Как выглядеть моложе: советы пластического хирурга

Морщины являются обычной частью процесса старения кожи. Сейчас многие женщины и мужчины выбирают путь поддержания "естественного" внешнего вида, не стесняясь морщин или седины. Однако существуют случаи, когда внешний вид не устраивает и появляется желание его улучшить.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал, как современная косметология и пластическая хирургия может удовлетворить эту потребность и, каковы доступные методы борьбы с морщинами и улучшения упругости кожи.

Что такое морщины?

Морщины – это складки и изломы, которые образуются на коже человека – чаще всего на лице, шее, руках. Они являются естественной частью старения тела.

Что вызывает морщины?

Существует много факторов, обусловливающих появление морщин, в частности:

Старение . С возрастом клетки кожи делятся медленнее, что приводит к утончению наружного слоя кожи и образованию морщин. Кроме того, начиная с 30-летнего возраста ежегодно теряется примерно 1% коллагена.

. С возрастом клетки кожи делятся медленнее, что приводит к утончению наружного слоя кожи и образованию морщин. Кроме того, начиная с 30-летнего возраста ежегодно теряется примерно 1% коллагена. Активная мимика лица . Ни для кого не секрет, что все используют мышцы лица, чтобы улыбнуться, нахмуриться или прищуриться. Со временем эта работа мышц провоцирует появление морщин между бровями и "гусиными лапками" в уголках глаз.

. Ни для кого не секрет, что все используют мышцы лица, чтобы улыбнуться, нахмуриться или прищуриться. Со временем эта работа мышц провоцирует появление морщин между бровями и "гусиными лапками" в уголках глаз. Повреждение от солнца . Ультрафиолетовые (УФ) лучи могут привести к повреждению кожи и ее преждевременному старению. Солнце может повредить коллаген в коже, обеспечивающий ее упругость и эластичность.

. Ультрафиолетовые (УФ) лучи могут привести к повреждению кожи и ее преждевременному старению. Солнце может повредить коллаген в коже, обеспечивающий ее упругость и эластичность. Курение. Табачные изделия замедляют выработку коллагена в организме, что является одной из причин появления морщин.

Варианты лечения морщин

Поскольку морщины являются нормальной частью процесса старения тела, они не нуждаются в лечении. Однако есть разные варианты улучшения внешнего вида: от малоинвазивных до радикальных (пластика лица и шеи).



Ретиноиды

Ретиноиды, включающие ретинол, альдегид сетчатки (Retin-A), ретиниловые эфиры, адапален, тазаротен и третиноин – это химические вещества, синтезируемые из витамина А. Они помогают уменьшить морщины и улучшить текстуру кожи, снизить выраженность пигментации. Ретинол содержится во многих безрецептурных средствах по уходу за кожей. Он может проникать глубоко в слои эпидермиса, чтобы активировать коллаген и эластин. Наносить продукты, содержащие ретиноиды, можно дома как лосьон или увлажняющий крем. Однако перед их применением следует проконсультироваться с дерматологом, чтобы убедиться, что они подходят вам и не вызывают аллергической реакции.



Микронидлинг

Микронидлинг – это процедура омоложения лица, использующая устройство со многими крошечными иглами, создающими микрораны в верхнем слое кожи (эпидермис). Заживление ран вызывает образование нового коллагена и эластина. Микронидлинг эффективен для разглаживания небольших морщин.



Микродермабразия

Микродермабразия удаляет или отшлифовывает толстые или неровные наружные слои кожи. Этот способ наиболее подходит для лечения рубцов или растяжек, улучшения внешнего вида кожи, поврежденной солнцем.



Дермабразия

Дермабразия – это процедура, во время которой удаляют слои кожи для уменьшения морщин или неровностей (например, шрамы после акне).



Химические пилинги

Химические пилинги помогают устранить недостатки кожи с помощью небольшого количества химического раствора. Раствор удаляет верхние слои эпидермиса и высвобождает место для роста новой здоровой кожи. Химический пилинг лучше всего подходит для лечения морщин, пигментации или шрамов.



Лазерная шлифовка кожи

Лазерная шлифовка кожи уменьшает мимические морщины и неровности, вызванные солнечными лучами или акне с помощью концентрированных пульсирующих лучей света. Процедура, как правило, лучше подходит людям со светлой кожей, поскольку более смуглые люди имеют более высокий риск гиперпигментации.



Инъекционная терапия ботулотоксином типа А (Botox®, Dysport, Xeomin, Juveau)

Нейромодуляторы или процедуры расслабления морщин, например Ботокс, являются лекарственными средствами, полученными из ботулинического токсина. Они блокируют химические сигналы, вызывающие сокращение мышц. Ваш врач будет вводить это лекарство в мышцы, сокращение которых вызывают морщины, например, между бровями (нахмуренные линии), в углы глаз (гусиные кавычки).



Филлеры

Заметные складки вокруг рта, носа и подбородка чаще всего лечатся инъекциями филеров. Гиалуроновая кислота, природный полимер сахара, является наиболее распространенным веществом, применяемым при этом методе лечения морщин.

Дмитрий Слоссер

Подтяжка лица

Подтяжка лица – это хирургическая процедура, во время которой врач удаляет избыток кожи и жира из лица и шеи. Пластический хирург также подтягивает слои мышечной и соединительной тканей, чтобы уменьшить появление морщин после операции.

Морщины лечить не обязательно, но это оправданное решение для женщин и мужчин, желающих улучшить свой внешний вид или, желающих выглядеть моложе. Самой распространенной возрастной группой, выбирающей лечение морщин, есть люди в возрасте от 40 до 55 лет. Лечение помогает разгладить кожу и снизить появление новых морщин. Некоторые варианты лечения позволяют окончательно избавиться от морщин на коже, таких как дермабразия или подтяжка лица. Другие процедуры предлагают временные косметические изменения, которые с течением времени нужно будет повторять для поддержания эстетического внешнего вида.

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