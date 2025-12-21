Легкая реабилитация после пластики: от чего зависит и как ее достичь

© Credits

Пластические хирурги все чаще говорят о системном подходе, когда ход восстановления определяется не только самой операцией, но и тем, в каком состоянии человек заходит в вмешательство и как ведет себя после него.

«Легкая послеоперационная реабилитация — это не везение, а результат подготовки, современной хирургии и ответственности самого пациента», — объясняет известный пластический хирург Дмитрий Слоссер.

Что врачи называют «легкой реабилитацией»

Речь идет не о полном отсутствии боли или отеков — это физиологически невозможно. Легкая реабилитация означает другое. В частности, о контролируемой боли, прогнозируемых отеках и возвращении к привычной жизни без серьезных осложнений или затяжных проблем.

Сегодня медицина ориентируется на концепцию ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) — ускоренного восстановления после операций. Она доказала, что правильная подготовка, щадящие техники и соблюдение рекомендаций значительно снижают риски.

От чего зависит ход восстановления

Специалисты выделяют три ключевых фактора:

Состояние организма до операции Как выполнено вмешательство и подобрана анестезия Поведение пациента после операции

Артериальное давление, уровень сахара, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы со свертываемостью крови — все это напрямую влияет на заживление и риск осложнений. Не менее важно питание. Дефицит белка, микронутриентов или истощение после жестких диет значительно замедляют восстановление.

«Пациенты, которые приходят на операцию истощенными, восстанавливаются значительно дольше. Даже несколько недель коррекции питания могут существенно изменить ход реабилитации», — говорит Дмитрий Слоссер.

Кроме того, стоит отметить, что курение нарушает микроциркуляцию, повышает риск инфекций, некрозов и плохого формирования рубцов. Поэтому образ жизни особенно важен в пластической хирургии. Отказ от сигарет хотя бы за 4-8 недель до операции значительно улучшает прогноз.

Алкоголь тоже, в свою очередь, увеличивает риск кровотечений и осложнений со стороны сердца и печени. Поэтому от таких привычек стоит заблаговременно отказаться.

Почему физическая форма и психология имеют значение

Даже без спортивного телосложения люди с лучшей выносливостью легче переносят анестезию, быстрее начинают двигаться и реже сталкиваются с тромбозами. Именно поэтому в мире активно говорят о prehab — предоперационной подготовке организма.

Не менее важно и психологическое состояние.

«Пациент, который понимает, что с ним будет происходить, переносит реабилитацию значительно легче. Информированность снижает тревогу, а вместе с ней — и ощущение боли. Поэтому я активно рассказываю о послеоперационном периоде в своих социальных сетях», — объясняет хирург.

Роль врача и медицинской команды

Даже идеальная подготовка пациента не даст результата без современного подхода со стороны врача. Сегодня это:

минимальная травматизация тканей

современная анестезия

эффективный контроль боли

По словам врача, хорошо обезболенный пациент быстрее начинает двигаться, лучше спит и имеет меньший риск хронической послеоперационной боли.

Что является ключевым после операции

После вмешательства ключевыми становятся не героизм и терпение, а дисциплина.

Движение в разрешенных пределах снижает риск тромбозов, улучшает работу легких и отток лимфы. Сбалансированное питание и достаточное количество жидкости помогают организму быстрее восстанавливаться.

Самовольное нарушение рекомендаций, от отказа от компрессионного белья до преждевременных физических нагрузок, часто становится причиной гематом, сером и затяжной реабилитации.