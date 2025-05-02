Как избавиться от мешков под глазами: рекомендации пластического хирурга

Как избавиться от мешков под глазами / © Credits

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Почему появляются грыжи век? Можно ли избавиться от мешков под глазами без пластической операции? Как в домашних условиях сделать тест на упругость нижнего века? Ответы на все эти вопросы знает пластический хирург Александр Бебых.

Грыжи под глазами появляются в основном после 35-40 лет. Хотя возраст здесь не является главным критерием: из-за генетической предрасположенности или анатомических особенностей человека, мешки под глазами могут образоваться и в 20 лет. Иногда молодые пациенты приносят к врачу на консультацию фото своих родителей, чтобы показать: грыжи под глазами – это давняя проблема их семьи. Вообще, хирург убежден, если у ваших родителей или родственников есть склонность к жировым образованиям в зоне нижних век — шансы, что это передастся вам в наследство, очень высоки. Главное — не оставайтесь с проблемой один на один. Современная пластическая хирургия может устранить даже самые сложные проявления грыжи век.

Как образуются грыжи?

Глаз человека от повреждений защищает жировая клетка, которая находится в тоненьких мешочках, находящихся в постоянном контакте с веками. Кожа век – самая тонкая зона на лице человека. С возрастом или под влиянием таких факторов, как стресс, недосыпание, употребление алкоголя или избыточный вес – кожа теряет эластичность и начинает растягиваться. В мембране появляются микротрещины, через которые просачивается жир. С каждым годом жира в мешочках становится больше. Так образуются грыжи.

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Врач говорит, что момент, когда под глазами начинают проявляться грыжи, трудно упустить. Сложно не заметить неэстетичное выпячивание кожи под глазами. Еще один признак: выпячивание сохраняют постоянный объем, независимо от времени суток и количества жидкости, которую вы выпили. Чтобы убедиться в том, что проблема действительно существует, врач советует провести тест на упругость нижнего века. Для этого нужно встать перед зеркалом и осторожно потянуть нижнее веко вниз. Если веко мгновенно вернулось на место, после того как вы его отпустили — у вас отличная упругость века. Если процесс возвращения век в предыдущую позицию длится секунду и дольше, это повод для того, чтобы проконсультироваться со специалистом. В молодом возрасте грыжи век могут на время исчезать. Особенно после качественного отдыха и сна. Но пусть это не вводит вас в заблуждение – жировая ткань никуда не денется.

Когда крем не поможет

В случае, когда грыжи под глазами не слишком выражены, можно попытаться улучшить свой вид с помощью косметики и оздоровительных процедур — массажа и лимфодренажа. Уменьшают отек холодные компрессы и патчи, кремы и сыворотки в составе которых есть ретинол, пептиды и полезные для кожи витамины С и Е.

Действительно, эти нехирургические методы могут улучшить состояние кожи и сделать грыжи менее заметными. Но если выпячивания в зоне глаз слишком велики — единственным методом спасения является блефаропластика. Благодаря этой операции врач-хирург может сделать взгляд пациента моложе на 10 лет. И этот эффект будет длиться 8-10 лет. Причем для этого необязательно удалять жировые образования в зоне век. Гораздо полезнее сохранить жировые мешки, переместив их в нужное место. Образование мешков под глазами — один из генетически запрограммированных этапов нашего старения. Когда мы удаляем выпячивание, организм мгновенно реагирует — снова начинает накапливать жир под глазами. Уже через 3-5 лет после операции, особенно если человек не придерживается здорового образа жизни, грыжи могут вернуться. Поэтому в большинстве случаев я рекомендую пациентам не удалять мешки, а скрыть их под носослезную борозду. Это не касается случаев, когда пациент молод и имеет врожденные грыжи в зоне век. Здесь однозначно лучше удалить грыжу, сделав маленький разрез слизистой, а затем аккуратно забрав жир.

Достоинства и недостатки

Операция по перемещению жировых тканей гораздо сложнее обычного удаления грыжи, поскольку хирургу нужно сделать плавный эстетический переход между векой и щекой. К тому же в классической блефаропластике после удаления жира могут образовываться впадины под глазами, требующие дополнительной коррекции.

«Во время консультации я всегда озвучиваю все варианты развития событий после операции, чтобы это не стало для человека неприятным сюрпризом, – говорит Александр Бебых. — Ямки под глазами, которые могут появиться через 1-2 года после удаления грыжи — один из таких моментов. К счастью, ситуацию можно легко исправить благодаря липофиллингу. Если коротко, это омоложение век с помощью собственного жира человека. Хотя выбор всегда остается за пациентом. А для многих важным критерием является время послеоперационного восстановления. Когда человек узнает, что после перемещения грыжи придется 1-2 месяца ходить с отеками на лице – склоняется к полному удалению грыжи, потому что в этом случае процесс восстановления продолжается быстрее. Я считаю, что задача хирурга — помочь пациенту выбрать тот вариант, который принесет ему больше пользы».

Александр Бебых