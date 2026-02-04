Как омолодить шею: рассказывает пластический хирург

© Credits

Реклама

Какие современные процедуры помогут сохранить вашу красоту и молодость, рассказывает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

Врач отмечает, что не обязательно ждать 40 лет, чтобы сделать пластику шеи. Считать, что это сугубо возрастная процедура, которая связана с процессом старения — ошибка. Показания к пластике определяются исключительно анатомическими особенностями и состоянием кожи пациента. Например, если у человека наследственная дряблость кожи или непропорциональное строение подбородка, хирургическое вмешательство может понадобиться и в 25-30 лет. В практике врача был случай, когда худенькая 32-летняя пациентка комплексовала из-за того, что у нее образовался второй подбородок. Она пыталась избавиться от него с помощью косметологических и аппаратных процедур, но массажи были бессильны. Ей сделали субментальную липосакцию: удалили лишнюю жировую ткань и сформировали четкую линию подбородка. Она была счастлива. Поэтому врач советует не ждать зрелого возраста, чтобы избавиться от беспокоящей проблемы.

Лигатурная подтяжка лица

Когда появляются первые признаки дряблости шеи (как правило, это происходит в 30 лет) и нужно освежить лицо без полноценной операции — пациенту может быть рекомендована лигатурная подтяжка лица. Это минимально инвазивная процедура, во время которой через небольшие проколы под кожу вводят специальные хирургические нити (лигатуры), которые фиксируются за ушными буграми и подтягивают ткани. Проще говоря, нити создают внутренний каркас, который выравнивает контур шеи и подбородка, устраняет провисание кожи. Процедура проходит под местной анестезией и длится до 40 минут. Пациент может идти домой уже через несколько часов после операции.

Реклама

Александр Бебих рассказывает, что положительный эффект от лигатурной подтяжки сохраняется примерно 2-3 года. А если пациент придерживается рекомендаций хирурга и не набирает вес — эффект продлится значительно дольше. Лигатурная подтяжка — отличный вариант для тех, кто хочет освежить свое лицо без применения скальпеля. Сделать ее можно и в 30 лет. При этом надо понимать, что нити не принесут желаемого результата, если кожа шеи очень дряблая. Или если в зоне подбородка образовался избыток жировой ткани. Нити можно применять только тогда, когда кожа еще хорошо держит форму.

Боковая платизмопластика

Восстановить четкий контур нижней челюсти, убрать так называемые «щечки бульдога» и дряблость кожи в области шеи поможет боковая платизмопластика. Эта процедура называется боковой, потому что основную работу хирург осуществляет через доступы перед ушами или за ними. То есть разрезы под подбородком не делаются. Подобную подтяжку шеи часто называют мягкой, поскольку она формирует красивую линию подбородка, не оставляя заметных шрамов.

Эту процедуру пластический хирург рекомендует преимущественно пациентам 35-60 лет, у которых наблюдается заметная дряблость кожи на шее или же образовались боковые складки. Операция проходит под общей или местной анестезией. Хирург делает небольшие разрезы возле ушей, подтягивает подкожную мышцу на передней части шеи — именно она называется платизмой — и фиксирует ее в нужном положении. При необходимости избыток кожи удаляется, или же его можно искусно распределить в зоне проведения операции, чтобы образовать плавные контуры. Обычно платизмопластика длится полтора-два часа. После операции пациент в сутки остается в клинике во избежание каких-либо осложнений. Большой плюс этой процедуры в том, что она достаточно деликатна, ведь не затрагивает центральную часть шеи и пациент после нее выглядит свежее, а не перетянут. Этот эффект сохраняется до 10 лет. Правда, если есть избыток жировой ткани, нужна полноценная липосакция. Боковая подтяжка здесь не поможет.

Передняя платизмопластика

Эту процедуру называют «золотой классикой» для пациентов с заметными возрастными изменениями на лице и шее: провисанием кожи под подбородком, вертикальными полосами и избытком жира. Чтобы избавиться от этих возрастных признаков переднюю платизмопластику часто делают в сочетании с боковой подтяжкой и липосакцией подбородка. Передней платизмопластика называется потому, что хирургу приходится работать с передней частью шейной мышцы (платизмой), которая проходит от подбородка вниз к ключицам.

Реклама

Врач отмечает, что с возрастом эта мышца расходится посередине и достать ее сбоку невозможно. Поэтому приходится делать двухсантиметровый разрез под подбородком, чтобы соединить края разошедшейся мышцы. Александр Бебых добавляет, что пациенту не стоит беспокоиться: потом этот разрез скроется в складке под подбородком и его не будет заметно. Далее хирург формирует правильный угол между шеей и подбородком и сшивает мышцу. Для более четкой линии подбородка делается подтяжка кожи и удаляется излишняя жировая ткань. Процедура длится до двух часов и проходит под общим наркозом или местным с седацией. Передняя платизмопластика - это полноценная хирургическая коррекция, которая дает самый длительный эффект среди всех вариантов подтяжки шеи. Александр Бебых рекомендует эту операцию тем пациентам, которые имеют очень выраженное провисание кожи или так называемую «индюшачью шею». Если мышца разошлась — восстановить ее может только хирургия.

Александр Бебих

Сколько времени нужно на восстановление

Каждая из пластических процедур имеет свой период реабилитации. Например, после лигатурной подтяжки этот период длится 2 недели. Чтобы вернуться к привычной жизни после боковой платизмопластики, нужно 3-4 недели. Реабилитация после передней платизмопластики длится дольше всего — 1-2 месяца, потому что нужно ухаживать за рубцом.

Врач всегда рекомендую пациентам ограничивать движения шеей, чтобы не испытывать дискомфорта и не провоцировать новые отеки. Первую неделю после операции желательно не делать резких движений и наклонов. Спать лучше на спине с немного поднятой головой. После каждой из этих операций пациент получает четкий список рекомендаций, которые нужно соблюдать. От себя Александр Бебых добавил, что не стоит спешить оценивать результат сразу. Нужно дать тканям осесть, принять новую форму. Только за месяц, когда сойдут отеки, пациент сможет увидеть насколько шея стала моложе.