Как избавиться от мешков под глазами: экспертное мнение офтальмолога

На что при встрече вы обращаете внимание прежде всего? На глаза. А потом? На мешки под ними. Конечно, это юмор, но проблема действительно актуальна. Особенно сейчас, когда из-за отключения света у всех сбились естественные ритмы и активная жизнь часто начинается ночью с подачей электричества. И к утру мы видим результат в виде отеков

Чтобы разобраться, возможно ли избавиться от этого эстетического дефекта, почему он возникает, какие способы эффективны и когда применять радикальные методы, мы обратились к специалисту, который знает о глазах все – к профессору, доктору медицинских наук, офтальмопластическому хирургу медцентра "Новый Зрение" Оксане Петренко.

Почему появляются отеки

Причин много, и они многообразны. Это может быть следствие каких-либо общих заболеваний – кардиологических, урологических, эндокринологических.

Возникают отеки во время аллергической реакции или острого воспаления век, например, в случае ячменя. Гаймориты или проблемы с зубами также вызывают указанный эстетический дефект.

Мешки под глазами, особенно утром, когда плохо спали или были нарушения в диете, дают периорбитальные грыжи. И, конечно, отеки и кровоподтеки являются следствием травмы лица или глаз.

Способы избавиться от отеков

В зависимости от причин различаются и методы лечения. Итак, если отек вызван:

травмой, то в домашних условиях поможет прикладывание холода на 15–20 минут на поврежденный участок. Однако в случае проблем с глазом, ухудшением зрения следует обратиться к врачу, который сделает адекватное назначение;

аллергической реакцией, когда человек подвержен аллергии. Тогда можно принять противоаллергические препараты, уменьшающие отек;

общие заболевания – обязательная консультация смежного специалиста: кардиолога, нефролога, эндокринолога, который определит причину отека и распишет соответствующее лечение;

в случае периорбитальных грыж (мешков под глазами) для предупреждения отеков прежде всего важны качественный сон, диета, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Здоровый образ жизни будет уменьшать неприятные эстетические проявления. Можно дополнительно производить контрастные компрессы (тепло – холод) с ромашкой или календулой. К тому же большое количество косметологических средств. Однако, если ничего из приведенного не помогает, понадобится командная работа косметолога и офтальмопластического хирурга.

Как избавиться от отеков, когда есть грыжи вокруг глаз: самый эффективный метод

Именно комплексный подход, подразумевающий совместную работу указанных выше специалистов, дает действительно хорошие результаты. Ведь что такое грыжа? Выпячивание жировой клетчатки, имеющейся в орбите, из-за растянутых тканей вокруг глаз. Когда растягивается кожа, мышцы, фасции, этот орбитальный жир становится виден. Так мы получаем мешки под глазами, которые уже несут не только эстетический дискомфорт.

Вот почему сначала нужно проконсультироваться и пройти лечение у косметолога. Тот может предложить: массаж, различные терапевтические процедуры, многие аппаратные методики для укрепления тканей периорбитального участка.

А уже потом начинают творить чудеса пластические или офтальмопластичные хирурги. Удаляют грыжи и так перераспределяют жировую клетчатку, чтобы в результате получился хороший контур оперированного участка.

Однако даже после пластики желательно посещать косметолога, чтобы он продолжал укреплять ткани прооперированной зоны. Зачем? Дело в том, что хирург удаляет только избыток кожи, а если она не будет упругой, эластичной, то и дальше будет растягиваться и не сможет удерживать орбитальную клетчатку. Так, через некоторое время отеки и грыжи будут вновь образовываться.

Итак, комплексный подход, предполагающий косметолога, затем офтальмопластического хирурга и снова косметолога, дает наилучшие результаты. Даже в раннем послеоперационном периоде специалист по сохранению красоты может делать лимфодренажный массаж, чтобы лимфа не задерживалась и не возникали отеки. Это дает хороший и продолжительный эффект.

Блефаропластика: что это, кому можно делать, а кому – нет

Операция, о которой говорилось выше, общим термином называется блефаропластика. Она производится в зоне вокруг глаз. "Блефаро" переводится как "веко", поэтому получается — пластика на веках. Если же мы говорим именно об отеках и мешках под глазами, то это пластика с удалением жировых излишков.

Для такого хирургического вмешательства есть некоторые показания и противопоказания. Блефаропластику однозначно назначают, когда излишки кожи, с одной стороны, раздражают пациента в эстетическом плане, а с другой - сужают поле зрения, тогда человек вынужден все время поднимать брови, чтобы лучше видеть.

Однако нужно обязательно учитывать противопоказания. Они могут быть общими, например, наличие хронической инфекции, декомпенсированный сахарный диабет, острые инфекционные или психические заболевания. Или местными – острые травмы в зоне глаз, воспалительные заболевания век, ячмень, халязион. Тогда сначала нужно избавиться от хронической инфекции и только потом рассматривать возможность эстетической блефаропластики.

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмопластический хирург медцентра "Новый Зрение" Оксана Петренко

Для принятия решения об операции пациент тщательно обследуется на офтальмологическом оборудовании, позволяющем выявить все противопоказания и показания. В случае положительного результата хирурги деликатно и дозированно убирают грыжи, ведь кожа вокруг глаз очень тонкая. Почему так важна мера? Чтобы не получить осложнения, таких как изнанка век или слезных точек. Офтальмопластичные специалисты всегда пытаются минимизировать вмешательство и прогнозировать все моменты, чтобы не было осложнений и со стороны органа зрения.

Сколько будет держаться эффект от блефаропластики?

Все индивидуально, потому что зависит от состояния и эластических свойств кожи. Человек может худеть, набирать вес, потому и объем жировой клетчатки меняется. Обычно операции по комплексной работе косметолога и хирурга хватает на 10 лет, а иногда и дольше. Мнение, что блефаропластику разрешается делать только раз в жизни, ошибочна. При деликатном подходе можно провести несколько таких процедур.

В современных клиниках применяют мини-инвазивные методики, высокотехнологичное оборудование, минимизирующее как операционные, так и послеоперационные риски. Сейчас блефаропластика уже перешла в разряд амбулаторных операций. Пациенту даже не нужно оставаться в стационаре: он находится под наблюдением врача 3–5 часов и затем уезжает домой, где должен выполнять все рекомендации.

Для пластики лучше выбирать профильные клиники

Учитывайте, что блефаропластика делается в участке глаз. А кто, как ни офтальмологи, лучше знают особенности строения и функций органа зрения.

Если уже решились на операцию, отдайте предпочтение профильному заведению, где работают специалисты с большим опытом на инновационном оборудовании. Так, современные микроскопы, под которыми производятся хирургические вмешательства, позволяют очень тщательно удалять излишки жировой клетчатки и кожи. Применение радиоволновых ножей поможет уменьшить кровоподтеки и отеки в послеоперационном периоде. Нежный шовный офтальмологический материал для закрытия раны не оставляет рубцов. А благодаря специальным мини-инвазивным технологиям ускоряется послеоперационная реабилитация.

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