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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Пластическая хирургия
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Время на прочтение
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"Лицо Мар-а-Лаго": пластический хирург объяснил, что стоит за специфическим трендом красоты женщин из окружения Трампа

Внешность американских чиновниц и женщин из окружения Дональда Трампа вызвала бурные обсуждения в соцсетях, а украинский пластический хирург объяснил особенности этого тренда в индустрии красоты и его популярность в Украине.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Дональд Трамп и Сьюзан Делл

Дональд Трамп и Сьюзан Делл / © Associated Press

Внешность 78-летней Барберы Торнхилл, новой сотрудницы Госдепартамента США, стала одной из главных тем в американских соцсетях. Поводом послужил ее официальный портрет, который 13 октября опубликовал помощник госсекретаря Райли Барнс. Пользователи сравнивают Торнхилл с филантропкой Сьюзен Делл, чье появление в Белом доме тоже вызвало волну обсуждений, и называют обеих примерами так называемого «лица Мар-а-Лаго». Украинской стороне этот тренд известен. Пластический хирург Дмитрий Слоссер объяснил особенности этого тренда в США, рассказал о вероятных пластических операциях женщин из окружения Дональда Трампа и поделился наблюдениями об украинских реалиях.

Барбера Торнхилл/Скриншот фотографии из поста Райли Барнс в X

Барбера Торнхилл/Скриншот фотографии из поста Райли Барнс в X

Сьюзан Делл / © Associated Press

Сьюзан Делл / © Associated Press

О чем говорят в сети

«Лицо Мар-а-Лаго» — это термин, отсылающий к резиденции Трампа. Им описывают специфический тренд красоты среди некоторых женщин из окружения президента: агрессивный контуринг, большое количество филлеров, плотный макияж, приподнятые брови и объемные прически. Именно с этим стилем пользователи связывают образ Торнхилл. Часть комментаторов писала о неподвижном выражении лица на ее фото, некоторые шутили о «рептилоидах» и фильме «Чужой». Сама Торнхилл не комментировала слухи и ничего не подтверждала. Версии о травме или ожогах, которые ходят в X, ни один надежный источник не подтверждает.

По словам Дмитрия Слоссера, «лицо Мар-а-Лаго» — это результат чрезмерного использования филлеров, ботулотоксина и агрессивных подтяжек с минимальным учетом анатомических особенностей лица и возрастных изменений. «В результате формируется „маскообразное“ лицо с неподвижным лбом, жестко очерченной челюстью и напряженной линией губ. Это создает поверхностную имитацию молодости, но не всегда убедительную в деталях», — объясняет он.

Врач считает, что эту эстетику следует называть скорее демонстративной, чем индивидуальной. «Она в большей степени связана с желанием подчеркнуть статус и силу, а не с изящным старением или гармонизацией черт», — говорит он. Свой подход он описывает как адаптивный: каждое вмешательство, по его словам, должно подчеркивать уникальные черты человека, а не обезличивать его в соответствии с модой.

Что изменилось в облике Сьюзан Делл

Оценивая свежие фотографии Делл, Слоссер отмечает, что лицо выглядит более подтянутым, а область вокруг глаз — более открытой. «Поэтому можно констатировать, что была проведена комплексная операция, включающая подтяжку лица и шеи, а также блефаропластику», — говорит хирург. По его словам, не исключено, что операцию совместили с косметическими инъекциями. «Избыток препаратов может создавать „удивленный“ вид», — добавляет он.

Сьюзан Делл сейчас / © Associated Press

Сьюзан Делл сейчас / © Associated Press

Сьюзан Делл сейчас / © Associated Press

Сьюзан Делл сейчас / © Associated Press

Сьюзан Делл в 2008 году / © Getty Images

Сьюзан Делл в 2008 году / © Getty Images

Сьюзан Делл в 2006 году / © Getty Images

Сьюзан Делл в 2006 году / © Getty Images

Сьюзан Делл в 2001 году / © Getty Images

Сьюзан Делл в 2001 году / © Getty Images

Что изменилось в облике Барберы Торнхилл

В случае с Торнхиллом Слоссер отмечает схожие особенности омоложения лица. «Видно, что была проведена аналогичная процедура в виде подтяжки лица и шеи», — говорит он. Результат, по его словам, вызывает у него смешанные чувства. «С точки зрения эстетики и внешнего вида моих пациенток после операций, результаты на фото меня несколько пугают», — признается врач.

В то же время он не осуждает выбор самой чиновницы. «Каждая пациентка выбирает пластического хирурга, с которым у них совпадают вкусы. Думаю, что именно такой внешний вид госпожа Барбера и хотела получить. Видимо, она считает такой результат вполне приемлемым», — говорит Слоссер.

Барбера Торнхилл в апреле 2026 года / © Getty Images

Барбера Торнхилл в апреле 2026 года / © Getty Images

Барбера Торнхилл в 2021 году / © Getty Images

Барбера Торнхилл в 2021 году / © Getty Images

Барбера Торнхилл в 2016 году / © Getty Images

Барбера Торнхилл в 2016 году / © Getty Images

Барбера Торнхилл в 2009 году / © Getty Images

Барбера Торнхилл в 2009 году / © Getty Images

Сколько это могло стоить

По словам хирурга, стоимость подтяжки лица в США начинается от 50 тысяч долларов и выше, и все зависит от опыта и квалификации врача. «Мне известно, что были прецеденты, когда стоимость подтяжки лица могла достигать 200 тысяч долларов и более», — говорит он.

Почему люди предпочитают «искусственный» вид

Слоссер объясняет, что такой выбор пациентов часто имеет психологическую подоплеку. «Для кого-то это способ заявить о себе, для кого-то — попытка компенсировать внутренний дискомфорт. Некоторые женщины пытаются использовать внешность как инструмент влияния или самоутверждения. Это иногда начинается с окрашивания волос, а заканчивается серией эстетических вмешательств», — говорит он.

Врач подчеркивает, что ведущий хирург обязан распознавать психологическую потребность и, при необходимости, направлять пациента к специалисту по психическому здоровью. «Эстетическая медицина должна помогать, а не усугублять внутренний конфликт», — подчеркивает он.

Какие тенденции сейчас наблюдаются в Украине

По его наблюдениям, в Украине эстетика, подобная «лицу Мар-а-Лаго», существует, но не является массовой. Её можно увидеть у отдельных публичных личностей и пациентов премиум-сегмента, стремящихся к «заметным» результатам, однако такой подход постепенно теряет актуальность. «Элементы искусственного образа, такие как автозагар, гиперкоррекция, „застывшие“ черты лица, больше не являются эстетически привлекательными в глазах современного украинского пациента», — говорит хирург.

По его словам, требования к красоте меняются. Пациенты все чаще говорят: «чтобы это выглядело естественно» или «чтобы было так, будто я просто хорошо отдохнула». «Если раньше пациенты обращались с чётким желанием изменить себя, то сегодня они всё чаще хотят остаться собой, но в обновленной версии — с мягкими очертаниями, естественной мимикой и без ощущения „сделанного лица“», — рассказывает врач.

Тем, кто под давлением трендов хочет радикально измениться, Слоссер советует сначала честно ответить себе, действительно ли вы готовы к таким изменениям: «Радикальные изменения — это всегда стресс. Не все люди психологически готовы к тому, что после операции могут себя не узнать», — предупреждает он.

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