения?

Вялость кожи, обвисание и потеря эластичности после похудения являются распространенным явлением, особенно у тех, кто теряет более 30 килограммов. Объяснить это можно тем, что кожа частично состоит из белков, называемых коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Эти белки придают коже упругость и позволяют ей сохранять форму после растяжения. Когда растягивается кожа в течение длительного периода времени, коллагеновые и эластиновые волокна повреждаются. После похудения коже практически может не хватать нужных белков, чтоб возвратиться к исходной форме. Кроме потери эластина и коллагена, после похудения изменяется состав и количество оставшегося в коже коллагена. Упругость кожи также определяется другими факторами, такими как возраст, курение, общее состояние здоровья и наследственные особенности.

Есть ли медицинские показания для того, чтобы избавиться от дряблой кожи?

"После значительной потери веса многих людей излишки кожи не беспокоят, а следовательно не нуждаются в лечении (если не учитывать эстетическую составляющую). В других случаях обильная кожа может вызывать немало проблем", – отмечает Дмитрий Слоссер.

Человека, у которого после похудения большой объем дряблой кожи могут беспокоить следующие проблемы:

когда лишняя кожа собирается в складки, могут возникнуть натирания, приводящие к болезненной, зудящей сыпи;

дряблую кожу сложно очищать, поєтому в складках могут накапливаться бактерии, вызывая инфекцию. В некоторых случаях это может представлять опасность для организма человека;

чрезмерная дряблость кожи может вызвать боль и дискомфорт, особенно во время тренировок и активного движения.

Есть ли возможность улучшить внешний вид кожи без операции?

Избежать хирургического вмешательства можно только в случае, когда дряблость кожи незначительна. Современная косметология предлагает множество вариантов лечения. Однако результат может быть не столь выраженным, как в случае проведения пластической операции. Для минимально инвазивных процедур контурной коррекции тела применяются устройства, стимулирующие рост нового коллагена и эластина, придавая коже большую упругость. Также существует несколько простых здоровых привычек, которые помогут несколько улучшить состояние кожи.

Регулярная физическая активность и силовая тренировка помогут нарастить мышечный корсет. В несложных случаях это может решить проблему обвисшей кожи: место жира фактически займут мышцы.

Соблюдение соответствующей диеты может улучшить внешний вид кожи. Нежирные белки, полезные жиры и сложные углеводы способствуют удержанию нормального веса и помогают росту мышц. Также не стоит забывать о потреблении достаточного количества воды в течение дня.

Хирургическое устранение проблемы дряблой кожи у мужчин и женщин

Опытный пластический хирург поможет вам подобрать правильное лечение для устранения обвисшей кожи в относительно короткие сроки, а также со стабильным и предполагаемым результатом. Операция по коррекции контуров тела предполагает удаление излишков кожи, а при необходимости – и лишнего жира. Во время оперативного вмешательства опытный пластический хирург также будет работать над улучшением формы оставшейся ткани, придавая телу более эстетический и упругий вид.

"Существует несколько типов операций по коррекции контуров тела в зависимости от того, где есть излишняя кожа и какой ее объем нужно удалить. Среди них подтяжка живота (абдоминопластика), подтяжка верхней части рук (брахиопластика), подтяжка бедер и т.д.", — добавляет пластический хирург.

Дмитрий Слоссер

Операции по коррекции контуров тела требуют общего наркоза и, как правило, пребывания в стационаре в течение одного-двух суток. Восстановление может занять несколько месяцев, но большинство людей чувствуют себя лучше примерно через три-четыре недели.

Важно помнить, что для проведения хирургических или косметологических манипуляций, направленных на устранение дряблости кожи, важно добиться стабильного веса, в котором вам комфортно и сохранить его в течение некоторого времени. В противном случае, если вы продолжите худеть после коррекции фигуры, скорее всего, вам придется повторить процедуру из-за дополнительной дряблости кожи. Врачи рекомендуют подождать 18 месяцев после бариатрической операции и шесть месяцев поддерживать стабильный вес, прежде чем приходить на консультацию перед операцией по коррекции тела.

Читайте также: