Кому нужна пересадка волос: специалист рассказал, как она проводится и какой метод наиболее эффективен

Какие проблемы решает пересадка волос и каждому ли поможет эта процедура, а также о том, что нужно знать о процессе, рассказывает пластический хирург.

О пересадке волос и вопросах, наиболее беспокоящих пациентов, рассказывает пластический хирург клиники "Оксфорд Медикал", член Международного общества эстетической пластической хирургии Ольга Гиндич. Надо учитывать несколько моментов. Пересадка волос производится только в случае локальной алопеции (облысения). Если волосы на голове нет вообще, выполнить процедуру невозможно. Ведь для пересадки берутся собственные волосяные фолликулы – от другого человека не приживаются.

Для процедуры используются лучшие волосы, в частности с затылка. Там должна быть достаточная плотность, поскольку на месте забранных фолликулов новые не образуются. Организм не является постоянным генератором волос, поэтому на консультации опытный специалист анализирует перспективу, сможет ли во время последующих пересадок взять еще какое-то количество фолликул. Ведь для добросовестного специалиста имеет значение эстетический результат, который потом останется на донорском участке.

В каких случаях производится пересадка волос

Процедура проводится в следующих случаях:

при андрогенетической или локальной алопециях у женщин, у которых под влиянием гормональных нарушений углубляются лобные залысины;

в случае рубцовой алопеции после ожогов;

при андрогенетической алопеции или рубцах у мужчин;

в случае отсутствия (ожоги лица) или недостаточной густоты бровей;

для изменения физиологической формы передней линии роста волос у женщин и мужчин, а также формы и густоты бороды и усов у мужчин.

К кому нужно сначала обратиться с проблемой облысения

Чтобы понять, есть ли спящие фолликулы, на которые можно повлиять косметологическими методами, прежде всего следует проконсультироваться с трихологом.

Следовательно, людям, у которых волосы слабые или начали сыпаться вследствие стресса, нужно бежать не к хирургу. А сначала установить причину такого состояния и пройти лечение – нарушений гормональной системы или стресса. Если же после терапии нет никакого результата, тогда уже следует прибегать к процедуре пересадки волос.

Изменится ли объем волос сразу после операции

Результаты оцениваются только через год. Все потому, что рост волоса имеет определенные этапы.

Начиная с третьей недели после процедуры и в течение первых 2 месяцев пересадившие волосы выпадут. Такая ситуация называется шоковым выпадением пересаженных волос. Пугаться или огорчаться не надо, это абсолютно нормальный, физиологический процесс.

После того как волосок выпадет, а фолликул при этом останется в мягких тканях волосистой части головы, он даст рост нового волоса. У кого-то она вырастет за 4 месяца (тогда и можно оценить конечный результат), у кого-то – за 6, а у некоторых (такое случается редко) – за год.

Какова степень приживления пересаженных волос

На сегодняшний день процент достаточно высок – 95-98 %. Ведь сейчас используется самый современный инструментарий, позволяющий сохранить жизнеспособность волосяного фолликула.

Степень приживления волос в зоне рубцов будет ниже. Это обусловлено худшим кровоснабжением кожи, куда пересаживаются волосы. И все равно оно переживается, хоть и меньший процент.

Кроме того, результат зависит не только от специалиста, но и самого пациента. Если в течение 2 недель после процедуры он не будет следовать определенным инструкциям, то может механически выдернуть пересаженные графты.

Графт – это анатомическое объединение одной или нескольких волосяных фолликулов, окруженных мягкими тканями. При пересадке тысяча графов не означает тысячу волосков.

Какой метод наиболее эффективен

Чаще применяют нетравматический бесшовный метод FUE. Каждый волосяной фолликул осторожно достается пинцетом отдельно, благодаря этому на донорском участке нет линейных рубцов. Когда потом там отрастают волосы (его перед процедурой стригут), они перекрывают точечку, откуда был изъят волосяной фолликул. Таким образом волосы закрывают все нюансы донорского участка.

