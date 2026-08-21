Крем, лазер или RF-лифтинг: что на самом деле помогает сделать растяжки менее заметными

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Растяжки на груди и бедрах — естественная реакция кожи на резкие изменения во время активного роста, беременности или колебаний веса. Что действительно поможет избавиться от растяжек, а что — всего лишь маркетинговый миф, рассказывает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

«Растяжки — это небольшие рубцы, образующиеся в глубоких слоях дермы, когда объем кожи резко увеличивается, — объясняет Александр Бебих. – Например, в моей практике более 70% обращений по поводу растяжек на груди связаны с периодом беременности и первыми месяцами кормления, когда ткань железы растет быстрее, чем кожа синтезирует коллаген. Проще говоря, кожа не успевает адаптироваться к этому бешеному темпу. Волокна и сосуды рвутся, возникает воспаление и формируются рубцы. Сначала они ярко-красные, а со временем бледнеют и превращаются в белые полоски. Конечно, появление стриев — так научно называют растяжки — очень огорчает женщин. К счастью, современная косметология может сделать рубцы практически незаметными».

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Анатомический парадокс

Согласно данным французского исследования, опубликованного в Journal of the American Academy of Dermatology, у женщин, забеременевших в возрасте до 20 лет, растяжки появляются в 84 % случаев. В то же время у женщин, забеременевших после 30 лет, вероятность их появления значительно ниже — около 24%. Дерматологи объясняют это тем, что молодая кожа имеет плотную структуру и более высокое базовое напряжение, из-за чего она менее подвержена резким изменениям объёмов и легче подвергается микроразрывам.

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Занимайтесь профилактикой

В период беременности или резких колебаний веса ежедневно принимайте контрастный душ. Чередование холодной и теплой воды стимулирует микроциркуляцию крови и улучшает тонус сосудов. Во время душа массируйте кожу мягкой щеткой или руками. В области груди массаж должен быть максимально деликатным, без нажима. После душа нанесите на грудь и бедра натуральные масла, содержащие витамин Е и гиалуроновую кислоту.

Поддерживайте кожу и изнутри. Синтез коллагена невозможен без достаточного количества воды и продуктов, содержащих витамины А, С, цинк и омега-жирные кислоты. Правильная одежда — ещё одно средство профилактики. Во время беременности или кормления грудью подберите анатомический бюстгальтер, который будет поддерживать грудь, не сдавливая сосуды, и уменьшать натяжение кожи под весом увеличивающейся железы.

По словам врача, иногда пациентки с грустью рассказывают, как во время беременности пользовались кремами, обещавшими полную защиту от растяжек, а затем, на девятом месяце, грудь резко увеличилась, и растяжки появились за несколько дней. Александр Бебих отмечает, что это логично, ведь ни один крем не способен остановить физический разрыв дермы, когда объемы меняются слишком стремительно. Но профилактика действительно немного снижает риски.

Обратитесь к косметологу

В течение первого года после появления стрий желательно обратиться к косметологу. В этот период в тканях все еще продолжается активное кровообращение и воспалительный процесс, благодаря чему молодые рубцы значительно лучше поддаются аппаратным и инъекционным процедурам. После индивидуальной консультации специалист подберет эффективный метод коррекции.

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● Лазерная шлифовка

С помощью лазера можно уменьшить растяжки любого происхождения и размера. Лазер испаряет рубцовую ткань, не повреждая кожу. Уже после первых сеансов кожа становится более упругой, а после полного курса (обычно 4–6 посещений косметолога) растяжки теряют яркость и становятся практически незаметными. Лучшее время для лазерной шлифовки — осенне-зимний период, поскольку обработанную кожу необходимо защищать от солнца.

● Микроигольчатый RF-лифтинг

Процедура проводится с помощью насадки с микроиглами, которые проникают в глубокие слои дермы и передают радиоволновую энергию. В результате разрушаются рубцовые ткани и запускается процесс восстановления кожи. Положительные изменения заметны уже через 3–4 недели после первого сеанса, а максимальный эффект виден через 1–2 месяца: рельеф кожи выравнивается, растяжки становятся уже. Что интересно, процесс образования коллагена после завершения курса микроигольного RF-лифтинга продолжается еще 3–6 месяцев.

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● Инъекционные методы

Косметологи используют несколько инъекционных методов для коррекции растяжек. Самый популярный из них — мезотерапия. С помощью шприца или мезоинжектора косметолог вводит в область растяжек специальные «коктейли», содержащие гиалуроновую кислоту, аминокислоты, витамины, микроэлементы и пептиды. Это улучшает микроциркуляцию и ускоряет синтез коллагена. Курс состоит из 6–10 процедур. Также можно назвать плазмотерапию (в кожу пациента вводят его собственную плазму крови, обогащенную тромбоцитами) и коллагеностимуляцию (препараты на основе коллагена). Они тоже доказали свою эффективность.

Чем может помочь пластическая хирургия

В пластической хирургии не существует специальной операции, позволяющей избавиться от растяжек на коже. Но когда речь заходит о растяжках в области груди, избавиться от них помогает мастопексия. Эта операция направлена на восстановление формы, высоты и упругости молочных желез.

«Во время операции мы удаляем излишки растянутой кожи. Вместе с ней удаляется и большая часть растяжек, — говорит Александр Бебих. — Оставшиеся ткани подтягиваются и фиксируются в новом положении. Те растяжки, которые не удалось удалить полностью, сглаживаются, сужаются и становятся менее заметными. Добавлю, что операция позволяет избавиться только от тех растяжек, которые попадают в зону удаления избыточной кожи. Растяжки в верхне-наружной зоне останутся, но станут менее выраженными из-за натяжения. Для лучшего результата через 6–12 месяцев после операции их можно скорректировать косметологическими методами — лазерной шлифовкой или микроигольчатым RF-лифтингом. Тогда они точно станут практически незаметными».

Александр Бебих

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