Сколько времени длится операция

Процедура может длиться от нескольких часов до целого дня. Все зависит от того, сколько волосяных фолликулов, сколько графтов нужно, чтобы закрыть зону алопеции.

Специалист не рекомендует пересаживать за раз более 3 тыс. графтов, потому что это утомительно для человека и может повлиять на вид донорского участка. Чем ближе убирается один графт от другого, тем больше вероятность образования локальной алопеции в донорской зоне. Поэтому эксперт всегда предопределяет, сколько может понадобиться графтов. Если нужно пересадить более 3 тысяч, она предлагает разбить процедуру.

Пересадка волос состоит из 2 этапов, каждый из которых может занять несколько часов:

хирургическая команда забирает графты, они сортируются, определяются, все ли жизнеспособны, подсчитываются;

после получения достаточного (оговоренного) количества графтов сразу производится их пересадка.

На скорость работы влияет качество кожи и волос пациента, поэтому время может несколько увеличиться.

Что входит в подготовительный этап

Поскольку специалисты работают с кровью, сначала производится экспресс-тест на гепатит, ВИЧ, сифилис.

Далее производится разметка части, которую нужно исправить. Перед зеркалом согласовывается, какой вид участка должен быть. Можно смоделировать прическу, если у женщины длинные волосы, показать, как их лучше укладывать. Опытный специалист показывает наглядные примеры на фотографиях по собственной практике.

Затем в зависимости от способа пересадки голову пациента стригут полностью или частично – ту зону, с которой будут работать.

Важные нюансы в послеоперационный период

Наиболее критичны 2 недели после процедуры. В этот период нельзя трогать и чесать зону пересадки, расчесывать волосы. Следует постоянно контролировать воротник одежды, чтобы не задеть и случайно не выдернуть графты.

Через 2 недели фолликулы прирастают, и дальше уже нет таких строгих ограничений. Главное, не заниматься спортом и избегать тепловых процедур по типу ванн и саун в течение первого месяца, чтобы предотвратить отек и нарушение кровообращения в области пересаженных волос.

Как определить, сколько графтов нужно

Есть много литературы и информации по конференциям, где предлагаются различные формулы, по которым рассчитывают необходимое количество графтов для пересадки в тот или иной участок.

Однако эксперт убежден, что здесь важен индивидуальный подход. Пересадка волос – это большее произведение искусства, а не сугубо математические подсчеты. На консультации специалисту должен подсказывать опыт, сколько графтов можно взять и сколько пересадить с учетом качества кожи и волос. Обычно графты числятся сотнями. Чтобы получить хороший результат на небольшом участке, нужно не менее тысячи графтов, иначе изменений не будет видно.

Как выбирать специалиста

В Украине пересадка волос выполняется давно, просто раньше мужчины не афишировали, что прибегали к таким процедурам. Благодаря Турции, введшей тренд на эту услугу, украинцы перестали комплексовать и активно заработал коммуникационный канал личных рекомендаций.

Поэтому главное – смотреть на стаж специалиста по пересадке волос и прислушиваться к отзывам довольных пациентов.

А вот слепо доверять фото "до — после" все же не стоит, потому что фотографии можно взять и из интернета. Лучше предварительно пообщаться со специалистом, как он ориентируется во всех нюансах, или подробно рассказывает, как будет проходить процедура.

Эксперт считает, что манипуляцию должен производить главный специалист, у которого есть соответствующий сертификат и категория врача, то есть высшее медицинское образование. Что касается профиля, то это может быть врач-дерматолог, трихолог или хирург.

Кроме опыта, у специалиста должен быть эстетический вкус, чтобы понимать, в какую точку нужно подсадить графт, чтобы визуально прибавился объем. Здесь не место шаблонности. Каждое лицо требует индивидуального подхода, поэтому на консультации нужно подобрать ту линию роста волос, которая будет гармонировать с чертами лица.

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